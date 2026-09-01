La instrumentación quirúrgica ofrece formación especializada y oportunidades de empleo en salud, con opciones para estudiar la carrera

La instrumentación quirúrgica es una alternativa de formación en el área de salud, con posibilidades de trabajo y empleo en quirófanos. Allí, el profesional prepara el instrumental y los materiales y asiste al equipo durante las intervenciones.

En materia de salario, una referencia concreta surge del convenio de la sanidad privada. La escala vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, aplicable a clínicas y sanatorios, fija para agosto de 2026 un básico de $1.357.301,37 para la categoría "Obstétricas e instrumentadoras".

A ese importe se suma para agosto una asignación mensual no remunerativa de $80.000, por lo que el total de esos dos conceptos llega a $1.437.301,37. Se trata de una referencia de la escala convencional y no de un sueldo de bolsillo, ya que el ingreso final puede variar según adicionales y las condiciones particulares de cada puesto.

La propia Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) publica el acuerdo correspondiente al CCT 122/75. La escala contempla una actualización para agosto y establece que las partes volverán a revisar los salarios en septiembre de 2026.

Qué hace un instrumentador quirúrgico

El instrumentador quirúrgico desarrolla su actividad principalmente en el área de quirófano. Entre sus tareas se encuentran la preparación y el control del instrumental, los materiales y los equipos necesarios para cada intervención.

Durante la operación, asiste al cirujano y a los ayudantes, supervisa los elementos utilizados y verifica que la sala se encuentre en condiciones adecuadas para el procedimiento.

La formación incluye contenidos de anatomía y fisiología, microbiología, farmacología, técnicas quirúrgicas, gestión del quirófano, bioética y prácticas profesionalizantes.

Cuánto dura la carrera de Instrumentación Quirúrgica

La duración depende de la institución y del tipo de título elegido, aunque las tecnicaturas relevadas tienen una extensión de tres años.

Por ejemplo, la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica de la UBA tiene una duración de tres años y combina formación teórica con prácticas en áreas quirúrgicas y actividades de simulación.

La propuesta de la UBA incluye materias específicas de la actividad y prácticas quirúrgicas en el Hospital de Clínicas. Para 2026, la Facultad de Medicina publicó cronogramas de cursada para los tres años de la tecnicatura.

Dónde estudiar Instrumentación Quirúrgica

Una de las alternativas públicas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires es el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Gobierno porteño. La carrera dura tres años y tiene sedes en los hospitales Álvarez, Argerich, Fernández, Ramos Mejía y Santojanni.

Otra opción es la Universidad de Buenos Aires, que dicta la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica. La carrera tiene tres años de duración y una modalidad teórico-práctica.

También existe la propuesta de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Allí se puede obtener el título de Instrumentadora u Instrumentador Quirúrgico Universitario en tres años y continuar luego con la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, cuya duración total indicada por la universidad es de cinco años.

La oferta no se limita a universidades públicas. La Cruz Roja Argentina, por ejemplo, cuenta con una Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica en su filial Saavedra, orientada a la formación para desempeñarse en áreas quirúrgicas y en actividades relacionadas con la profesión.

Qué título se obtiene

Quienes completan una tecnicatura obtienen un título de nivel técnico que permite formarse específicamente para el trabajo en el área quirúrgica. La denominación exacta depende de la institución.

Además, existen carreras de grado y ciclos de complementación para quienes ya cuentan con una formación previa. La UBA, por ejemplo, creó una Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica de ciclo de complementación curricular, a la que pueden acceder técnicos o instrumentadores con títulos reconocidos y una formación mínima de tres años y 1.800 horas reloj, entre otros requisitos.

En consecuencia, para alguien que busca ingresar rápidamente al mercado laboral, la tecnicatura constituye el recorrido formativo inicial, mientras que la licenciatura permite continuar y ampliar la formación profesional.