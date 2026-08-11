Nuevas evidencias muestran la importancia del acompañamiento médico y de un plan individual para mantener resultados en personas con sobrepeso

Aunque 6 de cada 10 adultos en Argentina presentan sobrepeso u obesidad, durante años solo una parte de las personas afectadas recurrió a profesionales de la salud para abordar el control del peso corporal. A su vez, el grupo que iniciaba un tratamiento farmacológico para la obesidad era aún más reducido, debido a factores como la disponibilidad de alternativas terapéuticas, el costo y las dudas relacionadas con su utilización y sus resultados.

El escenario comenzó a modificarse con la incorporación de nuevas herramientas para el tratamiento de la obesidad, una enfermedad crónica que requiere un abordaje sostenido. Entre las alternativas disponibles se encuentra Wegovy, cuyo principio activo es la semaglutida, desarrollada por Novo Nordisk.

Según información proporcionada por el laboratorio, Wegovy acumula más de 33 millones de pacientes-año de exposición desde 2018, un indicador que reúne el tiempo total de exposición al tratamiento de las personas que lo recibieron a nivel mundial desde ese año. La evidencia acumulada sobre la semaglutida y las iniciativas orientadas a facilitar el acceso al tratamiento también contribuyeron a revisar algunas de las creencias instaladas alrededor de los medicamentos para el control del peso.

Qué sucede cuando se interrumpe el tratamiento para la obesidad

Uno de los principales interrogantes relacionados con los tratamientos farmacológicos para bajar de peso es la posibilidad de recuperar kilos después de suspender la medicación. Esta situación suele ser interpretada como un denominado efecto rebote, aunque los especialistas señalan que debe analizarse en el contexto de la naturaleza crónica de la obesidad.

La Dra. Carolina Chacón, médica cardióloga especializada en Obesidad y Diabetes y directora Médica del Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario, explicó que la obesidad involucra modificaciones en las señales neurohormonales vinculadas con el hambre y la saciedad.

De acuerdo con la especialista, debido a las características de la enfermedad puede producirse una recuperación parcial del peso cuando se interrumpe un tratamiento. Por este motivo, planteó que el abordaje debe contemplar un seguimiento sostenido y la participación de un equipo interdisciplinario.

El tratamiento de la obesidad puede incluir diferentes componentes:

Alimentación equilibrada

Actividad física

Descanso

Manejo de las emociones

La estrategia debe definirse de acuerdo con las características y necesidades de cada paciente.

En la misma línea, el Dr. Santiago Gómez Centurión, médico clínico, referente en obesidad y director de FOCUS Nutrición y Salud, de Mendoza, señaló que la medicación constituye una herramienta dentro de un tratamiento que también debe contemplar hábitos saludables.

El especialista destacó la importancia de considerar distintos factores para sostener los resultados obtenidos, entre ellos la alimentación, la actividad física, el sueño y la gestión de las emociones.

Los 5 mitos sobre Wegovy y la semaglutida para tratar la obesidad

El peso corporal puede variar durante distintas etapas de la vida

Otro de los mitos vinculados con el tratamiento de la obesidad sostiene que, una vez que una persona alcanza determinado peso corporal, los kilos perdidos necesariamente regresarán. Los especialistas señalan que el manejo del peso requiere considerar las características individuales y los diferentes momentos de la vida.

En el caso de las mujeres, existen etapas que pueden modificar la composición corporal y la distribución de la grasa. Entre ellas se encuentran el embarazo y la transición hacia la menopausia, período durante el cual los cambios hormonales pueden favorecer una mayor acumulación de grasa abdominal.

La distribución de la grasa corporal también se relaciona con diferentes factores de riesgo metabólico y cardiovascular. Además, las mujeres presentan determinadas complicaciones asociadas a la obesidad, entre ellas una mayor frecuencia de migraña y depresión, según la información presentada por los especialistas.

La Dra. Cecilia Luquez, médica diabetóloga y jefa del Servicio de Diabetes del Hospital San Roque de Córdoba, sostuvo que el tratamiento debe contemplar la historia clínica y las características particulares de cada persona.

Para la especialista, un plan personalizado, con objetivos definidos y alcanzables, permite trabajar sobre el control del peso en diferentes etapas de la vida.

El abordaje individualizado también permite establecer objetivos vinculados no solamente con la cantidad de kilos perdidos, sino con otros indicadores relacionados con la salud metabólica y cardiovascular.

Los efectos de la semaglutida sobre el peso corporal

Otro de los interrogantes alrededor de los tratamientos farmacológicos para la obesidad está relacionado con la magnitud de la reducción del peso corporal que pueden alcanzar los pacientes.

En estudios clínicos citados en la información difundida sobre semaglutida 2,4 mg, las personas con obesidad que recibieron el medicamento registraron una reducción mayor del peso corporal en comparación con quienes recibieron placebo.

