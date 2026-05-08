La medida ya entró y los descuentos se aplican a través del Programa de Cuidado al Paciente Novo a la Par, según detalló la compañía farmacéutica

Wegovy (semaglutida), el medicamento indicado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, tendrá una reducción del 60% en el precio de su dosis inicial de 0,25 mg/dosis en Argentina. La medida busca facilitar el acceso al inicio del tratamiento y promover la continuidad terapéutica desde las primeras etapas de uso.

Así lo confirmó el laboratorio Novo Nordisk, que indicó que el beneficio comenzará a aplicarse a través del Programa de Cuidado al Paciente Novo a la Par y estará disponible para la presentación en dispositivo FlexTouch. El descuento será acumulable con otros beneficios otorgados por obras sociales, empresas de medicina prepaga o promociones de farmacias.

Según se informó, además de la reducción en la dosis inicial, el resto de las presentaciones de Wegovy y también las de Ozempic tendrán un descuento sostenido del 30% desde la primera compra dentro del mismo programa de acompañamiento al paciente.

Qué es Wegovy y para qué se utiliza

Además de contar con más de 33 millones de pacientes/año de exposición acumulada desde 2018, Wegovy ofrece precisión y seguridad al momento de la administración gracias a su dispositivo FlexTouch y a las agujas NovoFine, que son utilizadas por más de 10 millones de personas en todo el mundo.

El dispositivo FlexTouch permite una aplicación sencilla, fácil y segura que permite una mejora de la experiencia del paciente y aumenta la adherencia al tratamiento.

"Esta decisión beneficia directamente al sistema de salud y a un gran número de personas con sobrepeso u obesidad en el país", sostuvo Carlos Otheguy, vicepresidente y Gerente General de Novo Nordisk Argentina.

"El acceso al tratamiento es uno de los grandes desafíos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, es igual de importante la confianza en medicamentos que estén respaldados por evidencia sólida de calidad, eficacia y seguridad, como la semaglutida de Novo Nordisk. Además del descenso de peso transformador que se obtiene, este es el único tratamiento que demostró una reducción del 20% del riesgo de infarto, ACV o mortalidad cardiovascular", sostuvieron desde la compañía.

"Al bajar de peso, además de la mejora en indicadores objetivos de salud, las personas refieren el impacto en aspectos concretos de su vida: pueden volver a subir una escalera sin fatigarse, sentarse con más comodidad en el piso a jugar con los hijos, dormir mejor o retomar una actividad física. Contar con una opción como Wegovy. ahora a un precio más accesible, hace posible una pérdida de peso transformadora que mejora significativamente la salud y el bienestar de las personas" , agregaron.