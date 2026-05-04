El Gobierno deja atrás la prohibición y avanza con reglas para vapeadores y nicotina, buscando controlar un mercado hoy dominado por la informalidad

Después de más de una década y media con políticas restrictivas que no lograron los objetivos previstos, el Ejecutivo decidió cambiar de rumbo en materia de productos con nicotina. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, apunta a reconocer una realidad extendida: el consumo existe, pero se desarrolla fuera de todo marco legal.

La iniciativa —articulada entre Economía, Salud, la Anmat y la Jefatura de Gabinete— busca encuadrar tres segmentos específicos: cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. Según la evaluación oficial, la estrategia anterior no redujo la demanda; por el contrario, la empujó hacia circuitos clandestinos sin controles ni trazabilidad.

Un mercado invisible que pasa a ser visible

En la actualidad, estos productos circulan ampliamente sin supervisión estatal. Desde el Gobierno describen el escenario sin rodeos: "El peor escenario es el actual: consumo masivo en un mercado completamente en negro".

La nueva normativa introduce un requisito central: un registro obligatorio. Sin inscripción previa, ningún artículo podrá venderse de forma legal en el país. La intención es clara: pasar de la opacidad total a un sistema con responsables identificables.

Las compañías deberán informar con precisión qué contienen sus productos y ajustarse a parámetros estrictos de calidad y elaboración. Así, se intenta construir un esquema donde haya control sanitario y obligaciones claras.

El cambio también tiene implicancias fiscales. Al integrarse al circuito formal, estos productos comenzarán a tributar bajo esquemas diferenciados según su tipo. Esto implica dejar atrás un mercado dominado por el contrabando y la evasión, incorporando actividad económica hoy fuera del radar estatal.

Los jóvenes, en el centro de la preocupación

Uno de los ejes más delicados de la regulación es el foco en menores de edad. El crecimiento del consumo entre adolescentes encendió alarmas, y la respuesta oficial incluye una medida concreta: la "eliminación de sabores en los vapeadores".

El argumento es que los saborizantes funcionan como la principal vía de ingreso al consumo en edades tempranas. Al quitarlos, junto con otros elementos que aumenten el atractivo del producto, se busca desalentar la iniciación. Además, se fijarán topes de nicotina y listados específicos de componentes permitidos y prohibidos.

Un giro pragmático con apoyo del sector privado

El nuevo enfoque parte de una premisa pragmática: aunque lo ideal es no consumir, el Estado tiene que intervenir para minimizar riesgos en prácticas ya existentes. En ese marco, se intenta ofrecer alternativas consideradas "potencialmente menos dañinas" para quienes hoy fuman tabaco tradicional, atenuando también los efectos del humo sobre quienes no consumen .

Desde la industria valoraron positivamente el giro. Sostienen que las prohibiciones totales no reflejan la evidencia científica actual y que el nuevo marco acerca al país a modelos aplicados en más de un centenar de naciones, entre ellas Estados Unidos, Suecia y Japón.

"Luego de 15 años de atraso, finalmente existe un marco regulatorio coherente para poder darles alternativas de menor riesgo a los 7 millones de fumadores adultos", indicaron fuentes de la industria. En contraste, mencionan países como Venezuela o Nicaragua, donde continúan vigentes esquemas prohibicionistas.

Un mercado que ya existe, ahora con reglas

La apuesta oficial no apunta a crear consumo, sino a ordenar uno que ya está instalado y opera sin controles. La clave será la implementación: la capacidad de fiscalización de la Anmat y la efectividad del registro determinarán si el mercado informal pierde terreno.

A través de esta modificación, Argentina intenta alinearse con políticas globales orientadas a la reducción de daños. El resultado dependerá, en gran medida, de cómo se ejecuten los controles y del cumplimiento de las nuevas reglas.