Los resultados señalados indican una pérdida promedio de aproximadamente 17% del peso corporal, mientras que alrededor de un tercio de los pacientes alcanzó una reducción igual o superior al 20%.

La información también incorpora datos correspondientes a dosis de semaglutida 7,2 mg. En ese grupo, algunos pacientes registraron una disminución del 28% del peso corporal y aproximadamente uno de cada tres alcanzó una pérdida del 25%.

Estos resultados forman parte de la evidencia utilizada para evaluar la utilización de los medicamentos basados en semaglutida dentro del tratamiento de la obesidad. La respuesta puede variar entre pacientes y la indicación del medicamento corresponde a profesionales de la salud.

El tratamiento de la obesidad no se limita a bajar kilos

El control del peso corporal constituye uno de los componentes del abordaje de la obesidad, pero los especialistas también consideran otros indicadores relacionados con la salud metabólica.

La Dra. Florencia Aranguren, médica especializada en diabetes y obesidad y directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), señaló la necesidad de realizar una evaluación integral del paciente.

Dentro de ese enfoque se encuentran aspectos como el control de la glucemia, los factores de riesgo cardiovascular y la prevención de enfermedades metabólicas asociadas al exceso de peso, entre ellas la enfermedad conocida habitualmente como hígado graso.

La obesidad puede estar vinculada con diferentes alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Por eso, el seguimiento médico permite determinar qué factores deben abordarse en cada paciente y establecer objetivos terapéuticos de acuerdo con su situación.

En este contexto, los tratamientos farmacológicos forman parte de un esquema que puede incluir cambios en la alimentación, actividad física y seguimiento de diferentes parámetros de salud.

Además del impacto sobre el peso corporal, la información presentada sobre semaglutida señala efectos cardiovasculares en determinados grupos de pacientes. En personas con exceso de peso y enfermedad cardiovascular, su utilización se asoció con una reducción del 20% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular.

Cuánto cuesta Wegovy y qué descuentos tiene

El precio de los tratamientos farmacológicos para la obesidad fue durante años uno de los factores que limitó su acceso para parte de los pacientes. En ese contexto, Novo Nordisk anunció modificaciones en el precio de lista de Wegovy 0,25 mg a partir del 1° de agosto.

De acuerdo con la información difundida por el laboratorio, considerando los beneficios disponibles, el costo mensual estimado de la presentación inicial de 0,25 mg podría ubicarse alrededor de los $109.000 por caja.

A su vez, todas las presentaciones de Wegovy cuentan con un descuento fijo del 30%, que puede acumularse con el descuento del 20% del Recetario Solidario, según las condiciones informadas.

Las farmacias también pueden ofrecer descuentos adicionales de cortesía de manera independiente. En esos casos, las condiciones dependen de las políticas comerciales de cada establecimiento.

Los pacientes pueden consultar información sobre las alternativas disponibles y los beneficios vinculados con el tratamiento mediante el programa de cuidado al paciente Novo a la Par.

El acceso a los medicamentos debe realizarse con indicación y seguimiento médico, ya que la elección del tratamiento depende de las características clínicas de cada persona.

El tratamiento requiere seguimiento a largo plazo

La evolución del tratamiento de la obesidad incorpora nuevas alternativas farmacológicas, pero los especialistas coinciden en que el abordaje debe contemplar la continuidad del seguimiento y los diferentes factores que intervienen en el control del peso.

La obesidad es considerada una enfermedad crónica y, por ese motivo, el objetivo terapéutico no se limita a alcanzar una determinada cantidad de kilos perdidos. También se busca intervenir sobre los factores metabólicos, cardiovasculares y de estilo de vida asociados.

La Dra. Chacón remarcó que la alimentación y el ejercicio muscular forman parte de las herramientas que pueden acompañar el tratamiento farmacológico. Gómez Centurión, por su parte, incorporó el descanso y la gestión de las emociones como elementos que deben ser considerados.

La experiencia acumulada con los tratamientos basados en semaglutida permitió ampliar la información disponible sobre su utilización y sus resultados. En paralelo, las modificaciones vinculadas con precios y programas de descuentos apuntan a facilitar el acceso de los pacientes que cuentan con indicación médica.

De esta manera, los principales mitos relacionados con los tratamientos para la obesidad se vinculan con:

La posibilidad de recuperar peso al suspender la medicación

La dificultad para sostener los resultados

La magnitud de la pérdida de peso

El costo de las alternativas disponibles

El abordaje actual plantea la necesidad de evaluar cada caso de manera individual y de combinar las herramientas terapéuticas disponibles con hábitos saludables y controles médicos. El objetivo no se concentra exclusivamente en la balanza, sino también en el seguimiento de indicadores metabólicos y cardiovasculares que forman parte de la salud integral del paciente.