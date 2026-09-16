El nacimiento de Louise Joy Brown el 25 de julio de 1978 en Inglaterra marcó un punto de inflexión para la medicina reproductiva. Fue la primera persona nacida mediante fertilización in vitro (FIV), luego de que los investigadores Robert Edwards y Patrick Steptoe desarrollaran un procedimiento que permitió fecundar un óvulo fuera del organismo, obtener un embrión y transferirlo posteriormente al útero.

Cuarenta y ocho años después, Brown llegó a la Argentina para participar como invitada de honor del XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR). El encuentro se desarrolla entre el 16 y el 18 de septiembre en el Hotel Marriott Buenos Aires y reúne a cerca de 1.500 participantes vinculados con distintas áreas de la salud reproductiva.

La participación de Brown permite recorrer la evolución de una técnica que, desde aquel primer nacimiento, incorporó nuevos procedimientos de laboratorio, herramientas de diagnóstico genético, técnicas de criopreservación y sistemas destinados a analizar el desarrollo embrionario.

El aporte de Robert Edwards al desarrollo de la fertilización in vitro fue reconocido en 2010, cuando recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Patrick Steptoe, quien falleció en 1988, fue uno de los médicos que participaron del desarrollo de la técnica.

Louise Brown participa del Congreso Argentino de Medicina Reproductiva

Durante el Congreso, Louise Brown brindará el jueves 17 de septiembre la conferencia "Desde el comienzo de la FIV al futuro", incluida dentro del programa científico del encuentro.

La visita representa también la primera presencia de Brown en Sudamérica. A lo largo de los años, participó en encuentros internacionales relacionados con fertilidad y reproducción asistida y promovió la difusión de información sobre los problemas reproductivos y las alternativas disponibles.

"Mi nacimiento fue posible porque hubo científicos y médicos que se animaron a buscar una respuesta nueva frente a un problema que afectaba a muchas familias. Cuando nací, nadie podía saber hasta dónde llegaría aquella técnica. Hoy me emociona comprobar cuánto avanzó la ciencia. Pero también creo que el desafío es que esos avances puedan estar disponibles para quienes los necesitan y que las personas puedan hablar de infertilidad sin vergüenza ni estigma", señaló Louise Brown durante su llegada a la Argentina.

Desde el primer procedimiento de fertilización in vitro hasta las técnicas utilizadas actualmente se produjeron modificaciones en prácticamente todas las etapas de los tratamientos. La estimulación ovárica, el trabajo en el laboratorio, los medios de cultivo, la conservación de gametos y embriones y las estrategias de transferencia forman parte de un proceso de desarrollo permanente.

El Congreso también abordará la utilización de inteligencia artificial, los sistemas time-lapse, la estimulación ovárica personalizada, la genética reproductiva, la preservación de la fertilidad, la endometriosis, el factor masculino y los denominados add-ons, que comprenden procedimientos o tecnologías complementarias cuya utilidad debe analizarse según la evidencia científica disponible.

Louise Brown participa del Congreso Argentino de Medicina Reproductiva (Foto: Prensa SAMeR)

Cómo evolucionaron los tratamientos de fertilización asistida

La reproducción asistida incorporó herramientas que permiten intervenir en diferentes etapas del proceso reproductivo. Entre ellas se encuentran la vitrificación de óvulos, la criopreservación de embriones y los estudios genéticos aplicados a determinadas indicaciones médicas.

Los sistemas time-lapse, por ejemplo, permiten registrar mediante imágenes el desarrollo de los embriones dentro del laboratorio. La información obtenida puede incorporarse al análisis que realizan los especialistas al momento de definir las estrategias de cada tratamiento.

La inteligencia artificial también comenzó a estudiarse y aplicarse en distintos procesos vinculados con la medicina reproductiva. Su incorporación forma parte de los temas que serán discutidos durante el Congreso, junto con sus posibles aplicaciones y las condiciones necesarias para evaluar sus resultados.

