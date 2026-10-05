El Nobel de Medicina para tres investigadores que pusieron a punto la optogenética

Este avance permite observar y modificar la actividad cerebral mediante luz, abriendo nuevas posibilidades para tratar enfermedades neurológicas

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. Los tres investigadores pusieron a punto la optogenética, una técnica que permite encender y apagar células nerviosas con un simple rayo de luz.

En pocos años, esa herramienta se transformó en un estándar global para estudiar el cerebro. Hoy se usa en laboratorios de todo el mundo para entender cómo funcionan las conexiones neuronales.

El Comité Nobel los distinguió "por sus descubrimientos relativos a los canales iónicos activados por luz y la optogenética", un reconocimiento que abarca tanto el hallazgo de una proteína única como su aplicación en organismos vivos.

El premio trae, además, un extra económico. Este año la dotación subió 9% hasta 12 millones de coronas suecas, unos u$s1,2 M, repartidos en partes iguales entre los tres ganadores.

El aumento celebra los 125 años de la primera entrega de los galardones. Todas las categorías reciben el mismo monto.

El descubrimiento que abrió la puerta a la optogenética

El punto de partida lo marcaron Peter Hegemann y Georg Nagel. Ellos identificaron la canalrodopsina, una proteína con propiedades que nadie había visto antes.

Los investigadores comprobaron que cualquier célula que incorporaba esa proteína se volvía sensible a la luz, sin importar de qué tipo de célula se tratara. Era un interruptor biológico, capaz de responder a estímulos lumínicos.

Ese hallazgo abrió una pregunta inmediata: ¿se podía usar en células nerviosas? ¿Serviría para controlar la actividad del cerebro desde afuera?

La respuesta llegó con Karl Deisseroth. Él introdujo el gen de la canalrodopsina en células nerviosas de ratas. Al iluminarlas con luz azul, consiguió activar una señal nerviosa.

El experimento demostró que la proteína podía funcionar como un interruptor controlado desde el exterior. No hacía falta ningún cable, ningún electrodo invasivo. Solo luz.

Cómo funciona el método que ganó el Nobel

Deisseroth no se quedó ahí. Llevó el mecanismo a un modelo más complejo: ratones vivos. Logró que el interruptor funcionara en el cerebro intacto de los animales.

Ese avance permitió estudiar la actividad nerviosa con una precisión que antes no estaba al alcance de los investigadores: podían encender y apagar circuitos específicos, observar sus efectos, y repetir el experimento cuantas veces fuera necesario.

El método para regular las señales nerviosas mediante la luz recibió el nombre de optogenética. De acuerdo con la fundamentación del premio, la técnica adquirió rápidamente un impacto global en la investigación científica.

Se usa para estudiar comportamientos, enfermedades neurológicas, mecanismos del sueño, la memoria y las emociones. La lista sigue creciendo.

Cuánto dinero se llevan los ganadores del Nobel

El monto del premio subió a 12 millones de coronas suecas, aproximadamente u$s1,2 M. Es un aumento del 9% respecto a la edición anterior.

La Fundación Nobel decidió el incremento para celebrar los 125 años de la primera entrega de los galardones. Todas las categorías reciben la misma suma.

No siempre el monto fue en ascenso. En los últimos 15 años, el premio cambió varias veces de valor. En 2012 llegó a recortarse de 10 a 8 millones de coronas suecas, cuando la Fundación puso en marcha un programa para ordenar y reforzar sus finanzas.

Desde entonces, el monto se recuperó gradualmente. Este año marca un nuevo pico, con un reconocimiento económico que acompaña el peso científico del galardón.