Martín Varsavsky trajo a la Argentina su startup de IA para diagnóstico médico

Con una inversión de u$s10 millones detrás de esta startup, busca tener aprobación de la FDA norteamericana para no solo diagnosticar sino recetar

El polémico emprendedor argentino-español, Martín Varsavsky, tiene siempre un ojo puesto en lo que sucede en el país. El empresario fundador de 5 "unicornios" vino a la Argentina a fines de 2025 para hablar frente a inversores y reunirse con el presidente Javier Milei. Y ahora también trajo al país una de sus más recientes startups: Certuma, una inteligencia artificial (IA) enfocada en el diagnóstico clínico.

La compañía, fundada en diciembre de 2025 en Austin, Texas, está desembarcando en la región en Chile y Argentina en estos días. Según confirmaron a este medio, no se trata de armar un equipo local sino de que a partir de ahora su tecnología está disponible y comienza a ofrecerse en instituciones de salud de todo el país.

La misma es el fruto de un inversión semilla de u$s10 millones, en una ronda 2025 liderada por 8VC, fondo de capital de riesgo (Venture Capital) de Estados Unidos fundado por Joe Lonsdale, quien a su vez fue cofundador de Palantir junto con Peter Thiel, magnate tecnológico.

Mientras progresa en el camino regulatorio en Estados Unidos, para obtener la aprobación de la agencia de ese país (FDA), desde Argentina la firma opera en cumplimiento de la normativa vigente vinculada con salud digital y protección de datos personales. A su vez, contempla dentro de su estrategia el camino hacia la aprobación regulatoria de ANMAT en Argentina y de la FDA en Estados Unidos.

Certuma y los médicos

Con una inyección de 10 millones de dólares, la compañía planea un crecimiento exponencial este año en el país. A cargo de dicha operación está Bruno Marino, Head of LATAM de Certuma.

Desde la firma aseguran que la meta no es reemplazar a los médicos en el diagnóstico y prescripción, sino trabajar junto a ellos. "Una parte importante del tiempo de los médicos se destina hoy a documentar consultas, organizar información y resolver tareas administrativas. Con Certuma buscamos que la inteligencia artificial se ocupe de ese trabajo y, al mismo tiempo, asistir al profesional durante la consulta. La idea es que los profesionales de la salud tengan más información y más tiempo para enfocarse en lo que realmente requiere su conocimiento y criterio clínico", señala al respecto Bruno Marino.

La incorporación de inteligencia artificial a la práctica médica también suma al debate el rol de los profesionales. En Argentina, el diagnóstico y la prescripción están reservados a médicos matriculados. En el caso de Certuma, su funcionamiento se da actualmente como un "copiloto clínico": la tecnología asiste en la documentación y el razonamiento clínico, mientras que la decisión final y la firma quedan a cargo del médico.

"No buscamos reemplazar al médico. Hoy nuestra tecnología funciona como un copiloto: puede ayudar a documentar, ordenar información y acompañar el razonamiento clínico, pero la decisión final sigue siendo del profesional. Creemos que el valor de la inteligencia artificial está en ampliar la capacidad de los médicos y devolverles tiempo para que puedan concentrarse en los pacientes y en los casos donde su experiencia es indispensable", sostiene Marino.

Sin embargo, la firma no oculta que a largo plazo, con las correspondientes aprobaciones regulatorias, Certuma pueda resolver de manera segura determinadas consultas simples y de bajo riesgo que actualmente quedan sin atención. La visión apunta a liberar tiempo de los profesionales para aquellos casos que requieren mayor complejidad, mientras que cualquier avance hacia una mayor autonomía de la tecnología queda sujeto a la autorización de los organismos regulatorios.

Certuma en el mundo

La expansión se produce mientras la incorporación de inteligencia artificial en la medicina se acelera a nivel internacional. En Estados Unidos, el 81% de los médicos ya utiliza IA en su práctica, frente al 38% registrado en 2023, según la American Medical Association.

