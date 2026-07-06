Desde ahora, los productos para vapear tendrán que exhibir advertencias visuales e instrucciones estrictas para informar sobre sus riesgos

Los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina deberán incorporar nuevas advertencias sanitarias obligatorias en sus envases, publicidad y puntos de venta. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud mediante una nueva Normativa Gráfica de Advertencias Sanitarias, que reglamenta los cambios introducidos por la Ley 27.793, la cual amplió el alcance de la Ley 26.687 para incluir estos dispositivos.

La resolución establece los mensajes, imágenes y especificaciones técnicas que deberán utilizar fabricantes e importadores de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado, bolsas de nicotina y otros productos elaborados con tabaco o nicotina, con el objetivo de unificar las advertencias sanitarias en todo el país.

Qué advertencias deberán tener los vapeadores

Uno de los principales cambios de la normativa es la incorporación de una advertencia sanitaria específica para los vapeadores y demás dispositivos electrónicos de administración de nicotina.

A partir de la entrada en vigencia de la disposición, estos productos deberán exhibir de manera visible en sus envases la leyenda:

"Este producto contiene nicotina que es altamente adictiva"