El fenómeno alcanza a todas las regiones y coincide con una suba del 475% en las prepagas y la pérdida de 241.746 empleos formale

Más de 1,2 millones de personas dejaron de tener cobertura de una prepaga, obra social o mutual desde fines de 2023. En concreto, fueron 1.246.285 argentinos los que, entre el cuarto trimestre de ese año y el primero de 2026, pasaron a depender exclusivamente de hospitales y centros de salud públicos.

El cambio no se concentró en una zona determinada. El relevamiento muestra un deterioro de la cobertura privada en todas las regiones del país, aunque con diferencias importantes entre ellas.

El escenario fue relevado por el Instituto Argentina Grande (IAG) a partir de información del INDEC. El organismo identifica dos factores principales detrás de esta transformación: el incremento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la reducción del empleo formal, que puede dejar sin cobertura al trabajador y también a su grupo familiar.

El costo de mantener una prepaga aumentó 475%

La evolución de las cuotas aparece como uno de los principales elementos para explicar la pérdida de cobertura.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las empresas de medicina prepaga acumularon incrementos del 475%. La inflación registrada en ese mismo período fue del 329%.

La presión sobre las familias se combinó con una menor cantidad de puestos de trabajo formales. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el informe contabiliza una pérdida de 241.746 empleos.

El resultado de ambos procesos fue un aumento de la cantidad de habitantes que ya no cuentan con una cobertura médica privada y deben utilizar exclusivamente el sistema público.

El GBA explica buena parte del aumento

La mayor cantidad de personas que se incorporaron a la población dependiente de la atención estatal se encuentra en el Gran Buenos Aires.

En el GBA, la proporción de habitantes sin cobertura privada avanzó 21,4%. Al mismo tiempo, quienes dependen exclusivamente de hospitales y centros públicos pasaron de representar el 30,8% al 35,9% de la población.

Ese cambio representa 904.131 personas adicionales, una magnitud muy superior a la registrada individualmente en las demás regiones. Pero el deterioro de la cobertura no fue exclusivo del área metropolitana; también se verificaron aumentos en el resto del territorio.

El Noreste tiene la mayor proporción de población que usa solo el sistema público

El mayor nivel de dependencia de la salud estatal corresponde al Noreste argentino. Allí, el 46,3% de los habitantes depende exclusivamente de la atención pública, frente al 44,3% de fines de 2023. En términos de cantidad de personas, la región sumó 40.716 habitantes a este universo.

El resto de las regiones también registró incrementos:

Cuyo: pasó del 34,3% al 38%.

pasó del 34,3% al 38%. Pampeana: subió del 30,2% al 32%.

subió del 30,2% al 32%. Patagonia: avanzó del 21,5% al 23,4%.

avanzó del 21,5% al 23,4%. Noroeste: alcanzó el 39,6%.

Medido en cantidad de personas, el aumento fue de:

Cuyo: 82.708

82.708 Patagonia: 29.022

29.022 Pampeana: 146.481

146.481 Noroeste: 43.227

De esta forma, el fenómeno alcanzó a la totalidad de las regiones analizadas: en ninguna se mantuvo estable la población que carece de obra social, mutual o prepaga.

Ushuaia-Río Grande tuvo la mayor suba porcentual

El ranking cambia cuando, en lugar de observar regiones completas, se analizan los principales aglomerados urbanos.

Ushuaia-Río Grande registró el mayor incremento porcentual de personas ssin cobertura médica privada, con una suba del 47,1%.

Detrás quedó Viedma-Carmen de Patagones, donde el aumento alcanzó el 40,1%. El tercer lugar correspondió al Gran Catamarca, con un crecimiento del 21,8%.

Los datos muestran que el retroceso de la cobertura privada no solo se tradujo en un menor acceso a prepagas, obras sociales o mutuales. También significó una ampliación del universo que debe recurrir exclusivamente a la infraestructura sanitaria estatal.

La pérdida se repartió casi por igual entre mujeres y hombres

La cantidad de personas que dejaron de contar con cobertura privada fue similar entre ambos géneros.

En el caso de las mujeres , el informe contabilizó 624.948 personas que perdieron obra social, prepaga o mutual. La población femenina que depende únicamente del sistema público pasó entonces de 4.682.237 a 5.307.185, un incremento del 13,35%.

, el informe contabilizó que perdieron obra social, prepaga o mutual. La población femenina que depende únicamente del sistema público pasó entonces de 4.682.237 a 5.307.185, un incremento del Entre los hombres, la pérdida alcanzó a 621.337 personas. El universo masculino que utiliza exclusivamente la atención estatal aumentó 13,09%, desde 4.745.894 hasta 5.367.231 personas.

La suma de ambos grupos da cuenta de los 1.246.285 argentinos que, desde fines de 2023 hasta el primer trimestre de 2026, dejaron de disponer de cobertura mediante una obra social, prepaga o mutual.

La salud privada retrocede en un contexto de fuerte aumento de costos

El deterioro de la cobertura médica se produce dentro de un escenario más amplio de incremento de los gastos que afrontan los hogares.

Según el informe, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló una variación del 944%, mientras que el nivel general de precios habría aumentado un 249% en ese período.

En la comparación interanual, el transporte fue el componente con mayor incremento, al registrar una suba del 69%. Este rubro explicó 27 de los 54 puntos porcentuales correspondientes al aumento total de la canasta durante los últimos doce meses.

Así, el período analizado deja una doble señal: por un lado, una porción cada vez mayor de la población pasó a depender exclusivamente de la salud pública; por otro, el costo de distintos servicios esenciales acumuló aumentos muy superiores a la evolución general de los precios desde fines de 2023.