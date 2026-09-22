Gestión de pacientes: citas, comunicación y seguimiento en un solo lugar

Bitrix24 y Alaio Vibecode permiten centralizar pacientes, turnos, comunicación y equipos para digitalizar la gestión de clínicas

La transformación digital avanza en hospitales, clínicas y centros médicos de Argentina y América Latina, aunque la incorporación de nuevas herramientas todavía presenta dificultades de integración. La Encuesta de Salud Digital en Argentina y América Latina 2025, realizada por Consenso Salud entre más de 200 profesionales del sector, señala que el 76% considera que el sistema está medianamente o poco preparado para afrontar este proceso.

Al mismo tiempo, el 91,3% de los consultados relaciona la salud digital con mejoras en la calidad de atención. Los datos muestran una diferencia entre la percepción sobre el aporte de la tecnología y la capacidad existente para incorporarla de manera coordinada a los procesos cotidianos de las instituciones sanitarias.

En este escenario, la digitalización de una clínica involucra distintas áreas que deben funcionar de manera conectada. La gestión de turnos, el seguimiento de pacientes, la comunicación, la organización de profesionales, la administración de documentos y la coordinación de recursos forman parte de un mismo circuito operativo.

Plataformas como Bitrix24 y Alaio Vibecode apuntan a centralizar esas funciones. La primera reúne herramientas de gestión, comunicación y automatización en un mismo entorno, mientras que la segunda permite crear aplicaciones y soluciones personalizadas mediante inteligencia artificial dentro de Bitrix24.

Qué procesos puede automatizar una clínica

Una institución médica administra de manera simultánea los procesos vinculados con la atención de los pacientes y aquellos relacionados con la organización interna. Las citas, consultas, comunicaciones y seguimientos conviven con los turnos del personal, las ausencias, la disponibilidad de profesionales, la utilización de consultorios y la circulación de documentación.

Cuando esas actividades se desarrollan mediante agendas independientes, planillas, correos electrónicos y distintos sistemas que no comparten información, el personal debe trasladar datos de una herramienta a otra. Esa dinámica puede generar tareas duplicadas y dificultades para consultar información actualizada.

La centralización permite trabajar sobre esos procesos desde una misma plataforma. En el caso de Bitrix24, las herramientas de CRM, comunicación, automatización, colaboración y recursos humanos pueden integrarse en un mismo entorno.

La organización de los flujos también permite establecer tareas automáticas para actividades repetitivas. De esta manera, determinadas acciones vinculadas con turnos, comunicaciones, seguimiento o solicitudes internas pueden ejecutarse a partir de reglas previamente configuradas.

El sistema de reservas online de Bitrix24 permite que los pacientes seleccionen un profesional, una fecha y un horario mediante un formulario público. La reserva se incorpora a la agenda correspondiente y queda vinculada con el CRM.

Para el personal administrativo, esta integración permite consultar las citas programadas y acceder al calendario de cada profesional desde un mismo entorno. También se pueden establecer estados para identificar el desarrollo de cada turno, como confirmaciones, pendientes o ausencias.

Los recordatorios automáticos constituyen otra de las funciones disponibles. Las comunicaciones pueden enviarse por WhatsApp o correo electrónico antes de la consulta, según la configuración de la institución.

Cuando un paciente cancela un turno, el proceso también puede vincularse con una lista de espera. Esto permite que el personal cuente con información centralizada para gestionar los horarios que quedan disponibles.

Gestión de pacientes y turnos desde una misma plataforma

Cada cita puede asociarse además con la ficha correspondiente dentro del CRM. La herramienta permite configurar campos personalizados para adaptar los registros a las necesidades de cada organización, como información sobre la cobertura médica, el profesional asignado, las preferencias de contacto y el historial de interacciones.

Cada cita puede asociarse además con la ficha correspondiente dentro del CRM

Comunicación centralizada con los pacientes

La comunicación con los pacientes suele desarrollarse a través de diferentes canales. Teléfono, correo electrónico y servicios de mensajería pueden formar parte de la misma relación entre la institución y una persona.

Bitrix24 integra distintas vías de comunicación mediante su sistema de contact center. Las llamadas entrantes y salientes pueden quedar registradas y asociadas al contacto correspondiente.

La plataforma también incorpora funciones de inteligencia artificial para transcribir y resumir llamadas. Esto permite generar registros de las conversaciones sin depender exclusivamente de anotaciones manuales.

Las llamadas perdidas pueden generar alertas para los responsables de la atención. De esta manera, las consultas pendientes quedan identificadas dentro del sistema y pueden incorporarse al flujo de seguimiento.

La misma plataforma puede utilizarse para enviar confirmaciones de turnos, recordatorios, comunicaciones posteriores a una consulta y encuestas de satisfacción. La centralización evita que cada actividad dependa de una herramienta diferente.

