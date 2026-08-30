Con una inversión de u$s10 millones, la compañía impulsa la digitalización de clínicas argentinas con plataformas avanzadas de inteligencia artificial

Martín Varsavsky volvió a poner los ojos en Argentina. El empresario argentino-español fundador de 5 unicornios acaba de traer al país Certuma, su startup de inteligencia artificial enfocada en diagnóstico clínico.

La compañía nació en diciembre de 2025 en Austin, Texas. Ahora desembarca en la región con operaciones simultáneas en Chile y Argentina.

Varsavsky estuvo en el país a fines de 2025. Se reunió con el presidente Javier Milei y habló frente a inversores locales. Ahora concreta la llegada de Certuma, que no instalará equipo local pero ya ofrece su tecnología a instituciones de salud de todo el territorio argentino.

La inversión detrás del proyecto es contundente. Certuma levantó u$s10 millones en ronda semilla durante 2025. La operación fue liderada por 8VC, fondo de capital de riesgo estadounidense fundado por Joe Lonsdale, quien cofundó Palantir junto a Peter Thiel.

La startup avanza en dos frentes regulatorios paralelos. En Estados Unidos busca la aprobación de la FDA. En Argentina opera bajo normativa vigente de salud digital y protección de datos personales, con la mira puesta en la aprobación de ANMAT.

Cómo opera Certuma en Argentina y quién lidera la expansión

Bruno Marino asumió como Head of LATAM de Certuma. El ejecutivo encabeza una estrategia de crecimiento exponencial para 2026 con los u$s10 millones levantados.

La firma descarta reemplazar a los médicos. Su modelo se basa en la asistencia. "Una parte importante del tiempo de los médicos se destina hoy a documentar consultas, organizar información y resolver tareas administrativas", explica Marino.

"Con Certuma buscamos que la inteligencia artificial se ocupe de ese trabajo y, al mismo tiempo, asistir al profesional durante la consulta", agrega el ejecutivo.

La propuesta apunta a liberar tiempo médico. "La idea es que los profesionales de la salud tengan más información y más tiempo para enfocarse en lo que realmente requiere su conocimiento y criterio clínico", sostiene Marino.

El debate sobre inteligencia artificial y el rol de los médicos

La llegada de Certuma reaviva la discusión sobre hasta dónde puede llegar la IA en medicina. En Argentina, el diagnóstico y la prescripción son actos reservados a médicos matriculados.

Certuma funciona hoy como "copiloto clínico". La tecnología asiste en documentación y razonamiento clínico. La decisión final y la firma quedan en manos del médico.

"No buscamos reemplazar al médico. Hoy nuestra tecnología funciona como un copiloto: puede ayudar a documentar, ordenar información y acompañar el razonamiento clínico", aclara Marino.

"Pero la decisión final sigue siendo del profesional", remarca el ejecutivo. "Creemos que el valor de la inteligencia artificial está en ampliar la capacidad de los médicos y devolverles tiempo para que puedan concentrarse en los pacientes".

La firma no oculta su visión a largo plazo. Con aprobaciones regulatorias, Certuma podría resolver de manera segura consultas simples y de bajo riesgo que hoy quedan sin atención, liberando tiempo de los profesionales para casos complejos.

Cualquier avance hacia mayor autonomía de la tecnología quedará sujeto a autorización de organismos regulatorios.

La adopción de IA médica se acelera en el mundo

Certuma desembarca en un momento de explosión global de la inteligencia artificial en medicina. En Estados Unidos, el 81% de los médicos ya utiliza IA en su práctica, según la American Medical Association.

El contraste con 2023 es notable. Ese año, solo el 38% de los profesionales incorporaba estas tecnologías. El salto en apenas dos años marca una transformación acelerada del sector.

La compañía busca insertarse en esta ola con tecnología que interviene en distintas instancias. Desde la documentación hasta el razonamiento clínico, bajo un principio: la tecnología asiste, la decisión es del médico.

