Una IA desarrollada en Argentina fue reconocida por la ONU por anticipar hasta cuatro años el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía

Un desarrollo argentino que utiliza inteligencia artificial para anticipar el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía en personas mayores fue reconocido internacionalmente. Se trata de AVIA, Algoritmo de Validación de Independencia y Autonomía, una herramienta desarrollada por la Fundación Cuidados de Salud que recibió el reconocimiento WSIS Prizes 2026 Champion en la categoría E-health de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas.

La distinción fue otorgada durante el WSIS Forum 2026, realizado en Ginebra, Suiza. El diploma entregado al proyecto lleva la firma de Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la UIT, y reconoce la contribución de AVIA a los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El desarrollo argentino forma parte de una línea de investigación que busca aplicar herramientas de inteligencia artificial a la prevención en salud. En este caso, el objetivo es detectar con anticipación patrones asociados con el deterioro funcional para favorecer intervenciones antes de que una persona pierda autonomía.

Qué es AVIA y para qué sirve

AVIA fue diseñado para abordar una situación frecuente en los sistemas de atención sanitaria. En numerosos casos, la intervención se produce cuando el deterioro de una persona mayor ya se manifestó mediante una caída, una internación, una disminución de la movilidad o la necesidad de asistencia para realizar actividades cotidianas.

El algoritmo propone trabajar sobre una instancia anterior. A partir del análisis de distintas variables, busca estimar el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía antes de que esas situaciones se produzcan.

"Con AVIA queremos intervenir antes. A partir de variables de salud, funcionales y sociales, nuestro algoritmo utiliza machine learning para estimar anticipadamente el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía en personas mayores", explicó Fernando Gril, director del proyecto.

El objetivo de la herramienta es identificar a las personas que presentan una mayor probabilidad de atravesar un proceso de pérdida de independencia para que puedan ser consideradas dentro de estrategias preventivas.

"Identificar a quienes presentan mayor riesgo antes de que pierdan su independencia" es el propósito central del desarrollo, según explicó Gril.

AVIA fue desarrollado utilizando más de 20 años de datos longitudinales sobre envejecimiento. El modelo permite estimar el riesgo de fragilidad con un horizonte de hasta cuatro años. En las evaluaciones realizadas, alcanzó una sensibilidad cercana al 75% para identificar personas en riesgo.

La utilización de datos longitudinales permite analizar la evolución de diferentes variables a lo largo del tiempo y buscar patrones relacionados con cambios en la autonomía y la condición funcional de las personas mayores.

Cómo utiliza la inteligencia artificial para anticipar riesgos

La herramienta emplea técnicas de machine learning para analizar información vinculada con aspectos de salud, funcionamiento y características sociales. El propósito es detectar combinaciones de variables que puedan estar asociadas con un mayor riesgo de fragilidad.

En lugar de limitarse a identificar una condición que ya está presente, el sistema busca generar una estimación anticipada. De esta manera, la información obtenida puede utilizarse como apoyo para definir estrategias de seguimiento o prevención.

El modelo no fue concebido como un reemplazo de la evaluación médica ni como un sistema capaz de determinar por sí mismo tratamientos para un paciente. Su función está orientada a aportar información para el trabajo de los profesionales.

"La inteligencia artificial no toma la decisión por el profesional. Puede ayudarnos a identificar patrones en los datos y a detectar antes situaciones que hoy muchas veces descubrimos demasiado tarde", señaló Gril.

Esta diferencia es uno de los aspectos centrales del proyecto, ya que la herramienta se plantea como un sistema de apoyo dentro de los procesos de atención y no como un mecanismo de decisión sanitaria autónoma.

El desarrollo argentino que llegó a la UIT

AVIA surgió dentro de las líneas de investigación de la Fundación Cuidados de Salud, que trabaja sobre alternativas para utilizar tecnología y análisis de datos en el abordaje del envejecimiento y la preservación de la autonomía.

El proyecto tuvo una etapa de desarrollo en LABIC, en la Universidade da Coruña, España, donde incorporó el trabajo de distintos especialistas y una instancia de cooperación internacional.

Luego, el equipo continuó con el desarrollo en Argentina y avanzó hacia experiencias de aplicación en ámbitos concretos de atención sanitaria. Una de ellas se realizó en el Hospital General de Agudos J. M. Piñero, de la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia piloto permitió trasladar el desarrollo desde el ámbito de investigación hacia un contexto real de atención y analizar las condiciones necesarias para su utilización.

