Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. El Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad avanza de manera progresiva y puede afectar tanto a la persona diagnosticada como a su entorno. Los cambios en la memoria reciente, la desorientación y las dificultades para realizar actividades habituales pueden formar parte de las primeras señales que llevan a una consulta profesional.

En diálogo con iProfesional, Silvia Rañal, licenciada en Terapia Ocupacional y especialista en neurorehabilitación cognitiva y motora, explicó cuáles son los principales signos de alerta, cómo diferenciar un olvido habitual de una alteración que requiere evaluación y qué herramientas pueden utilizarse para acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

Qué es el Alzheimer y cómo afecta al cerebro

iProfesional: ¿Qué es el Alzheimer y cómo afecta al cerebro y a las capacidades de una persona?

Silvia Rañal: Es una patología neurodegenerativa y progresiva, eso quiere decir que poco a poco las neuronas de nuestro cerebro van muriendo, esto se debe a la acumulación de unas proteínas, la Tau y la beta - amiloide que van destruyendo las neuronas que conforman el hipocampo, área del cerebro encargada de almacenar la información reciente. Las capacidades que se ven afectadas son las funciones cognitivas: la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y sociales.

iProfesional: ¿Cuáles son los primeros signos de alerta del Alzheimer que no deberíamos pasar por alto?

Silvia Rañal: Al estar afectado el centro del almacenamiento de la memoria las personas no pueden guardar información reciente, por eso es muy común que un familiar diga que el paciente se acuerda de todo lo viejo, pero nada de lo nuevo, y esto se debe a que el hipocampo ya no puede almacenar la información. Por eso cuando un familiar nuestro pierde la capacidad de guardar la información reciente es un signo de alerta. Una forma fácil de darnos cuenta es la siguiente; si perdimos los anteojos y luego de buscarlos los encontramos y recordamos que en algún momento los habíamos dejado ahí, eso quiere decir que esa información se guardó, ahora bien, si los anteojos no son recuperados y los encuentra otra persona y quien los perdió no tenía noción que estaban ahí o que los había perdido eso quiere decir que nunca almaceno esa información. Las personas que padecen esta patología cursan con algo llamado anosognosia, esto quiere decir que no registran su alteración de la memoria, los primeros indicios son notados por los convivientes. Otro signo de alarma es la desorientación, las personas pueden perderse en la calle, no reconocer en que año estamos, o desconocer como interpretar la hora, muchas veces salen a caminar y pierden la noción del tiempo y del espacio. Y en estadios más avanzados se despersonalizan, no reconociéndose a sí mismos ni a sus seres queridos, esta fase es muy dura para las familias y requieren de una red de profesionales que pueden dar marco a esta situación.

La pérdida de memoria reciente como señal de alerta

iProfesional: ¿Cómo podemos diferenciar un olvido habitual de una señal que requiere una consulta profesional?

Silvia Rañal: Un olvido habitual es aquel vinculado a lo atencional, no prestamos suficiente atención por consiguiente no podemos almacenar la información de forma correcta. Tenemos que pensar a las funciones cognitivas como un grupo de engranajes, no por separado. Antiguamente se las pensaba por separado, como que cada una hacia su función y no se metía con la otra, pero no es así; trabajan de forma conjunta, y eso se evidencia en los olvidos benignos o habituales que tienen algunas características específicas: se conserva el recuerdo de la experiencia, las personas son conscientes de su déficit, los datos no recordados son evocados más tarde, por lo general la consulta la hace el propio paciente. Esto no quiere decir que no hagamos una consulta, muchos olvidos benignos pueden ser producto del estrés, la ansiedad o el envejecimiento, y pueden ser tratados.

iProfesional: ¿Qué importancia tiene detectar estos cambios de manera temprana y realizar una evaluación profesional?

