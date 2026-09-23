PAMI contempla tres elementos de asistencia sin costo para afiliados que los necesiten por problemas de movilidad. La prestación exige indicación médica

PAMI entrega gratis a jubilados y pensionados tres elementos de apoyo para la movilidad: colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios, siempre que exista indicación médica.

La prestación está incluida dentro del Programa Accesorios y está dirigida principalmente a personas que presentan dificultades para movilizarse o un grado elevado de inmovilidad. Por eso, la afiliación al organismo por sí sola no alcanza para obtener alguno de estos productos.

La indicación profesional es un requisito central. El accesorio solicitado debe guardar relación con la situación del paciente y contar con la correspondiente prescripción.

Los tres accesorios que contempla el programa de PAMI para jubilados

Cada uno de los productos responde a una necesidad diferente:

Colchón antiescaras: indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores elevados de riesgo de desarrollar escaras.

indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores elevados de riesgo de desarrollar escaras. Inodoro portátil: destinado a personas con dificultades o trastornos de movilidad y comorbilidades.

destinado a personas con dificultades o trastornos de movilidad y comorbilidades. Trapecio: sirve como elemento de asistencia para facilitar movimientos y cambios de posición.

Las características del paciente determinan cuál de estos elementos corresponde solicitar. En consecuencia, no se trata de un beneficio que todos los jubilados y pensionados afiliados puedan pedir independientemente de su condición.

PAMI: quién puede hacer el trámite para recibir los accesorios gratis

Una particularidad del procedimiento es que la solicitud puede ser iniciada por distintas personas. Además del beneficiario, están habilitados para gestionarla un apoderado o un familiar.

El profesional de salud también puede intervenir directamente cuando está habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). En ese caso, puede emitir la orden correspondiente e iniciar el pedido.

De acuerdo con PAMI, cuando la gestión se realiza mediante una OME, la persona afiliada no debería tener que efectuar ningún trámite adicional.

Esta alternativa puede resultar especialmente útil cuando el paciente tiene dificultades para desplazarse o para realizar por sus propios medios una gestión administrativa.

Cómo se solicita el accesorio

PAMI ofrece una vía digital para iniciar el pedido. El procedimiento puede hacerse desde un teléfono celular, una tablet o una computadora, a través del sitio oficial del organismo.

Dentro de la plataforma hay que localizar el trámite denominado "Accesorios (colchones, inodoros, trapecios)" y seleccionar el elemento que se necesita.

Cuando el médico no utiliza el sistema de Orden Médica Electrónica, existe otra modalidad para presentar la solicitud. En ese caso, el afiliado debe reunir la documentación requerida y realizar el trámite con la orden en formato manual.

La documentación necesaria comprende:

DNI del afiliado.

Orden manual confeccionada por el médico de cabecera o especialista.

Resumen de la historia clínica, con información sobre el peso y la talla del paciente.

Qué opciones existen si no se puede hacer online

La gestión digital no es la única alternativa. Los afiliados que tengan dificultades para utilizar las herramientas de Internet pueden concurrir personalmente a una agencia de PAMI. Para la atención presencial, el organismo recomienda solicitar previamente un turno online.

De esta forma, el pedido puede canalizarse mediante una Orden Médica Electrónica cuando el profesional está habilitado, a través de la plataforma digital con la documentación correspondiente o en una agencia.

En todos los casos, el punto determinante es la necesidad médica del accesorio. El programa no implica una entrega automática por el solo hecho de ser jubilado o pensionado y estar afiliado a PAMI.