En Latinoamérica, la adopción llega en medio de desafíos estructurales. La región presenta diferencias marcadas en disponibilidad y distribución de profesionales e instituciones de salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyecta un escenario crítico. Sin nuevas intervenciones, la región podría enfrentar un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores del sector para 2030.

En abril de 2026, el organismo señaló para Argentina una fuerte concentración de instituciones médicas en Buenos Aires. También identificó brechas crecientes en las residencias.

MedCanon, el motor que impulsa a Certuma

El corazón tecnológico de Certuma es MedCanon. Se trata de su motor propio de razonamiento clínico, sobre el cual funciona Certuma Copilot.

Copilot fue diseñada para acompañar al profesional durante la consulta. Registra y organiza información, asiste en razonamiento clínico y se ocupa de tareas administrativas.

La reducción de carga administrativa ya muestra resultados concretos en experiencias internacionales. The Permanente Medical Group, perteneciente a Kaiser Permanente, ofrece datos reveladores.

Sus sistemas de documentación médica mediante IA superaron los 2,5 millones de usos en un año. El impacto: más de 15.700 horas de documentación ahorradas.

Esas horas equivalen a 1.794 días de trabajo médico recuperados, según datos publicados por NEJM Catalyst.

Quién es Martín Varsavsky y por qué su llegada importa

Martín Varsavsky Waisman-Diamond nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1960. Emigró a Estados Unidos a los 16 años, donde construyó una carrera de más de 30 años como emprendedor serial.

Se licenció en Economía y Filosofía por la Universidad de Nueva York. Completó una Maestría en Relaciones Internacionales y un MBA en la Universidad de Columbia, que lo distinguió con el Pickering Prize.

Su trayectoria incluye la fundación de más de diez empresas. Los sectores van desde telecomunicaciones hasta biotecnología, medicina reproductiva, vehículos autónomos e inteligencia artificial.

Acumula además más de una década de experiencia en tecnología médica regulada por la FDA.

Su primer gran golpe fue Viatel. Convirtió la compañía en una red paneuropea de fibra óptica y la vendió en 1997 por u$s200 millones.

En 1995 desembarcó en España para fundar Jazztel e Ya.com. Desafió el monopolio de Telefónica, lo que le valió el título de European Telecommunications Entrepreneur of the Year.

También fundó Eolia Renovables en el sector de energías limpias. Su interés por la innovación lo llevó a crear Goggo Network, startup de vehículos autónomos financiada por Axel Springer y SoftBank.

En los últimos años concentró su energía en la salud reproductiva. Su portafolio en el sector incluye:

Prelude Fertility: la mayor cadena de clínicas de fertilidad de Estados Unidos (fundador y presidente)

Overture Life: dedicada a automatización de procesos embriológicos regulados por la FDA (cofundador y presidente)

Gameto: con IND aprobada por la FDA y en Fase 3 (cofundador y presidente)

Vitara: con Breakthrough Device de la FDA e IDE presentado (miembro del directorio)

Sobre su interés en tecnología reproductiva, Varsavsky fue categórico en el evento de ARCAP el año pasado. "La gente de la derecha tiene más hijos que la gente de izquierda. Y es porque la gente de izquierda piensa que todo está mal".

"Con tecnología se pueden hacer muchas cosas, incluso que muchas mujeres de 50 años tengan hijos", planteó el empresario.

"Lo que sucede es que cuando su biología les permite tener hijos, su psicología no se lo permite y viceversa", explicó. "Nosotros con nuestras empresas somos un puente entre esa psicología y la biología".

"Creo que es un tema ideológico. Cuando la gente era mucho más pobre tenía más hijos, no puede ser que cuando tienen mucha más plata no tienen tantos hijos", concluyó Varsavsky sobre la natalidad.

En ese marco ideológico y empresarial, en diciembre de 2025 lanzó Certuma en Austin, Texas. La startup desarrolla tecnología para asistir a médicos e instituciones en documentación, razonamiento clínico y atención de pacientes.

La apuesta mantiene la decisión final en manos de profesionales matriculados. Pero anticipa un futuro donde la inteligencia artificial de Certuma podría resolver consultas simples con las aprobaciones regulatorias correspondientes.