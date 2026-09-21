Organizaciones advierten sobre el crecimiento de infecciones de transmisión sexual en jóvenes y refuerzan campañas de prevención en el país

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grupo de más de 20 enfermedades que pueden transmitirse principalmente durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Entre ellas se encuentran la sífilis, el VIH, la gonorrea, la clamidia, el herpes, las hepatitis virales y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

En Argentina, algunas ITS presentan una tendencia creciente y los datos de los centros de atención y testeo muestran cambios en la distribución de los diagnósticos según los grupos de edad. Entre los jóvenes, la sífilis concentra una parte significativa de los casos registrados.

Datos preliminares de un estudio realizado por AHF Argentina en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual de Buenos Aires y Rosario muestran que los diagnósticos de sífilis en personas de entre 20 y 29 años aumentaron un 24,6% entre 2024 y 2025.

Durante 2025, las personas de ese rango etario representaron el 48% de todos los diagnósticos de sífilis registrados en ambos centros. El estudio será presentado en octubre y reúne información vinculada con el comportamiento de esta infección entre quienes concurren a los espacios de atención y testeo.

Cómo creció la sífilis en cada grupo de edad

El incremento registrado entre los jóvenes de 20 a 29 años presenta diferencias según las edades. De acuerdo con los datos preliminares de AHF Argentina, los diagnósticos aumentaron un 27,4% entre las personas de 20 a 24 años entre 2024 y 2025.

En el grupo de 25 a 29 años, el crecimiento fue del 22% durante el mismo período. En conjunto, ambas franjas explicaron casi la mitad de los diagnósticos de sífilis registrados durante 2025 en los dos Centros Comunitarios de Salud Sexual incluidos en el estudio.

La información será presentada de manera completa en octubre, pero los resultados preliminares ya permiten identificar una mayor presencia de diagnósticos en la población joven que concurrió a estos centros.

Los datos también forman parte de un contexto en el que las organizaciones dedicadas a la prevención de las ITS buscan ampliar el acceso al testeo, la información y los métodos de prevención.

Qué es la sífilis y cómo se transmite

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria. Puede transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales y también puede pasar de una persona embarazada al bebé durante el embarazo.

Una de las características de las ITS es que pueden presentarse sin síntomas. Por ese motivo, una persona puede tener una infección y no saber que la tiene. Esta situación puede favorecer la transmisión a otras personas cuando no se realizan controles o no se utilizan métodos de prevención.

En el caso de la sífilis, la infección puede atravesar distintas etapas. Las manifestaciones pueden variar según el momento de la infección y, en determinados casos, pueden desaparecer temporalmente sin que esto signifique que la infección haya sido eliminada.

El diagnóstico permite identificar la infección y acceder al tratamiento correspondiente. También facilita la adopción de medidas destinadas a reducir la posibilidad de transmisión.

Haber tenido una ITS tampoco genera necesariamente inmunidad. En el caso de la sífilis, una persona que ya tuvo la infección puede volver a adquirirla después de haber recibido tratamiento.

Por qué el testeo es clave para frenar las ITS

El testeo constituye una de las herramientas para detectar infecciones que pueden no presentar síntomas. Las personas pueden realizarse controles aunque no tengan signos visibles de una enfermedad, especialmente cuando tuvieron situaciones que implican posibilidad de exposición.

La detección permite conocer el estado de salud y, cuando corresponde, iniciar el tratamiento indicado por profesionales. También puede contribuir a interrumpir cadenas de transmisión mediante el diagnóstico de las personas que tienen una infección y la adopción de medidas de prevención.

AHF Argentina plantea la necesidad de acercar los espacios de testeo a las poblaciones jóvenes y facilitar el acceso a información sobre salud sexual.

La organización cuenta con Centros Comunitarios de Salud Sexual en Buenos Aires y Rosario, donde se desarrollan actividades relacionadas con prevención, información y diagnóstico de ITS.

Los resultados preliminares sobre sífilis obtenidos en estos centros serán presentados en octubre, con información correspondiente a los registros de 2024 y 2025.

