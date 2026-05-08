Anuncian descuento de hasta el 60% en el costo de un medicamento para tratar la obesidad: cómo acceder al beneficio
Wegovy (semaglutida), el medicamento indicado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, tendrá una reducción del 60% en el precio de su dosis inicial de 0,25 mg/dosis en Argentina. La medida busca facilitar el acceso al inicio del tratamiento y promover la continuidad terapéutica desde las primeras etapas de uso.
Así lo confirmó el laboratorio Novo Nordisk, que indicó que el beneficio comenzará a aplicarse a través del Programa de Cuidado al Paciente Novo a la Par y estará disponible para la presentación en dispositivo FlexTouch. El descuento será acumulable con otros beneficios otorgados por obras sociales, empresas de medicina prepaga o promociones de farmacias.
Según se informó, además de la reducción en la dosis inicial, el resto de las presentaciones de Wegovy y también las de Ozempic tendrán un descuento sostenido del 30% desde la primera compra dentro del mismo programa de acompañamiento al paciente.
Qué es Wegovy y para qué se utiliza
Además de contar con más de 33 millones de pacientes/año de exposición acumulada desde 2018, Wegovy ofrece precisión y seguridad al momento de la administración gracias a su dispositivo FlexTouch y a las agujas NovoFine, que son utilizadas por más de 10 millones de personas en todo el mundo.
El dispositivo FlexTouch permite una aplicación sencilla, fácil y segura que permite una mejora de la experiencia del paciente y aumenta la adherencia al tratamiento.
"Esta decisión beneficia directamente al sistema de salud y a un gran número de personas con sobrepeso u obesidad en el país", sostuvo Carlos Otheguy, vicepresidente y Gerente General de Novo Nordisk Argentina.
"El acceso al tratamiento es uno de los grandes desafíos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, es igual de importante la confianza en medicamentos que estén respaldados por evidencia sólida de calidad, eficacia y seguridad, como la semaglutida de Novo Nordisk. Además del descenso de peso transformador que se obtiene, este es el único tratamiento que demostró una reducción del 20% del riesgo de infarto, ACV o mortalidad cardiovascular", sostuvieron desde la compañía.
"Al bajar de peso, además de la mejora en indicadores objetivos de salud, las personas refieren el impacto en aspectos concretos de su vida: pueden volver a subir una escalera sin fatigarse, sentarse con más comodidad en el piso a jugar con los hijos, dormir mejor o retomar una actividad física. Contar con una opción como Wegovy. ahora a un precio más accesible, hace posible una pérdida de peso transformadora que mejora significativamente la salud y el bienestar de las personas" , agregaron.
Sobrepeso y obesidad: un problema de salud en crecimiento
El anuncio sobre Wegovy® se produce en un contexto de aumento de consultas y tratamientos vinculados al sobrepeso y la obesidad tanto en Argentina como a nivel internacional.
La obesidad es considerada una enfermedad crónica y multifactorial, asociada con mayores riesgos de desarrollar afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras complicaciones metabólicas.
En los últimos años, los tratamientos farmacológicos para el manejo del peso comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las estrategias médicas integrales, junto con la alimentación, la actividad física y el seguimiento profesional.
Con la implementación del nuevo esquema de descuentos para Wegovy, el acceso económico al inicio del tratamiento aparece como uno de los ejes centrales de la medida anunciada para el mercado argentino.