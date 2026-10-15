ERA Longevity inaugura la primera clínica de longevidad de Argentina

Esta clínica es un modelo diseñado para llevar medicina de precisión a escala: diagnosticar riesgos antes de que se conviertan en enfermedad

La medicina tradicional hizo que vivamos más años, pero no necesariamente que los vivamos mejor. Esa paradoja es el punto de partida de ERA Longevity, un ecosistema de medicina de precisión que nace para liderar la medicina de longevidad en Latinoamérica.

Recientemente, inauguró ERA Longevity Clinic en Colectora Panamericana 2121, San Isidro, la primera clínica de longevidad de Buenos Aires, integrando más de 20 especialistas interdisciplinarios, diagnóstico de precisión, biomarcadores validados y protocolos personalizados. La infraestructura está diseñada para atender a más de 1.500 personas por mes, demostrando que esta medicina anticipatoria puede llevarse a gran escala.

Detrás de esta inauguración hay una realidad del sistema de salud que ERA Longevity busca transformar: más del 85% de las enfermedades crónicas son prevenibles. Sin embargo, quien hoy quiera optimizar su salud se encuentra ante un sistema fragmentado: hay consultorios, médicos y estudios de precisión, pero no existe un sistema integrado ni seguimiento longitudinal que acompañe al paciente a lo largo del tiempo.

ERA Longevity inaugura la primera clínica de longevidad del país. Imagen gentileza de ERA Longevity

Según la Dra. Natalia Ayala Vázquez, neurocirujana, directora general y cofundadora de ERA Longevity, "Longevity no es solamente vivir más años. Longevity es optimizar tu salud hoy para vivir mejor hoy y mañana". Esto requiere un cambio radical en cómo nos relacionamos con la salud: "Esta nueva rama de la medicina no excluye al paciente sano; al contrario, lo cuida, lo acompaña y lo motiva a mantenerse saludable", explaya Ayala. Se trata de que las personas dejen de ser espectadores de su salud y se conviertan en protagonistas activos, conociendo sus indicadores, entendiendo sus riesgos y participando en las decisiones que determinan cómo viven.

Cómo es el centro integral de longevidad

La clínica representa físicamente esta visión. Es un centro integral de longevidad con más de 20 consultorios, un board científico de expertos y un staff interdisciplinario de más de 20 profesionales. Reúne especialidades como cardiología (con cardiolab), neurología, anestesiología, medicina clínica, endocrinología, dermatología, medicina del dolor y terapias regenerativas.

Predict, prevent y perform, las fases que sintetizan el proceso. Imagen gentileza de ERA Longevity

El abordaje integral se completa con profesionales especializados en rehabilitación regenerativa, nutrición funcional y psicoinmunoneuroendocrinología, combinando wellness con estudios diagnósticos de precisión. El modelo está diseñado para analizar profundamente a cada paciente y diseñar una estrategia personalizada, estructurando información clínica a lo largo del tiempo.

En esta línea, el Dr. Santiago Ficcadenti (Co-founder & Director Médico de ERA) Médico Anestesiólogo, especialista en medicina regenerativa y experto en Longevidad, sintetiza el proceso en tres fases que los vuelven diferentes: "Primero, Predict. Medimos y estratificamos riesgos a través de antecedentes, biomarcadores de precisión y diagnóstico estructurado. Segundo, Prevent, donde actuamos tempranamente sobre riesgos modificables con protocolos personalizados que integran medicina, nutrición, ejercicio, sueño, hábitos y terapias regenerativas según el perfil de cada persona. Tercero, Perform, donde reevaluamos resultados y evolución con seguimiento longitudinal, ajustamos la estrategia y medimos tanto cambios objetivos como subjetivos".

Para que eso sea posible, ERA Longevity integra una plataforma digital que permite llevar medicina de precisión a cualquier persona, en cualquier lugar. Bajo este concepto, nace ERA Longevity App, una aplicación que logra que cada persona continúe su tratamiento en tiempo real donde sea que esté, brindándole al paciente la autonomía y responsabilidad de llevar adelante su propio tratamiento con el acompañamiento de todo el equipo profesional.

La inauguración de ERA Longevity Clinic es más que la apertura de un espacio médico. Imagen gentileza de ERA Longevity

Desde historia clínica digital, consultas online, seguimiento de biomarcadores y comunicación directa con especialistas, ERA Longevity App se vuelve el vehículo que hace que la medicina de precisión sea verdaderamente escalable. Como explica Ayala: "Nuestra plataforma valida protocolos, genera datos estructurados y los convierte en un modelo replicable a escala global mediante educación médica, una app para pacientes y licenciamiento SaaS."

En resumen, la inauguración de ERA Longevity Clinic es más que la apertura de un espacio médico. Representa la puesta en marcha de una arquitectura diferente: una medicina que detecta riesgos antes de que se conviertan en enfermedad, que se personaliza para cada paciente y que hoy escala hacia una nueva dimensión gracias a la integración de medicina y tecnología. Una nueva era para la medicina preventiva en Argentina.