El desarrollo tecnológico permitió mejorar distintos aspectos de los tratamientos, aunque existen factores biológicos que continúan condicionando las posibilidades de lograr un embarazo. Entre ellos se encuentra la edad de la persona que aporta los óvulos.

"Durante décadas se asoció la consulta reproductiva exclusivamente con el momento en que una pareja llevaba tiempo buscando un embarazo y no lo conseguía. Hoy necesitamos ampliar esa mirada. Consultar no significa necesariamente iniciar un tratamiento: puede ser conocer la situación reproductiva, recibir información sobre cómo cambia la fertilidad con los años y evaluar alternativas para el futuro. La tecnología avanzó muchísimo, pero no debemos transmitir la idea equivocada de que puede borrar el efecto de la edad", afirmó el Dr. Agustín Pasqualini, presidente de SAMeR y del XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva.

La edad continúa siendo un factor determinante para la fertilidad

Uno de los principales temas que analizarán los especialistas es la relación entre edad y fertilidad. Aunque las técnicas de reproducción asistida evolucionaron durante las últimas décadas, la tecnología no elimina el proceso biológico asociado al envejecimiento reproductivo.

Según los datos incluidos por SAMeR, la tasa de nacimiento por transferencia de un embrión fresco utilizando óvulos propios supera el 30% entre los 18 y 34 años, mientras que ronda el 5% o menos entre los 43 y 44 años.

Las diferencias vinculadas con la edad explican por qué los especialistas plantean la necesidad de incorporar la fertilidad a las consultas médicas antes de que aparezcan dificultades para concebir.

La consulta reproductiva tampoco implica necesariamente comenzar un tratamiento. Puede servir para conocer la situación individual, recibir información sobre la evolución de la fertilidad con el paso del tiempo y evaluar alternativas disponibles.

Este aspecto adquiere relevancia en un contexto en el que los proyectos vinculados con la maternidad y la paternidad tienden a postergarse por distintos motivos. Las decisiones reproductivas están relacionadas con factores personales, laborales, económicos, académicos, sociales y culturales.

Los especialistas señalan además que en los consultorios de fertilidad se observa que algunas personas llegan con el objetivo de lograr un primer embarazo y, al mismo tiempo, dejan de proyectar un segundo hijo. La edad en la que se inicia el proyecto reproductivo puede influir posteriormente en las alternativas disponibles.

Preservación de la fertilidad y vitrificación de óvulos

Una de las herramientas que adquirió mayor desarrollo en las últimas décadas es la preservación de la fertilidad mediante vitrificación de óvulos.

El procedimiento permite obtener ovocitos y conservarlos mediante técnicas de criopreservación para un eventual uso posterior. Esta posibilidad puede formar parte de una estrategia de planificación reproductiva, aunque no garantiza por sí misma un embarazo ni un nacimiento.

Entre los factores que influyen en las posibilidades futuras se encuentran la edad de la persona al momento de realizar la vitrificación y la cantidad de ovocitos obtenidos.

La información sobre fertilidad y preservación permite evaluar las alternativas antes de que exista una dificultad concreta para concebir. Por ese motivo, los especialistas plantean que la consulta puede realizarse incluso cuando el proyecto de tener hijos todavía no está definido.

"El gran cambio no es una única técnica milagrosa, sino la suma de conocimientos que permiten tomar mejores decisiones: cómo estimular, cómo trabajar en el laboratorio, cómo conservar óvulos y embriones y cómo seleccionar estrategias de acuerdo con cada paciente. En el Congreso queremos discutir qué innovaciones tienen evidencia suficiente, cuáles están todavía en evaluación y cómo incorporar tecnología sin perder de vista que el objetivo final es mejorar los resultados y la seguridad de los pacientes", sostuvo el Dr. Gabriel Fiszbajn, presidente del Comité Científico del Congreso.

Descenso de la natalidad y postergación de los proyectos familiares

La evolución de las técnicas de reproducción asistida ocurre en paralelo con una reducción de la natalidad registrada en Argentina y en otros países.

