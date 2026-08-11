El vocero Adrián Ravier dijo que hay extranjeros que llegan para atenderse gratis y defendió el cobro de prestaciones no urgentes en hospitales nacionales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció la implementación de un nuevo esquema para la atención sanitaria de extranjeros sin residencia permanente en la Argentina. La medida, reglamentada por el Ministerio de Salud de la Nación, establece el cobro de las prestaciones médicas que no tengan carácter urgente en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

Durante una exposición oficial, Ravier sostuvo que el objetivo es establecer un mecanismo de recuperación de los costos de atención para personas que ingresan al país de manera temporal y no cuentan con residencia permanente.

"Durante las últimas décadas, vimos cómo los inmigrantes vienen al país a usar servicios públicos gratuitos que no contribuyeron con sus impuestos para financiar", afirmó el funcionario, quien también hizo referencia a los denominados "tours sanitarios", en los que personas ingresan al país para recibir atención médica y luego regresan a sus lugares de origen.

El vocero vinculó la medida con la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Javier Milei y señaló que busca establecer condiciones específicas para el acceso de extranjeros no residentes al sistema sanitario nacional.

Qué establece el nuevo esquema para extranjeros no residentes

La medida se desprende del DNU 366/2025, que introdujo modificaciones en la Ley de Migraciones. Su aplicación en los hospitales nacionales quedó reglamentada mediante el "Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional".

La normativa establece un mecanismo para determinar cómo deben actuar los establecimientos sanitarios nacionales cuando reciben a pacientes extranjeros que no tienen residencia permanente en el país.

El criterio distingue entre las prestaciones urgentes y las que no tienen carácter de emergencia.

Para las atenciones médicas no urgentes, el establecimiento deberá determinar la modalidad de cobro según la situación del paciente:

Si el extranjero cuenta con seguro de salud, el hospital deberá notificar la prestación realizada a la compañía aseguradora y emitir la correspondiente factura electrónica para recuperar el costo

Si el paciente no tiene cobertura médica, el establecimiento deberá confeccionar un presupuesto y percibir el pago correspondiente antes de realizar la prestación

El esquema alcanza a los extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina.

En cambio, quienes cuentan con residencia permanente mantienen las condiciones de acceso previstas para su situación migratoria. Para acreditar esa condición deberán presentar el DNI correspondiente.

Qué ocurre ante una emergencia médica

La normativa establece una excepción para las situaciones de emergencia.

Según explicó Ravier, la atención médica de emergencia no podrá ser cobrada previamente ni demorada por trámites administrativos cuando exista una situación grave que requiera asistencia inmediata.

"La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos", afirmó el vocero.

De esta manera, la condición migratoria del paciente no podrá impedir que reciba asistencia ante una situación de riesgo inmediato para su vida.

El esquema contempla, sin embargo, una diferencia entre la atención inicial de emergencia y las prestaciones posteriores. Una vez superado el episodio que motivó la asistencia inmediata, los tratamientos, estudios, internaciones y demás prestaciones que continúen hasta el alta podrán quedar sujetos al mecanismo de cobro establecido.

En esos casos, el hospital deberá consolidar las prestaciones brindadas y notificarlas al paciente para determinar la modalidad correspondiente de pago o recupero.

Cómo se recuperarán los costos de atención

El procedimiento busca establecer un mecanismo uniforme para los hospitales dependientes del Estado nacional.

Cuando exista una aseguradora, el establecimiento sanitario deberá informar la atención y emitir la documentación necesaria para que el costo sea recuperado mediante la cobertura contratada por el paciente.

En ausencia de seguro, el hospital deberá calcular previamente el costo de la prestación y cobrarlo antes de realizar una atención que no tenga carácter urgente.

La medida, de esta manera, diferencia entre la atención inmediata frente a una emergencia y las prestaciones médicas programadas o posteriores que no revistan ese carácter.

Qué dijo Nicolás Kreplak sobre la medida

El anuncio del Gobierno nacional también generó cuestionamientos desde el ámbito sanitario bonaerense. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostuvo que la atención de extranjeros no residentes representa una proporción reducida dentro de la demanda que reciben los hospitales provinciales.

Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, el funcionario señaló que la presión sobre los establecimientos sanitarios está relacionada principalmente con la pérdida de financiamiento y con el traslado de pacientes que dejaron de contar con cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga.

"El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros", sostuvo Kreplak.

Según los datos mencionados por el ministro, en la provincia de Buenos Aires los extranjeros no residentes representan el 0,4% de las atenciones en guardias y el 0,5% de las internaciones.

Kreplak también indicó que en las provincias ubicadas en zonas fronterizas la proporción de pacientes extranjeros no residentes "nunca supera el 2%".

Los porcentajes fueron utilizados por el funcionario para describir la participación de este grupo dentro de la demanda hospitalaria y plantear su posición respecto del impacto que tiene la medida sobre el sistema sanitario.

La ocupación de camas públicas por pacientes con cobertura

Kreplak también se refirió a la composición de las personas que actualmente utilizan las camas de los hospitales públicos bonaerenses.

Según explicó, el 53% de las camas de los hospitales públicos provinciales está ocupado por personas que cuentan con obra social o prepaga.

El funcionario señaló que anteriormente esa proporción no superaba el 40%.

De acuerdo con su explicación, la evolución estaría vinculada con cambios en las coberturas de salud privadas y de la seguridad social, que llevaron a más pacientes a recurrir al sistema público para recibir atención.

La situación implica que hospitales provinciales absorban una demanda que anteriormente era canalizada por obras sociales, prepagas u otros prestadores.

Los recursos nacionales destinados a salud

El ministro bonaerense también vinculó la situación del sistema sanitario con el financiamiento de programas nacionales.

Entre las medidas que mencionó se encuentran el cierre del programa Remediar, la falta de envío de anticonceptivos y la suspensión de compras de medicamentos destinados a tratamientos de VIH y tuberculosis.

"Todo eso saca los recursos y hace que todo esté más crítico, más atención y menos recursos", sostuvo Kreplak.

El funcionario también señaló que el sistema sanitario bonaerense brinda actualmente un mayor volumen de respuestas y mencionó un incremento del 35% en la atención. Además, afirmó que IOMA registra un 37% más de internaciones y cubre un 30% más de medicamentos de alto costo.

En su exposición, vinculó estos cambios con una mayor demanda sobre el sistema provincial, en un contexto en el que también mencionó modificaciones en las prestaciones de PAMI y en determinadas coberturas privadas.

Qué cambia para los extranjeros

Con el nuevo procedimiento, los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de determinadas prestaciones médicas realizadas en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

El esquema establece tres situaciones principales:

Atención de emergencia: debe brindarse de manera inmediata y no puede ser rechazada ni demorada por cuestiones migratorias, administrativas o de pago

debe brindarse de manera inmediata y no puede ser rechazada ni demorada por cuestiones migratorias, administrativas o de pago Prestaciones posteriores a una emergencia: pueden quedar sujetas al mecanismo de cobro correspondiente una vez superada la situación que requirió atención inmediata

pueden quedar sujetas al mecanismo de cobro correspondiente una vez superada la situación que requirió atención inmediata Atenciones no urgentes: si el paciente tiene seguro, el hospital podrá recuperar el costo a través de la aseguradora. Si no posee cobertura, deberá elaborar un presupuesto y cobrar la prestación antes de realizarla

Los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema nacional en las condiciones correspondientes a esa categoría migratoria.

Antecedentes en otras jurisdicciones

El establecimiento de mecanismos de cobro para extranjeros no residentes ya había sido abordado por distintas jurisdicciones.

Entre los distritos que implementaron o analizaron medidas relacionadas con el financiamiento de la atención sanitaria de personas sin residencia permanente se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, Salta y Jujuy.

La reglamentación nacional establece ahora un procedimiento específico para los establecimientos sanitarios dependientes del Estado nacional, con diferencias entre las prestaciones urgentes y las que no revisten ese carácter.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá establecer un mecanismo para recuperar los costos de las prestaciones médicas brindadas a extranjeros no residentes, mientras que las autoridades sanitarias bonaerenses plantean que la demanda de este grupo representa una proporción reducida frente al conjunto de pacientes que actualmente utiliza los hospitales públicos.