La distinción obtenida en el WSIS Prizes 2026 constituye una nueva etapa para el proyecto, que ahora apunta a ampliar sus instancias de validación y aplicación.

Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la atención sanitaria

El desarrollo de herramientas predictivas para salud se produce en un contexto internacional en el que crece el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones y asistir a profesionales.

Al mismo tiempo, su incorporación plantea cuestiones vinculadas con la calidad de los datos utilizados, los posibles sesgos de los modelos, la privacidad de la información, la transparencia de los sistemas y la posibilidad de explicar los resultados obtenidos.

En el caso de AVIA, estos aspectos forman parte de la discusión sobre las condiciones que deberían acompañar la incorporación de inteligencia artificial a los procesos de atención.

"La discusión no debería reducirse a si la inteligencia artificial es buena o mala. La pregunta es qué decisiones queremos ayudar a tomar con ella, con qué evidencia y manteniendo siempre a las personas en el centro", sostuvo Gril.

El modelo desarrollado por la Fundación Cuidados de Salud tiene un objetivo delimitado: utilizar inteligencia artificial predictiva para identificar patrones relacionados con fragilidad y pérdida de autonomía y aportar información que pueda ser considerada dentro de estrategias preventivas.

Por ese motivo, el funcionamiento del algoritmo se plantea como un complemento de la evaluación profesional y no como una sustitución de la intervención de médicos u otros integrantes de los equipos de salud.

De la atención después del deterioro a la prevención

Una de las posibles aplicaciones de AVIA está vinculada con estrategias de atención primaria, telemedicina, cuidados domiciliarios y programas de envejecimiento saludable.

La identificación anticipada de distintos niveles de riesgo podría permitir organizar seguimientos diferenciados y orientar recursos hacia personas que presenten una mayor probabilidad de experimentar una pérdida de autonomía.

El enfoque busca modificar el momento en que se detectan determinadas situaciones. En lugar de esperar a que una caída, una internación o una pérdida funcional active la intervención sanitaria, la herramienta apunta a generar información previa que permita evaluar medidas preventivas.

"El verdadero potencial de la inteligencia artificial en salud no está solamente en automatizar lo que ya hacemos. Está también en permitirnos ver antes lo que hoy vemos demasiado tarde", afirmó Gril.

El desarrollo también se vincula con el proceso de envejecimiento poblacional y con la necesidad de analizar no solamente cuántos años viven las personas, sino también cuánto tiempo pueden mantener su independencia para realizar las actividades de la vida cotidiana.

"Si conseguimos utilizar los datos y la inteligencia artificial para extender no solamente los años de vida, sino también los años de autonomía, estamos frente a una aplicación tecnológica con un enorme impacto social", agregó el director del proyecto.

Qué sigue después del reconocimiento internacional

El premio de la UIT fue recibido en Ginebra con la colaboración de la Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales.

A partir del reconocimiento, la Fundación Cuidados de Salud trabaja en una nueva etapa para ampliar la validación de AVIA en diferentes poblaciones y desarrollar nuevas experiencias de implementación.

Entre los próximos objetivos se encuentran la generación de experiencias adicionales y la construcción de alianzas con instituciones sanitarias, universidades, organismos públicos y otras organizaciones vinculadas con el envejecimiento y la atención de la salud.

La ampliación de las instancias de validación permitirá evaluar el funcionamiento del algoritmo en diferentes contextos y poblaciones y obtener nueva información sobre su capacidad para identificar anticipadamente situaciones de riesgo.

El desafío para esta etapa consiste en avanzar desde las experiencias iniciales hacia escenarios de utilización más amplios, manteniendo como eje la evaluación profesional y el uso de la tecnología como herramienta de apoyo.

Cómo probar AVIA online

La herramienta desarrollada por la Fundación Cuidados de Salud está disponible públicamente para conocer su funcionamiento y realizar una evaluación.

El acceso online permite acercarse al modelo desarrollado y observar cómo se plantea la utilización de inteligencia artificial para anticipar riesgos relacionados con la fragilidad y la pérdida de autonomía en personas mayores.

Más información y acceso a AVIA: avia.cuidadosdesalud.org.ar