La campaña que busca cambiar hábitos en los jóvenes

En este contexto, AHF Argentina desarrolla una nueva edición de #ForremosLaPrimavera, una campaña anual que busca promover el uso del preservativo y brindar información sobre salud sexual.

La iniciativa se realiza en el marco del Día de la Primavera e incluye actividades de concientización y distribución gratuita de preservativos. El objetivo planteado por la organización es acercar herramientas de prevención a los jóvenes y promover el acceso a información sobre las infecciones de transmisión sexual.

La campaña parte de una premisa vinculada con la prevención de las ITS: el uso correcto del preservativo durante las relaciones sexuales permite reducir el riesgo de transmisión de distintas infecciones.

Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina, señaló que el acceso al preservativo puede constituir una barrera cuando no se encuentra disponible en distintos espacios. También recordó que en Argentina su acceso es gratuito por ley y que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir su costo.

Cómo utilizar correctamente el preservativo

El preservativo debe utilizarse desde el inicio hasta el final de la relación sexual. Su uso debe mantenerse durante toda la práctica sexual para reducir el contacto con fluidos y zonas que pueden intervenir en la transmisión de determinadas ITS.

Además de utilizarlo correctamente, es necesario verificar que el envase se encuentre en condiciones adecuadas y que el preservativo no esté vencido. También debe evitarse su reutilización.

El preservativo constituye una herramienta de prevención frente a distintas infecciones, aunque no elimina por completo el riesgo de transmisión de todas las ITS. Algunas infecciones pueden transmitirse mediante contacto con zonas de la piel que no quedan cubiertas por el preservativo.

Por ese motivo, la prevención de las ITS incluye distintas herramientas, entre ellas:

El uso del preservativo

La vacunación cuando existe una vacuna disponible

El testeo periódico

El acceso a atención médica

Otras infecciones de transmisión sexual que preocupan

Además de la sífilis, entre las ITS se encuentran:

El VIH

La gonorrea

La clamidia

El herpes

Las hepatitis virales

El VPH

Cada infección tiene características particulares, diferentes formas de diagnóstico y distintas alternativas de prevención y tratamiento.

El VPH, por ejemplo, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Existen vacunas destinadas a prevenir algunos tipos del virus asociados con determinadas enfermedades.

El VIH también puede transmitirse durante relaciones sexuales sin protección y mediante otras vías específicas. Actualmente existen herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento que permiten reducir el riesgo de transmisión y atender a las personas que tienen el virus.

La gonorrea y la clamidia pueden presentar síntomas, aunque también pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes. Por esta razón, el diagnóstico depende en determinados casos de los controles y pruebas correspondientes.

Las hepatitis virales constituyen otro grupo de infecciones que puede incluir formas de transmisión sexual, aunque las vías de contagio dependen del tipo de hepatitis.

La información que los jóvenes necesitan para cuidarse

El acceso a información sobre las ITS permite conocer las formas de transmisión, las herramientas de prevención y las alternativas disponibles para realizar controles. Para AHF Argentina, estos contenidos deben estar dirigidos a las personas jóvenes y desarrollarse sin tabúes ni prejuicios.

Haag sostuvo que los jóvenes necesitan acceder a información confiable y contar con herramientas para desarrollar su vida sexual de manera segura. También planteó la necesidad de generar espacios de educación en salud sexual y reproductiva mediante la articulación entre los sectores público y privado.

La prevención comienza antes de la aparición de síntomas, ya que algunas infecciones pueden permanecer sin manifestaciones durante períodos determinados. Por eso, conocer las formas de transmisión y realizar los controles correspondientes forman parte de las estrategias para reducir su circulación.

Desde el inicio de la vida sexual, cualquier persona puede estar expuesta a una infección de transmisión sexual. Esta posibilidad no depende de la orientación sexual ni de la identidad de género.

La campaña #ForremosLaPrimavera busca incorporar estos contenidos a las actividades vinculadas con el Día de la Primavera y acercar preservativos e información a los jóvenes. Los datos preliminares sobre sífilis registrados en Buenos Aires y Rosario serán ampliados por AHF Argentina en octubre, cuando se presente el estudio completo.