Coordinación de profesionales, consultorios y recursos

La gestión clínica también requiere coordinar los horarios de los profesionales con la disponibilidad de los espacios y otros recursos necesarios para cada prestación.

Bitrix24 permite organizar las agendas y visualizar la disponibilidad dentro de flujos de trabajo compartidos. Esta información puede utilizarse para asignar profesionales, consultorios y otras tareas vinculadas con la operación diaria.

La posibilidad de centralizar esos datos facilita la consulta de los horarios disponibles y permite reducir la necesidad de actualizar diferentes planillas o agendas de manera independiente.

La organización interna también puede extenderse al área de recursos humanos. El sistema permite administrar perfiles de empleados y gestionar solicitudes relacionadas con vacaciones, ausencias y licencias mediante flujos de aprobación.

De esta forma, las solicitudes pueden seguir un circuito definido y quedar registradas dentro de la plataforma. Los responsables de cada área pueden consultar el estado de los pedidos y acceder a la información correspondiente.

Gestión documental y acceso a la información

La documentación constituye otro de los componentes de la gestión sanitaria. Consentimientos informados, formularios, prescripciones y otros documentos pueden requerir almacenamiento, actualización y acceso por parte de diferentes integrantes de una institución.

Bitrix24 permite centralizar documentos y establecer permisos según los perfiles de los usuarios. La configuración de accesos determina qué información puede consultar cada integrante del equipo.

La edición online y el almacenamiento compartido también permiten trabajar sobre documentos desde un mismo entorno. Esto reduce la necesidad de distribuir diferentes versiones mediante correos electrónicos u otros canales.

El calendario compartido y las herramientas de colaboración complementan este sistema de trabajo. Los equipos pueden consultar información desde distintos dispositivos, incluida la aplicación móvil de Bitrix24.

Para instituciones con profesionales que trabajan en diferentes espacios o que necesitan acceder a información fuera de una oficina administrativa, el acceso móvil permite consultar agendas, documentos, conversaciones y registros desde teléfonos y otros dispositivos compatibles.

Alaio Vibecode para crear soluciones personalizadas

Las herramientas disponibles en una plataforma de gestión no necesariamente cubren todos los procesos particulares de una clínica. Cada institución puede tener necesidades vinculadas con su especialidad, sus circuitos administrativos o la forma en que organiza la atención.

Alaio Vibecode permite crear aplicaciones y chatbots mediante inteligencia artificial dentro del ecosistema de Bitrix24. El funcionamiento parte de la descripción de una necesidad en lenguaje natural, a partir de la cual la herramienta genera una solución que puede integrarse con recursos disponibles en la plataforma.

Una aplicación de este tipo puede utilizarse, por ejemplo, para organizar consultas recibidas por diferentes canales. Un bot puede clasificar el motivo de contacto, identificar la especialidad correspondiente y derivar la solicitud al área o profesional indicado.

También puede conectarse con información del CRM para consultar datos y utilizar los recursos disponibles para gestionar determinados procesos. De esta manera, las instituciones pueden adaptar la plataforma a circuitos específicos sin recurrir necesariamente a un desarrollo tradicional para cada nueva necesidad.

Según la información proporcionada por Bitrix24, las aplicaciones creadas mediante Vibecode se despliegan en entornos aislados y cuentan con procesos de auditoría de seguridad. Además, pueden incorporarse a un catálogo centralizado con diferentes niveles de control de acceso.

La herramienta está incluida sin costo adicional para los suscriptores de los planes Vibe+.

Una estrategia basada en la integración de procesos

La digitalización de la gestión clínica involucra diferentes áreas que necesitan intercambiar información de manera coordinada. El desafío para las instituciones consiste en definir qué procesos deben integrarse y qué tareas pueden automatizarse sin alterar los circuitos necesarios para la atención.

Bitrix24 ofrece herramientas para centralizar la gestión de pacientes, los turnos, las comunicaciones, la coordinación de equipos, los documentos y determinados procesos de recursos humanos. Alaio Vibecode amplía esas posibilidades mediante aplicaciones y automatizaciones creadas con inteligencia artificial.

Para clínicas, hospitales y centros médicos de Argentina y América Latina, estas soluciones permiten concentrar distintos procesos dentro de un mismo entorno y adaptar las herramientas a las necesidades particulares de cada organización.

La implementación de una estrategia de gestión digital requiere identificar los procesos que actualmente funcionan por separado, establecer qué información debe compartirse entre ellos y determinar qué tareas pueden automatizarse. A partir de esa organización, las plataformas de gestión pueden utilizarse como punto de conexión entre pacientes, profesionales, áreas administrativas y recursos internos.