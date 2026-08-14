La producción hormonal en general, y la de la testosterona en particular, está regulada por los denominados ritmos circadianos: ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que sincronizan distintas funciones corporales de acuerdo a la luz y a la oscuridad. La mayor concentración de testosterona en sangre se registra en las primeras horas de la mañana, producto de la actividad que ocurre durante el sueño.

A partir de esta base, un estudio de la Universidad de Chicago reveló que los hombres que duermen menos de 5 horas diarias producen niveles de testosterona marcadamente más bajos que aquellos que alcanzan las horas recomendadas de sueño, lo que puede derivar en déficits anímicos y energéticos; así como en una disminución de la libido que, en casos extremos, puede transformarse en disfunción eréctil.

De allí, la importancia de cuidar la higiene del sueño. Para evitar que malos hábitos a la hora de descansar afecten la vida sexual de las personas; y también la calidad de vida en general, existen varias prácticas recomendables. La primera de ellas tiene que ver con procurar un buen descanso a partir de la elección del colchón "correcto" según cada cuerpo y necesidad.

Por qué el colchón define tu descanso y tu vida sexual

Según un estudio de la Universidad de Bolonia, la elección del colchón es clave para mejorar la calidad del sueño. En este sentido, el licenciado Mariano Natan Zaltkes, especialista en calidad de sueño de Sensorial Colchones, sostiene: "Un colchón adecuado es la base sobre la que el cuerpo realiza todos sus procesos de recuperación nocturna. Cuando no ofrece el soporte correcto, el sueño se fragmenta y el organismo no puede cumplir con las funciones que reserva para la noche".

En referencia a cómo puede afectar en la vida íntima, el especialista agrega: "Si en un encuentro sexual el colchón hace ruido, causa dolor lumbar, tiene mal olor o pinchan los resortes, la experiencia se empaña y apaga el deseo. Tamaño, espesor y hasta temperatura son factores a tener en cuenta a la hora de elegir".

Los hábitos que protegen el sueño y elevan la testosterona

Otro elemento central a tener en cuenta es la regularidad de horarios. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, es uno de los factores con más respaldo para mantener la arquitectura del sueño estable. Al mismo tiempo, reducir la exposición a la luz azul que emiten las pantallas ayuda a mantener estable la producción de melatonina, hormona fundamental para el descanso. También, la temperatura ambiental es deseable que se sitúe entre los 18 y los 20 grados.

Esto no es todo. Es sabido que el ejercicio físico mejora la calidad del sueño profundo y tiene efecto directo sobre los niveles de testosterona. Entre las prácticas más recomendadas por los expertos se encuentran:

Yoga

Caminata o trote suave

Entrenamiento de fuerza

Los estudios reportan influencia directa de estas actividades en la duración del sueño y en la reducción del tiempo necesario para dormirse. Cabe destacar que el exceso de cardio de alta intensidad, en cambio, puede tener el efecto contrario.

Por último, evitar la ingesta excesiva de alcohol y café es recomendable. El primero induce somnolencia, pero fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche y suprime el sueño REM, que es la fase que representa aproximadamente el 25% del descanso nocturno. Por su parte, los efectos del segundo duran entre 5 y 6 horas, por lo que un café a las 6 de la tarde todavía tiene efecto a medianoche.