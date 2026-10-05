Medicus presenta Cuidarte: innovación y acompañamiento para una vida más saludable

La firma de medicina prepaga combina herramientas digitales, inteligencia artificial y respaldo médico para transformar hábitos y cuidar la salud

Durante mucho tiempo, hablar de salud estuvo asociado principalmente con atender una enfermedad, realizar un chequeo o consultar a un médico ante la aparición de un síntoma. Sin embargo, el enfoque preventivo comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante: conocer los propios hábitos, detectar posibles factores de riesgo y tomar decisiones a tiempo también forman parte del cuidado de la salud.

En ese contexto, la tecnología abrió nuevas posibilidades. Aplicaciones, herramientas de evaluación e inteligencia artificial permiten acceder a información personalizada y acompañar determinados cambios de conducta en la vida cotidiana. El desafío está en que esas herramientas no funcionen de manera aislada, sino que tengan respaldo profesional y estén basadas en evidencia.

Medicus ofrece un programa gratuit para socios con el fin de cambiar hábitos y mejorar la salud.

Con esa mirada, Medicus desarrolló Cuidarte, un programa de bienestar que combina ciencia y tecnología para acompañar a sus asociados en distintos aspectos vinculados con la prevención y la calidad de vida. El ecosistema reúne herramientas digitales, contenidos sobre salud y beneficios, con desarrollos que incorporan inteligencia artificial y recomendaciones médicas.

Medicus: del diagnóstico a la prevención

Uno de los desarrollos que integra Cuidarte es Checky, una herramienta que parte de un cuestionario sobre distintos aspectos del estado físico y mental. A partir de las respuestas, utiliza inteligencia artificial para generar recomendaciones personalizadas orientadas a identificar aspectos que podrían modificarse y favorecer hábitos más saludables.

Medicus lanzó 'Cuidarte', un programa gratuito y exclusivo para sus socios

La propuesta busca que la información obtenida pueda convertirse en acciones concretas. En lugar de limitarse a conocer determinados indicadores, el objetivo es contar con orientación sobre qué aspectos de la vida cotidiana pueden requerir mayor atención.

Según explica Medicus, Checky combina una evaluación con base científica, recomendaciones personalizadas e inteligencia artificial junto con recomendaciones médicas destinadas a la prevención.

El segundo desarrollo es Fisify, una aplicación enfocada en el movimiento y la fisioterapia. A través de ejercicios y rutinas diseñados por especialistas, permite trabajar sobre distintas necesidades relacionadas con la movilidad, la prevención y la recuperación.

La herramienta contempla desde planes orientados a mantenerse activo y reducir el sedentarismo hasta propuestas vinculadas con procesos de rehabilitación. De acuerdo con la información de Cuidarte, sus contenidos combinan el trabajo de fisioterapeutas con tecnología de inteligencia artificial.

Programa "Cuidarte": una biblioteca para incorporar información confiable

El programa también incorpora contenidos vinculados con nutrición y medicina del estilo de vida. La idea es acercar información sobre cuestiones que forman parte de la salud cotidiana y que muchas veces quedan relegadas frente a la atención de enfermedades.

La biblioteca incluye contenidos sobre actividad física, alimentación, sueño, estrés, longevidad, tabaquismo y otros factores asociados al estilo de vida. Se trata de materiales desarrollados y curados por especialistas de Medicus.

En este punto, uno de los aspectos centrales es diferenciar información general de recomendaciones sin respaldo. Cuidarte señala que sus contenidos cuentan con validación y supervisión médica, mientras que determinados materiales están avalados por la Asociación Argentina de Medicina del Estilo de Vida (AAMEVI).

La prevención en el ámbito laboral

El concepto de prevención no se limita al ámbito individual. Cuidarte también cuenta con una división orientada a empresas y organizaciones, con la posibilidad de trabajar sobre hábitos saludables dentro de entornos laborales o grupales.

La propuesta contempla un diagnóstico inicial y el desarrollo de talleres específicos de acuerdo con las necesidades de cada organización. De esta manera, la prevención puede abordarse como parte de una estrategia colectiva y no solamente como una responsabilidad individual.

Este enfoque adquiere relevancia en un contexto en el que las empresas también comenzaron a prestar mayor atención al bienestar de sus equipos. Sedentarismo, estrés, alimentación, descanso y actividad física son algunos de los factores que pueden impactar en la calidad de vida cotidiana y que pueden ser abordados desde una perspectiva preventiva.

Un ecosistema que busca ampliar el concepto de salud

Más allá de las herramientas puntuales, el planteo de Cuidarte parte de una idea más amplia: el cuidado de la salud no comienza únicamente cuando aparece una enfermedad.

La combinación de información, tecnología, inteligencia artificial y acompañamiento profesional busca generar herramientas que permitan tomar decisiones antes y sostener cambios en el tiempo. En ese sentido, el programa se presenta como una extensión del concepto tradicional de cobertura médica hacia un modelo que también incorpora prevención y bienestar.

Además de Checky y Fisify, el ecosistema ofrece beneficios vinculados con actividad física, educación y otros servicios, junto con una biblioteca de contenidos de salud.

Para los asociados de Medicus, Cuidarte es de acceso exclusivo y gratuito, y busca concentrar en un mismo espacio herramientas que permitan trabajar sobre distintos aspectos del bienestar cotidiano, con el respaldo de profesionales de la salud.