Miles de afiliados intentan confirmar si conservan prestaciones tras la eliminación de empresas y la habilitación de una consulta online oficial

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) continúa con el proceso de depuración del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) y durante agosto dispuso la exclusión de 18 entidades. Con estas nuevas bajas, el número acumulado desde el comienzo de la actual gestión supera las 180.

El procedimiento alcanza principalmente a mutuales, cooperativas y empresas que no registraban actividad efectiva dentro del sistema de medicina prepaga. De acuerdo con la información difundida por el organismo, en la mayoría de los casos las entidades excluidas no tenían afiliados activos al momento de las auditorías, por lo que las bajas no implicaron una interrupción de cobertura para la mayor parte de los casos alcanzados.

La continuidad de las bajas, sin embargo, generó consultas entre los usuarios respecto de cómo verificar si su cobertura médica continúa vigente y qué pasos deben seguir en caso de que la entidad con la que tienen contratado el servicio sea alcanzada por una medida de este tipo.

Cómo saber si una prepaga sigue habilitada

Una de las principales herramientas disponibles para los afiliados es el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud. El organismo cuenta con un buscador público denominado "Consulte por Prepaga", disponible en su sitio oficial.

La consulta permite verificar si una empresa se encuentra registrada y habilitada para operar. Para realizarla, el usuario debe ingresar el nombre de la entidad en el buscador y comprobar la información que figura en el registro.

La recomendación de consultar el estado de la empresa no se limita al momento de contratar una cobertura. También puede realizarse periódicamente para comprobar que la entidad continúa formando parte del registro oficial.

Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar, señaló que la publicación de las bajas permite conocer qué empresas fueron excluidas y cuáles fueron los motivos, aunque consideró que todavía existen dudas respecto de las acciones que debe tomar un afiliado cuando una exclusión puede afectar su cobertura.

"Cada nueva baja se informa correctamente en términos de qué empresa fue excluida y por qué. Pero hay aspectos no tan claros para el usuario: qué tiene que hacer, concretamente, alguien que se pregunta si esto lo afecta a él", explicó Cámpora.

El procedimiento de verificación adquiere relevancia especialmente para aquellas personas que no tienen información actualizada sobre la situación administrativa de la empresa a la que realizan sus pagos o derivan sus aportes.

Qué ocurre con los afiliados de una entidad dada de baja

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, la mayoría de las entidades excluidas durante el proceso de depuración no contaba con afiliados activos cuando fueron auditadas. Por ese motivo, las bajas no implicaron una interrupción de cobertura para la mayor parte de los casos alcanzados por las resoluciones.

La situación es diferente cuando una persona mantiene efectivamente una relación de cobertura con una entidad que deja de estar habilitada. En esos casos, la SSS sostiene que existen mecanismos destinados a permitir que el afiliado gestione el traspaso hacia otro Agente del Seguro de Salud.

La primera medida recomendada para un usuario que tiene dudas consiste en verificar el estado de la empresa en el registro oficial. Si la entidad aparece como excluida y la persona continúa realizando pagos o posee documentación que acredita una cobertura vigente, resulta necesario consultar ante la autoridad sanitaria cuál es el procedimiento correspondiente.

También es importante conservar la documentación vinculada con la cobertura. Entre otros elementos, pueden resultar relevantes los comprobantes de pago, constancias de afiliación, facturas, recibos, contratos y comprobantes relacionados con la derivación de aportes.

Estos documentos permiten acreditar la relación existente con la entidad y contar con información para realizar eventuales gestiones ante la autoridad de aplicación.

El cambio normativo que modificó el esquema de transferencia

El proceso actual también debe analizarse a partir de los cambios regulatorios introducidos en los últimos años. Uno de los puntos modificados corresponde al mecanismo que contemplaba la Ley 26.682, que regula la medicina prepaga.

La normativa había establecido un esquema para los casos de cierre o cese de actividades de una entidad, que contemplaba la transferencia de la cobertura a otro prestador mediante la intervención de un Consejo Permanente de Concertación.

Ese artículo fue derogado en 2023, en el marco de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, que incluyó medidas de desregulación relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud y las empresas de medicina prepaga. Por este cambio, el marco regulatorio actual no es idéntico al que regía antes de la reforma.