Silvia Rañal: La enfermedad de Alzheimer es de inicio temprano, eso quiere decir que las proteínas comienzan a acumularse 10 años antes que inicie la sintomatología, y cuanto antes se inicie con un tratamiento farmacológico y de rehabilitación podemos poner un pie en el freno para que el avance no sea tan significativo y dejar a la patología en una meseta.

iProfesional: ¿Existen factores de riesgo asociados al desarrollo del Alzheimer y medidas que puedan contribuir a reducirlos?

Silvia Rañal: Por supuesto, cualquier patología de origen neurológica tiene sus factores de riesgo al igual que las patologías cardiovasculares, tener hábitos saludables es fundamental, una buena alimentación, evitar el sedentarismo, no consumir alcohol en exceso, no consumir drogas y tabaco, mantener a nuestro cerebro realizando desafíos cognitivos para estimular la conexión entre las neuronas. Y también el factor genético es algo a tener en cuenta.

Cómo acompañar a una persona con Alzheimer

iProfesional: Una vez que aparece un diagnóstico, ¿cómo debería acompañar la familia a la persona en su vida cotidiana?

Silvia Rañal: No solo hay que acompañar a quien padece la enfermedad, sino también a la familia, es una patología muy compleja que puede desbastar a una familia si no se forma una red de contención.

iProfesional: ¿Por qué es importante que las personas que cuidan a un ser querido con Alzheimer conozcan y comprendan la enfermedad?

Silvia Rañal: Esto es fundamental, muchas veces las personas con Alzheimer hacen cosas que pueden resultar difíciles de entender, como por ejemplo: preguntar donde está su casa, cuando está en ella, o preguntar por sus padres, y confundirlos con sus hijos, o utilizar un tenedor para peinarse. En necesario entender que eso no lo hacen a propósito, sino que es parte de la enfermedad ayuda a transitar esas situaciones de una forma un poco más amena. Por eso que los familiares y cuidadores reciban la información correspondiente, sabiendo que es lo que puede pasar, y los profesionales deberían estar obligados a dar esa información.

iProfesional: ¿Cómo se puede estimular la memoria y otras funciones cognitivas en una persona que padece la enfermedad?

Silvia Rañal: Cada día contamos con más herramientas terapéuticas, las funciones cognitivas se estimulan a través de actividades diseñadas por un profesional formado en el área de la neurorrehabilitación, cada actividad tiene un por qué se diseñó de esa forma, las funciones cognitivas se estimulación en forma de red, tenemos que tratar de que el cerebro se reorganice y se estimulen nuevos puentes sinápticos, por eso, no es simplemente hacer sopas de letra. En este proceso de estimulación somo varios los profesionales que somos parte, los terapistas ocupacionales, los kinesiólogos, los neuropsicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas y perdón si me olvide de algún profesional. Lo importante es que los profesionales estén formados para este fin.

iProfesional: ¿Qué impacto puede tener el cuidado de una persona con Alzheimer en la salud física y emocional de quienes la acompañan?

Silvia Rañal: Es un tema muy complejo, porque en general los cuidadores son algún familiar cercano, porque no siempre se puede sostener uno o varios cuidadores, no todas las obras sociales lo cubren, o cubren una parte, y también pasa que a veces los cuidadores no están formados para tratar con personas con esta patología. Los cuidadores pueden desarrollar "estrés del cuidador", es una patología que puede diagnosticarse mediante una evaluación estandarizada que nos va a arrojar un valor que va a determinar si esa persona tiene o no estrés del cuidador. En estos casos es importante brindar herramientas para modificar esta situación.

iProfesional: ¿Querés hacer alguna mención sobre algún tema de relevancia por el que no te haya preguntado?

Silvia Rañal: Las personas con esta patología pueden sacar el CUD, certificado único de discapacidad, esto da la posibilidad de que las obras sociales y prepagas cubran los medicamentos y los cuidadores. Aunque la situación actual con la discapacidad es muy compleja no deja de ser un respaldo, y siempre se puede hacer un recurso de amparo para poder obtener lo necesario para acompañar a las personas y familiares que atraviesan esta enfermedad.