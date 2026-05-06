Un informe revela que 742.000 personas perdieron cobertura médica mientras las prepagas acumulan aumentos del 417% desde diciembre de 2023

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), evidenció una caída en la cobertura de salud en Argentina entre 2023 y 2025, en un contexto marcado por el fuerte aumento de las prepagas y el deterioro del empleo formal.

Según el relevamiento, las empresas de medicina prepaga acumularon incrementos del 417% desde la asunción de Javier Milei. En paralelo, unas 742.000 personas dejaron de contar con cobertura médica —ya sea a través de obras sociales, prepagas, mutuales o servicios de emergencia— y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

Menor cobertura médica y más presión sobre el sistema público

El informe señala que la población con algún tipo de cobertura de salud pasó del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025, lo que representa una caída de 2,1 puntos porcentuales.

En sentido inverso, creció la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público. Este grupo pasó de 9.551.000 a 10.293.000 personas en dos años, superando así los 10 millones de usuarios, lo que implica una mayor presión sobre hospitales y centros de salud estatales que enfrentan una demanda creciente de atención.

Caída del empleo formal y su impacto en la cobertura de salud

El estudio vincula la pérdida de cobertura médica con la evolución del mercado laboral: desde noviembre de 2023 se registró una caída de aproximadamente 206.000 empleos formales, y dado que el acceso a obras sociales está directamente asociado al trabajo registrado, esta disminución impacta de manera directa en los niveles de cobertura de salud.

Prepagas por encima de la inflación: aumentos del 417%

Otro de los factores determinantes es el fuerte incremento en el costo de la medicina privada. Las cuotas de las prepagas aumentaron un 417% en el período analizado, muy por encima de la inflación acumulada, que fue del 293%.

En el corto plazo, los aumentos continúan. Para mayo de 2026, varias empresas del sector definieron subas en torno al 3,4%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre los ajustes informados:

Hospital Italiano: 3,1%

Galeno: 3,2%

OSDE: 3,3%

Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud: alrededor del 3,4%

En algunas regiones, como la Patagonia, los incrementos alcanzan el 4,4% en determinados casos.

En el primer trimestre de 2026, el aumento acumulado en las cuotas fue del 7,6%, mientras que la suba interanual promedio ronda el 29,7%, según datos oficiales.

Crisis en el sistema público de salud: más demanda y menos recursos

El crecimiento de la población sin cobertura privada o sindical se traduce en una mayor exigencia sobre el sistema público de salud.

En este contexto, hospitales universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reportaron dificultades vinculadas al financiamiento. Según autoridades, no se habrían transferido fondos previstos en el Presupuesto 2026 para gastos operativos.

Entre los centros afectados se encuentran:

Hospital de Clínicas

Hospital de Oncología Ángel Roffo

Instituto Lanari

Esta situación impacta en la capacidad operativa, con consecuencias como reducción de turnos, postergación de cirugías y deudas con proveedores. Además, se registró una caída real en los ingresos del personal de salud en los últimos dos años.

Caída presupuestaria en organismos de salud

El informe también releva variaciones en la ejecución presupuestaria de organismos clave del sistema sanitario.

Se registraron caídas reales en entidades como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, ANMAT y Superintendencia de Servicios de Salud.

También en hospitales nacionales como Baldomero Sommer, Laura Bonaparte, Alejandro Posadas y Ramón Carrillo.

En contraste, el INCUCAI presentó un incremento real en su presupuesto.

Depuración del sistema de prepagas

En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con la baja de entidades del registro de prepagas, en un proceso que ya alcanzó a 166 empresas sin actividad o sin afiliados.

Entre las firmas dadas de baja se encuentran Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Según se informó, estas medidas no afectan a usuarios activos y buscan ordenar el sistema y mejorar su funcionamiento.

Baja de prepagas: derechos de los usuarios y condiciones

La normativa vigente establece que los usuarios de medicina prepaga pueden solicitar la baja del servicio en cualquier momento, con un preaviso de al menos 30 días, y este derecho puede ejercerse una vez por año sin que las empresas puedan aplicar penalidades ni cargos adicionales.

Además, la baja no está condicionada al pago de deudas pendientes, y las empresas pueden rescindir el contrato solo por falta de pago de tres cuotas consecutivas o por falsedad en la declaración jurada.

En los casos vinculados a empleo formal, al finalizar la relación laboral, la cobertura debe mantenerse durante 60 días. Durante ese plazo, el usuario puede optar por continuar el plan de manera individual.

Un sistema de salud en reconfiguración

Los datos del IAG reflejan una transformación en la estructura de la cobertura de salud en Argentina. La combinación de aumentos en las prepagas, la caída del empleo formal y los cambios en el financiamiento del sistema coincide con un crecimiento sostenido de la población que depende exclusivamente del sistema público.

En este escenario, el sistema estatal enfrenta el desafío de responder a una mayor demanda con recursos limitados, en un contexto de reconfiguración del sistema de salud.