Certuma busca insertarse en esta transformación con tecnologías capaces de intervenir en distintas instancias de la consulta, desde la documentación hasta el razonamiento clínico, bajo un principio que guía su desarrollo: la tecnología asiste, pero la decisión permanece en manos del médico.

La incorporación de esta tecnología se da en una región que todavía presenta diferencias en la disponibilidad, distribución de profesionales y organismos de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin nuevas intervenciones, la región podría enfrentar un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores del sector para 2030. En abril de 2026, el organismo también señaló para Argentina una fuerte concentración de instituciones médicas en Buenos Aires y brechas crecientes en las residencias.

El corazón de Certuma es MedCanon, su motor propio de razonamiento clínico, sobre el que funciona Certuma Copilot, diseñada para acompañar al profesional durante la consulta: registra y organiza la información, lo asiste en el razonamiento clínico y se ocupa de parte de las tareas administrativas.

La reducción de esa carga ya muestra resultados concretos en experiencias internacionales. En "The Permanente Medical Group", perteneciente a Kaiser Permanente, los sistemas de documentación médica mediante IA superaron los 2,5 millones de usos en un año y permitieron ahorrar más de 15.700 horas de documentación, el equivalente a 1.794 días de trabajo médico, según datos publicados por NEJM Catalyst.

Quién es Martín Varsavsky

Martín Varsavsky Waisman-Diamond es un empresario y filántropo argentino-español, emprendedor serial con más de 30 años de trayectoria fundando compañías y reconocido como fundador de 5 unicornios.

Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1960 y emigró a Estados Unidos a los 16 años, donde se licenció en Economía y Filosofía por la Universidad de Nueva York y completó una Maestría en Relaciones Internacionales y un MBA en la Universidad de Columbia, que lo distinguió con el Pickering Prize.

A lo largo de su carrera fundó más de diez empresas en industrias tan diversas como telecomunicaciones, energías renovables, biotecnología, medicina reproductiva, vehículos autónomos e inteligencia artificial, acumulando además más de una década de experiencia en tecnología médica regulada por la FDA.

Su primer gran hito fue Viatel, que convirtió en una red paneuropea de fibra óptica y vendió en 1997 por 200 millones de dólares. En 1995 desembarcó en España para fundar Jazztel e Ya.com, desafiando el monopolio de Telefónica, lo que le valió el título de European Telecommunications Entrepreneur of the Year. También fundó Eolia Renovables en el sector de energías limpias.

Su interés por la innovación lo llevó también a fundar Goggo Network, startup de vehículos autónomos financiada por Axel Springer y SoftBank.

En los últimos años concentró su energía emprendedora en la salud reproductiva: es fundador y presidente de Prelude Fertility, la mayor cadena de clínicas de fertilidad de Estados Unidos; cofundador y presidente de Overture Life, dedicada a la automatización de procesos embriológicos regulados por la FDA; cofundador y presidente de Gameto, con IND aprobada por la FDA y en Fase 3; y miembro del directorio de Vitara, con Breakthrough Device de la FDA e IDE presentado.

Respecto de este interés en aplicar tecnología a la reproducción asistida, Varsavsky dijo lo siguiente en el evento de la asociación de inversores de riesgo, ARCAP, el año pasado: "La gente de la derecha tiene más hijos que la gente de izquierda. Y es porque la gente de izquierda piensa que todo está mal. Con tecnología se pueden hacer muchas cosas, incluso que muchas mujeres de 50 años tengan hijos. Lo que sucede es que cuando su biología les permite tener hijos, su psicología no se lo permite y viceversa. Nosotros con nuestras empresas somos un puente entre esa psicología y la biología, pero no es suficiente. Creo que es un tema ideológico. Cuando la gente era mucho más pobre tenía más hijos, no puede ser que cuando tienen mucha más plata no tienen tantos hijos".

En ese marco, en diciembre 2025 lancó Certuma en Austin, Texas, Estados Unidos. La startup desarrolla tecnología para asistir a médicos e instituciones en la documentación, el razonamiento clínico y la atención de pacientes, manteniendo la decisión final en manos de profesionales matriculados.