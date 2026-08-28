El gremio que encabeza Héctor Daer cerró dos ramas con una suba del 9,05% y retomará las negociaciones en noviembre. Aumento de las asignaciones.

El consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) informó que actualizó los salarios de dos ramas del sector: Laboratorios (o industria farmacéutica), que nuclea al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 42/89, y el de droguerías, encuadrado en el convenio 120/75, con una suba del 9,05% a partir de agosto en ambos casos. El nuevo acuerdo incluye mejoras en adicionales como presentismo, así como también en las condiciones laborales.

La organización gremial que encabeza Héctor Daer explicó que se trata de una recomposición de los ingresos "que permite sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras", aunque voceros admitieron que "estamos atravesando una situación compleja, donde los puestos de trabajo se mantienen, pero la situación general genera incertidumbre en todas las actividades".

Acuerdo en la rama Laboratorios o Industria Farmacéutica

Para el convenio colectivo 42/89, los dirigentes de FATSA se reunieron con los representantes de la Cámara Industria de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE). Este CCT regula la actividad del personal de laboratorios farmacéuticos, especialidades medicinales y productos veterinarios.

Con el incremento establecido, la escala salarial quedó de la siguiente manera:

Personal con título universitario categoría A: $3.335.917,91

Personal con título universitario categoría B: $3.157.208,05

Operarios de producción, mantenimiento y servicios, con título habilitante: $2.978.496,45

Operarios de planta química, calificados especializados: $2.720.157,61

Operarios con oficio, oficiales y calificados especializados: $2.484.390,46

Operarios calificados: $2.247.345,48

Operarios semicalificados: $2.034.133,96

Operarios no calificados: $1.832.351,30

Peones: $1.745.561,76

Personal administrativo:

Auxiliar principal: $2.484.390,46

Auxiliar de segunda: $2.247.345,48

Auxiliar de tercera: $2.034.133,96

Auxiliar de cuarta: $1.832.351,30

Principiante de administración: $1.745.561,76

Viajantes propagandistas: $2.034.133,96

Corredores: $2.247.345,48

Las partes establecieron que el bono vacacional pase a $336.438,37; el concepto de comedor en $14.916 para los establecimientos que no cuenten con dicho servicio y una suma no remunerativa de $472.223,79 por sala maternal.

En cuanto al Día del Trabajador de la Sanidad, se actualizó la asignación no remunerativa de pago único en $101.560, que deberá abonarse durante septiembre y antes del 20 de ese mes, al tiempo que fijaron como próximas fechas de discusión para noviembre y enero, en el marco de la paritaria 2026/2027.

Cómo quedó la escala salarial de Droguerías

Para el convenio colectivo de trabajo 120/75, la FATSA acordó con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM). La actividad regula al personal técnico, administrativo y obrero de las droguerías en general y de la distribución mayorista de especialidades medicinales.

Como apuntamos, la suba salarial también fue del 9,05% y los ingresos quedaron de la siguiente manera:

Profesionales: $2.382.621

Primera categoría: $1.985.472

Segunda categoría: $1.851.098

Tercera categoría: $1.728.205

Cadetes: $1.623.475

En línea con lo pactado en el convenio de Laboratorios, en este caso el Día de la Sanidad también quedó en un pago de $101.560 (que deberá abonarse durante septiembre y antes del 20 de ese mes), en tanto que la suma no remunerativa correspondiente a sala maternal ahora es de $379.272. En cuanto al bono vacacional, quedó en $222.621. Las partes fijaron un nuevo encuentro para noviembre, con el propósito de analizar la marcha de la inflación y su incidencia en el poder de compra de los ingresos.

Desde la Federación de Trabajadores de la Sanidad remarcaron que ambas actas fueron presentadas ante la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero para su inmediata homologación, recordando que es la herramienta legal para que las empresas cumplan con los aumentos salariales y el resto de los beneficios.