Entre los factores asociados al descenso de los nacimientos aparecen los costos vinculados con la crianza, las condiciones económicas, la postergación de la maternidad y la paternidad por proyectos laborales o académicos y las decisiones personales relacionadas con el momento de formar una familia.

En este escenario, los especialistas plantean que la información sobre fertilidad puede ayudar a conocer las alternativas existentes y los límites de las técnicas disponibles.

El objetivo de una consulta temprana puede ser identificar la situación reproductiva y conocer cómo puede modificarse con el paso de los años. Cuando corresponde, también permite analizar opciones de preservación de la fertilidad.

Hábitos relacionados con el cuidado de la fertilidad

Los especialistas también recomiendan adoptar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud reproductiva. Entre las medidas mencionadas se encuentran:

Evitar el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco

No consumir drogas recreativas

Reducir o evitar el alcohol

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física regular y moderada

Mantener un peso saludable

Dormir adecuadamente y evitar el consumo excesivo de cafeína

En relación con los medicamentos, los especialistas aconsejan no utilizarlos sin la correspondiente indicación y seguimiento médico. También señalan la importancia de consultar sobre el consumo de ácido fólico de acuerdo con las necesidades de cada persona y el momento del proyecto reproductivo.

Estas recomendaciones forman parte de un abordaje general de la salud reproductiva y no sustituyen la evaluación médica individual.

Qué temas se tratarán en el Congreso

El XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva contará con la participación de especialistas argentinos e invitados internacionales. El programa científico se desarrollará en ocho espacios simultáneos e incluirá conferencias, simposios, talleres, cursos prácticos y presentación de trabajos.

Entre los principales ejes se encuentran:

La estimulación ovárica personalizada

Las nuevas tecnologías aplicadas al laboratorio de reproducción asistida

La genética y la selección embrionaria

La preservación de la fertilidad

La endometriosis y la adenomiosis

El factor masculino

Las fallas de implantación

Los procedimientos complementarios y los desafíos éticos y regulatorios relacionados con las técnicas de reproducción asistida

SAMeR es una institución creada en 1948 que reúne a profesionales vinculados con la medicina reproductiva. Entre sus actividades se encuentran la formación y capacitación profesional, la certificación correspondiente y la acreditación de centros de reproducción asistida del país.

La entidad sostiene que el trabajo desarrollado sobre profesionales y centros forma parte del proceso de mejora de los resultados de los tratamientos reproductivos.

La información como parte de la planificación reproductiva

Para los especialistas, uno de los objetivos del Congreso es ampliar la discusión sobre fertilidad más allá del ámbito médico. La posibilidad de consultar antes de comenzar la búsqueda de un embarazo permite conocer las condiciones reproductivas y las alternativas disponibles.

La reproducción asistida incorporó durante las últimas décadas herramientas que no existían cuando nació Louise Brown. Sin embargo, los especialistas remarcan que ninguna de esas tecnologías garantiza por sí sola un embarazo o permite eliminar todos los factores biológicos relacionados con la fertilidad.

"Nuestra misión es que cada persona pueda decidir libremente con información. Si alguien imagina que puede querer tener hijos en el futuro, es preferible conversar sobre fertilidad a tiempo y conocer las alternativas disponibles. Llegar a los 40 años pensando que la reproducción asistida puede resolver cualquier dificultad es una expectativa que la medicina no puede garantizar. Cuanto antes exista información, mayor será la capacidad de tomar decisiones", concluyó el Dr. Pasqualini.

El recorrido iniciado con el nacimiento de Louise Brown en 1978 continúa casi medio siglo después con nuevas técnicas y herramientas aplicadas a la medicina reproductiva. El desafío actual para los especialistas combina el desarrollo tecnológico con la evaluación de la evidencia disponible y la necesidad de brindar información sobre las posibilidades y limitaciones de cada alternativa.