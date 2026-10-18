PAMI contempla una excepción para aquellos jubilados cuyo gasto en medicamentos represente al menos el 15% de lo que cobran por mes

A la hora de solicitar medicamentos gratuitos, el organismo suele establecer un tope de ingresos para acceder al subsidio social. Sin embargo, aquellos que cobren más de de $653.622,77 por mes también pueden solicitar medicamentos gratuitos de PAMI.

Esta excepción es para aquellos afiliados que destinan una parte importante de sus haberes a comprar los remedios indicados para sus tratamientos.

La condición fundamental es que el costo mensual de esos medicamentos represente al menos el 15% del ingreso previsional. En esos casos, el afiliado puede solicitar una evaluación especial para acceder a la cobertura del 100%, incluso si no cumple con los requisitos generales de ingresos o de afiliación a una medicina prepaga. No obstante, la aprobación depende de una evaluación socioeconómica y médica.

Cuánto puede cobrar un jubilado para solicitar los medicamentos gratis

En octubre de 2026, el haber mínimo jubilatorio es de $435.748,51. Como el requisito general de PAMI establece ingresos inferiores a una jubilación mínima y media, el límite de referencia queda en $653.622,77 mensuales.

Ese tope no impide que quienes cobran más soliciten una reconsideración. La normativa permite evaluar los casos en los que el costo de los medicamentos recetados representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual.

Por ejemplo, una persona que cobra $700.000 por mes debe afrontar gastos de medicamentos por al menos $105.000 mensuales para alcanzar el umbral del 15%. Si sus remedios cuestan esa suma o más, puede iniciar el pedido de reconsideración. Esto no implica que PAMI lo apruebe automáticamente, sino que el organismo evalúa la situación del afiliado y la indicación médica.

Qué requisitos exige PAMI para otorgar la cobertura del 100%

El régimen general de subsidio social está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con los descuentos habituales. Además del límite de ingresos, PAMI establece condiciones patrimoniales y de cobertura médica.

Los requisitos generales son:

Tener ingresos mensuales inferiores a una jubilación mínima y media. En hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite puede llegar a tres haberes mínimos

No estar afiliado a una medicina prepaga

No poseer más de un inmueble

No tener aeronaves ni embarcaciones de lujo

No poseer vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con una persona con CUD

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena

La vía de reconsideración está prevista para quienes no cumplen los dos primeros requisitos —el límite de ingresos o la condición de no tener medicina prepaga—, pero acreditan que el gasto de su tratamiento farmacológico equivale o supera el 15% del ingreso previsional.

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos de PAMI

El trámite puede iniciarse a través de la página oficial del organismo o en una agencia de atención. El procedimiento depende de la cantidad de medicamentos que necesite el afiliado y de la evaluación que corresponda en cada caso.

Para solicitar la cobertura por la vía de reconsideración, el organismo puede requerir tres elementos específicos: un informe social, la evaluación de la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Esos documentos permiten analizar tanto la situación económica del afiliado como la necesidad del tratamiento indicado.

La cantidad de remedios también influye en el circuito administrativo.Los beneficiarios que necesitan hasta seis medicamentos sin cargo, la aprobación depende de una evaluación del nivel central de PAMI.

En cambio, hasta seis, interviene la Unidad de Gestión Local correspondiente. Por eso, antes de iniciar el pedido, conviene consultar el trámite específico para la cantidad de prescripciones que necesita cada afiliado. Si el beneficiario necesita hasta cuatro, lo puede hacer online en la siguiente página.

De esta forma, el simple hecho de cobrar más de $653.622,77 no excluye al jubilado a pedir medicamentos gratuitos. No obstante, la aprobación final dependerá de la documentación predentada y el análisis socioecononómico final que haga el organismo.