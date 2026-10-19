Más de 300 fármacos están en investigación contra el cáncer de mama.

Más de 300 medicamentos se encuentran en distintas etapas de investigación clínica y preclínica para el cáncer de mama. El desarrollo de nuevas terapias busca ampliar las alternativas disponibles para las pacientes, en una enfermedad en la que los avances científicos modificaron los tratamientos, aunque todavía existen necesidades médicas sin resolver.

El dato fue difundido por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que reúne a compañías biofarmacéuticas dedicadas al desarrollo y la comercialización de medicamentos innovadores en el país. Según la entidad, la cantidad de proyectos en investigación refleja la continuidad de los esfuerzos científicos para encontrar nuevas respuestas frente a los distintos tipos de tumores mamarios.

En Argentina se diagnostican alrededor de 21.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, de acuerdo con las últimas estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). La enfermedad representa cerca de un tercio de todos los diagnósticos de cáncer en mujeres y se encuentra entre los principales desafíos sanitarios vinculados a la salud femenina.

Cáncer de mama y nuevas alternativas de tratamiento

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, no constituye una única enfermedad: los tumores pueden presentar características biológicas y moleculares diferentes, que influyen tanto en su evolución como en la respuesta a los tratamientos.

Esta diversidad explica por qué la investigación farmacéutica continúa incluso después de los avances registrados durante las últimas décadas: los conocimientos sobre los mecanismos que intervienen en el crecimiento de las células malignas permiten identificar posibles blancos terapéuticos y desarrollar medicamentos orientados a actuar sobre ellos.

Además, algunos tumores pueden adquirir resistencia a tratamientos que inicialmente habían logrado controlar la enfermedad. Cuando esto ocurre, las alternativas disponibles pueden resultar insuficientes y se vuelve necesario investigar otras estrategias para responder a las necesidades de las pacientes.

La identificación de estas diferencias también contribuyó a modificar la manera de abordar el cáncer de mama. En lugar de utilizar exclusivamente tratamientos generales, la medicina incorporó progresivamente herramientas para seleccionar terapias de acuerdo con las características de cada tumor.

La doctora Rosana Felice, médica asesora de CAEMe, señaló que la cantidad de medicamentos en desarrollo refleja la continuidad de la investigación más allá de los resultados obtenidos hasta el momento.

"Que haya más de 300 medicamentos en investigación muestra que la innovación no se detiene con los avances ya alcanzados. Cada nuevo conocimiento sobre la biología del cáncer puede abrir una puerta para investigar un tratamiento diferente. El objetivo es seguir encontrando respuestas para pacientes que hoy tienen opciones limitadas y, al mismo tiempo, desarrollar terapias cada vez más precisas", explicó.

Cómo cambiaron los tratamientos para el cáncer de mama

Durante las últimas décadas, el tratamiento del cáncer de mama incorporó distintas herramientas terapéuticas. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos hormonales continúan formando parte de las estrategias utilizadas, según el tipo de tumor, su estadio y las condiciones clínicas de cada paciente.

A estas alternativas se sumaron medicamentos dirigidos contra blancos moleculares específicos y tratamientos que buscan aprovechar la actividad del sistema inmunitario para combatir las células tumorales.

La identificación de determinadas proteínas y alteraciones presentes en los tumores permitió desarrollar terapias destinadas a intervenir sobre mecanismos relacionados con su crecimiento. Este enfoque contribuyó a ampliar las opciones disponibles para grupos de pacientes que presentan características particulares de la enfermedad.

Uno de los avances fue el desarrollo de medicamentos dirigidos contra HER2, una proteína que se encuentra en niveles elevados en determinados tumores de mama y que participa en su crecimiento, lo que permitió diseñar tratamientos específicos para pacientes cuyos tumores presentan esa alteración.

Posteriormente, se incorporaron:

Otras terapias dirigidas

Inmunoterapias

Medicamentos conocidos como anticuerpos conjugados a droga, que combinan un anticuerpo capaz de reconocer determinados blancos celulares con una sustancia farmacológica destinada a actuar sobre las células tumorales

El propósito de estas estrategias es orientar la acción del medicamento hacia las células que se busca tratar y limitar, en la medida de lo posible, la exposición de los tejidos sanos. Sin embargo, la elección de cada alternativa depende de las características del tumor, la etapa de la enfermedad y la evaluación médica.

La incorporación de tratamientos específicos también incrementó la necesidad de realizar estudios que permitan determinar qué pacientes pueden beneficiarse de cada medicamento. Por eso, el conocimiento de los perfiles moleculares de los tumores forma parte del proceso de selección terapéutica.

Qué buscan los medicamentos que están en investigación

Los más de 300 medicamentos que se encuentran en distintas etapas de investigación clínica y preclínica representan proyectos con diferentes objetivos y grados de desarrollo. La cifra no significa que todas esas alternativas estén disponibles para su uso médico, sino que forman parte de investigaciones destinadas a evaluar su potencial.