Para los usuarios, esto implica que ante una situación concreta de baja o exclusión resulta necesario consultar cuál es el procedimiento vigente y qué alternativas están disponibles para mantener la cobertura.

La modificación normativa también explica por qué no resulta conveniente trasladar automáticamente los mecanismos previstos en la legislación anterior a las situaciones actuales.

La importancia de controlar los aportes y pagos

La situación de las entidades que fueron excluidas del registro también pone el foco en la información que manejan los usuarios sobre su propia cobertura. En particular, resulta relevante conocer qué empresa recibe los aportes, cuál es la entidad que brinda efectivamente la cobertura y qué documentación respalda esa relación.

En los casos en los que una persona deriva sus aportes de obra social hacia una prepaga, también es necesario identificar correctamente el circuito de los fondos y verificar que la opción elegida figure en los registros correspondientes.

Cámpora indicó que un relevamiento realizado por MiObraSocial.com.ar en mayo mostró que el 30% de los usuarios consultados desconocía que podía derivar sus aportes de obra social hacia una prepaga.

"No es la primera vez que vemos esto: en un relevamiento propio de mayo, el 30% de los usuarios no sabía que podía derivar sus aportes de obra social hacia una prepaga. El problema de fondo no es solo económico, es de información. La gente no siempre sabe qué herramientas tiene disponibles ni cómo usarlas", afirmó.

El dato se vincula con una de las principales dificultades que pueden surgir cuando se producen modificaciones dentro del sistema: la falta de conocimiento sobre los mecanismos disponibles para consultar, elegir o modificar una cobertura.

Qué deberían revisar los usuarios

Ante la continuidad de las bajas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, los usuarios pueden adoptar una serie de medidas para conocer la situación de su cobertura.

En primer lugar, deben verificar que la entidad figure en el registro oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud . La consulta puede realizarse mediante el buscador público habilitado por el organismo

. La consulta puede realizarse mediante el buscador público habilitado por el organismo En segundo término, conviene revisar la documentación disponible y comprobar que los datos de afiliación coincidan con la empresa que figura en los comprobantes de pago o en las constancias correspondientes

También es recomendable conservar los comprobantes de los pagos realizados y las constancias vinculadas con los aportes. En caso de que aparezca alguna irregularidad, esta documentación puede ser necesaria para realizar una consulta o iniciar una gestión ante la autoridad competente

Otro aspecto a controlar es la comunicación recibida por parte de la empresa. Si una entidad informa modificaciones en las condiciones de cobertura, cambios administrativos o cualquier situación relacionada con su inscripción, el usuario debería conservar esas comunicaciones y verificar la información ante fuentes oficiales

Cómo actuar ante una posible baja

Si una persona descubre que la entidad con la que tiene contratada una cobertura fue excluida del registro, el primer paso es confirmar que se trate efectivamente de la misma empresa y que la medida se encuentre publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Luego, si el usuario posee una afiliación activa, debe consultar ante la SSS cuál es el mecanismo disponible para resolver su situación y determinar cómo continuar con la cobertura.

La recomendación es no asumir que una baja administrativa implica automáticamente la pérdida inmediata de cobertura para todos los afiliados. La propia Superintendencia informó que la mayoría de las entidades excluidas durante las auditorías no registraba afiliados activos.

Al mismo tiempo, tampoco resulta conveniente esperar a que se produzca un inconveniente para revisar la situación. El control periódico del registro permite detectar modificaciones y contar con información antes de que exista una necesidad concreta de atención médica.

El proceso de depuración del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga continúa y las exclusiones acumuladas desde el inicio de la actual gestión ya superan las 180. Mientras el organismo avance con las auditorías, la consulta del registro oficial constituye una de las principales herramientas para que los usuarios puedan conocer la situación de la empresa con la que tienen contratada su cobertura.

La verificación periódica, la conservación de comprobantes y el conocimiento de los mecanismos disponibles para realizar trámites permiten contar con documentación y datos actualizados frente a eventuales cambios en la situación de una entidad de medicina prepaga.