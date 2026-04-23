La ciencia del descanso: ¿cuál es la posición ideal para dormir según los expertos?

Para quienes buscan el descanso perfecto, un experto explicó cómo influye cada postura en la respiración y el cerebro: por qué no existe una regla única

No es ningún secreto que la posición en la que elegimos pasar la noche afecta directamente la calidad de nuestro descanso y, en consecuencia, la salud. Sin embargo, cuando se busca una respuesta científica definitiva, la realidad es más compleja de lo que parece. Según un informe publicado por la revista Popular Science, que consultó al Dr. John Saito, representante de la Academia Americana de Medicina del Sueño, la "mejor" postura depende estrictamente del contexto de cada persona.

El punto de partida para un sueño saludable es la respiración. "Todos tienen una idea de lo que puede ser una buena posición, pero todo depende de las circunstancias", explica Saito. Por ejemplo, dormir boca arriba con una almohada que mantenga el cuello y la columna en posición neutral permite que las vías respiratorias permanezcan despejadas. No obstante, para quienes sufren de apnea del sueño, esta postura puede ser perjudicial, ya que la lengua puede retroceder y obstruir el paso del aire.

Mejor posición para dormir: los beneficios de dormir de costado

Para la mayoría de los adultos, dormir de lado presenta ventajas significativas que la ciencia ha logrado documentar. Según el Dr. Saito, elegir el lado derecho puede favorecer el flujo sanguíneo y reducir la presión sobre el corazón. Por otro lado, dormir sobre el flanco izquierdo podría ser más beneficioso para el sistema glinfático, el mecanismo de limpieza de desechos del cerebro que elimina proteínas asociadas a enfermedades como el Alzheimer.

Posición fetal vs. lineal: Dormir de costado con el cuerpo estirado ayuda a alinear la columna. Por el contrario, enroscarse en posición fetal puede aliviar el dolor lumbar, pero si es demasiado extrema, puede comprimir el diafragma y restringir la respiración.

Dormir de costado con el cuerpo estirado ayuda a alinear la columna. Por el contrario, enroscarse en posición fetal puede aliviar el dolor lumbar, pero si es demasiado extrema, puede comprimir el diafragma y restringir la respiración. El dilema del dolor: "Si le pedís a alguien con dolor de espalda que duerma boca arriba, te va a insultar", bromea Saito. Aunque respire mejor, sus articulaciones sufrirán, lo que demuestra que la comodidad física es tan importante como la eficiencia respiratoria.

Cómo dormir: claves para encontrar tu postura ideal

En lugar de forzar una posición antinatural, los especialistas recomiendan enfocarse en lo que llaman el "ABC" -por su sigla en inglés- de la terapia respiratoria: vía aérea (Airway), respiración (Breathing) y circulación (Circulation). El objetivo final es encontrar una postura que mantenga las vías abiertas y no genere tensiones musculares.

Si sentís que no descansás bien, existen pequeños ajustes que pueden transformar tu sueño:

Si dormís de costado: Colocá una almohada entre las rodillas. Esto ayuda a alinear la cabeza, el cuello y las caderas, facilitando una postura neutral.

Si dormís boca arriba: Ubicá una almohada debajo de las rodillas para reducir la tensión en la zona lumbar.

Si dormís boca abajo: Intentá colocar una almohada delgada debajo de las caderas para mantener la curva natural de la columna.

Finalmente, el Dr. Saito aclara que nadie duerme "como un tronco" sin moverse; es normal cambiar de posición durante la noche. Lo importante es que esos movimientos no sean constantes por falta de confort. Al final del día, la mejor posición será aquella que te resulte más cómoda y te permita despertar renovado, ya que el descanso profundo es, en última instancia, el mayor indicador de salud.