La investigación preclínica comprende estudios iniciales que permiten analizar aspectos como el mecanismo de acción de una sustancia, su actividad biológica y sus posibles riesgos antes de avanzar hacia determinadas evaluaciones en seres humanos.

Por su parte, la investigación clínica incluye estudios realizados con participantes humanos para analizar aspectos como la seguridad, la dosis, la eficacia y la relación entre los beneficios y los riesgos de un tratamiento. Estas investigaciones atraviesan distintas fases y requieren la evaluación de sus resultados antes de que un medicamento pueda recibir autorización para su comercialización.

En el caso del cáncer de mama, los proyectos pueden orientarse a diferentes subtipos de la enfermedad, a pacientes que no responden a los tratamientos existentes o a situaciones en las que el tumor desarrolla resistencia. También pueden buscar nuevas combinaciones terapéuticas o estrategias que permitan mejorar los resultados de los tratamientos.

La directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe, Carolina Sian, destacó el tiempo que requiere el desarrollo de nuevas alternativas farmacológicas y la necesidad de mantener los esfuerzos de investigación.

"La innovación farmacéutica es un proceso continuo y de largo plazo. Los avances que hoy están cambiando la vida de muchas pacientes son el resultado de años de investigación, y los medicamentos que actualmente se están estudiando buscan dar respuesta a los desafíos que todavía tenemos por delante. Seguir investigando permite transformar necesidades no cubiertas en nuevas posibilidades de tratamiento", afirmó.

El desarrollo de un medicamento requiere atravesar diferentes instancias de evaluación. Los resultados obtenidos durante los estudios deben permitir determinar si la nueva alternativa ofrece un beneficio clínico y si sus riesgos pueden considerarse aceptables para la población a la que está destinada.

Por ese motivo, la cantidad de proyectos en investigación expresa la actividad científica en curso, pero no permite establecer por sí sola cuántos medicamentos llegarán a utilizarse en la práctica clínica ni cuáles serán sus resultados.

Detección temprana del cáncer de mama y controles médicos

Aunque el desarrollo de nuevos medicamentos amplía las posibilidades terapéuticas, la detección temprana continúa siendo una herramienta central para el abordaje del cáncer de mama. Identificar la enfermedad en una etapa inicial puede facilitar el tratamiento y mejorar las posibilidades de curación.

La mamografía permite detectar lesiones que todavía no son palpables y que pueden pasar inadvertidas durante la evaluación habitual. A partir de los resultados, el equipo médico puede indicar estudios complementarios para determinar si existe una alteración y establecer los pasos siguientes.

La realización de controles debe ajustarse a la edad, los antecedentes personales y familiares y las recomendaciones médicas correspondientes. La periodicidad de los estudios puede variar de acuerdo con el riesgo individual y las pautas sanitarias aplicables.

La directora de Comunicaciones de CAEMe, Carolina Martinenghi, remarcó la necesidad de sostener las medidas de detección junto con los avances en los tratamientos.

"Ha habido avances terapéuticos muy significativos, pero sigue siendo fundamental la detección a tiempo. La mamografía es una herramienta sencilla y conocida que permite encontrar la enfermedad tempranamente. Reforzar la concientización y realizar los controles con la periodicidad que corresponda contribuirá a que cada vez más mujeres puedan vivir más y mejor tras un diagnóstico de cáncer", sostuvo.

La detección temprana y la investigación farmacéutica intervienen en diferentes etapas del abordaje de la enfermedad. Mientras los controles permiten identificar posibles lesiones, el desarrollo de nuevos medicamentos busca ampliar las alternativas para tratar los tumores y responder a situaciones clínicas que todavía presentan dificultades.

Investigación farmacéutica y necesidades médicas pendientes

La diversidad biológica del cáncer de mama hace que los resultados de un tratamiento puedan variar entre pacientes. Algunas responden a las terapias disponibles, mientras que otras necesitan nuevas opciones por la evolución de la enfermedad, la aparición de resistencia o las características particulares de sus tumores.

En ese contexto, la investigación busca generar evidencia sobre nuevas alternativas y determinar en qué grupos de pacientes podrían resultar útiles, en un proceso que puede extenderse durante varios años e incluye el conocimiento molecular, los estudios clínicos y la evaluación de la seguridad.

Los avances registrados hasta el momento permitieron incorporar tratamientos que actúan sobre mecanismos específicos de las células tumorales y ampliar las posibilidades de atención para distintos subtipos de la enfermedad. Sin embargo, todavía existen necesidades médicas que impulsan nuevos proyectos de investigación.

La cifra de más de 300 medicamentos en desarrollo muestra la cantidad de iniciativas científicas orientadas al cáncer de mama. Su evolución dependerá de los resultados que obtengan durante las diferentes etapas de evaluación y de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El desafío consiste en que los nuevos conocimientos se traduzcan en alternativas terapéuticas con beneficios demostrados y puedan llegar a las pacientes que los necesitan. En paralelo, la detección temprana y el cumplimiento de los controles médicos recomendados siguen formando parte de las medidas para mejorar los resultados frente a una enfermedad que cada año afecta a miles de mujeres en Argentina.