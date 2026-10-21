El SMD es un cáncer de médula. Afecta la sangre. Causa anemia, infecciones y sangrados.

El cansancio que no mejora con el descanso, la palidez, las infecciones recurrentes y los moretones que aparecen ante golpes leves pueden tener distintas causas. Sin embargo, cuando estos síntomas persisten o se acompañan de alteraciones en los análisis de sangre, también pueden ser señales del síndrome mielodisplásico (SMD), un tipo de cáncer de la médula ósea que afecta la producción de las células sanguíneas.

La médula ósea es el tejido ubicado en el interior de los huesos donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En las personas con síndrome mielodisplásico, este proceso se altera: las células no maduran correctamente y sus niveles pueden disminuir de manera progresiva. Esta situación puede provocar anemia, infecciones y problemas de coagulación, además de afectar la calidad de vida.

La enfermedad también requiere seguimiento por su posible evolución. Se estima que aproximadamente uno de cada tres pacientes puede desarrollar leucemia mieloide aguda, una forma de cáncer de la sangre que presenta características diferentes y requiere un abordaje específico.

En el marco del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos, que se conmemora cada 25 de octubre, especialistas llaman la atención sobre la necesidad de reconocer los síntomas persistentes y avanzar en el diagnóstico. Aunque estas manifestaciones pueden responder a numerosas afecciones, identificarlas y consultar a tiempo permite evaluar sus causas y determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

Qué es el síndrome mielodisplásico y cómo afecta a la sangre

El síndrome mielodisplásico comprende un grupo de enfermedades de la médula ósea que alteran la formación y maduración de las células sanguíneas. Como consecuencia, el organismo puede producir células defectuosas o en cantidades insuficientes para cumplir sus funciones habituales.

Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos. Cuando disminuyen, puede aparecer anemia, una condición que suele manifestarse con cansancio, debilidad, palidez y falta de aire durante las actividades cotidianas.

Los glóbulos blancos, por su parte, participan en la respuesta del sistema inmunitario frente a las infecciones. Una reducción de estas células puede aumentar la frecuencia de algunas infecciones o dificultar la recuperación. Las plaquetas intervienen en la coagulación, por lo que sus niveles bajos pueden favorecer la aparición de hematomas y sangrados.

La intensidad de los síntomas depende de las células afectadas, de sus niveles y de la evolución de la enfermedad. Algunas personas presentan alteraciones detectadas durante un análisis de sangre de rutina, mientras que otras consultan por molestias que se mantienen durante semanas o meses.

Por ese motivo, no existe una única manifestación que permita identificar el síndrome mielodisplásico. La evaluación médica debe considerar los síntomas, los antecedentes clínicos y los resultados de los estudios de laboratorio.

Anemia persistente y cansancio, entre las principales señales de alerta

La anemia es el hallazgo más frecuente en las personas con síndrome mielodisplásico. Según los datos difundidos por especialistas, aparece como principal signo en aproximadamente el 85% de los casos.

Sin embargo, la anemia no siempre se relaciona con esta enfermedad. También puede responder a deficiencias nutricionales, pérdidas de sangre, enfermedades crónicas y otras condiciones que requieren tratamientos diferentes. Por eso, el diagnóstico depende de investigar su origen, especialmente cuando los valores no mejoran con las medidas habituales.

El cansancio persistente es otra manifestación que puede pasar inadvertida. En muchas ocasiones se atribuye al estrés, a la falta de sueño o al ritmo de las actividades diarias. No obstante, cuando no mejora con el descanso o se acompaña de debilidad, palidez y cambios en los análisis de sangre, corresponde consultar con un profesional.

La aparición de infecciones frecuentes también puede justificar una evaluación, en particular si los episodios se repiten o tardan más de lo esperado en resolverse. Lo mismo ocurre con los moretones que aparecen ante golpes leves, los sangrados sin una causa clara o la disminución sostenida de las plaquetas.

La presencia de uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que exista un síndrome mielodisplásico. La recomendación es evitar las conclusiones anticipadas y recurrir a una consulta médica para determinar qué estudios pueden ser necesarios.

Por qué puede demorarse el diagnóstico del síndrome mielodisplásico

Uno de los principales obstáculos para identificar el SMD es que sus manifestaciones iniciales son inespecíficas y coinciden con las de otras enfermedades frecuentes. Una persona puede recibir atención por anemia, cansancio o infecciones sin que esos síntomas conduzcan inmediatamente a una evaluación de la médula ósea.

Esta dificultad puede prolongar el recorrido hasta alcanzar un diagnóstico preciso. En algunos casos, las alteraciones aparecen de forma gradual y se detectan a partir de controles de laboratorio. En otros, el cuadro clínico lleva a realizar nuevas pruebas cuando los síntomas persisten o los resultados no responden a lo esperado.

Estudios recientes que analizaron 918 casos sospechados de síndrome mielodisplásico encontraron que el 21% de los pacientes recibió inicialmente un diagnóstico incorrecto. Como consecuencia, cerca del 10% de ese grupo recibió un tratamiento inadecuado, según los datos difundidos sobre la investigación.

La médica oncohematóloga Ludmila Elhelou (MN 136215), Scientific Advisor Hematology en Medical Affairs de Bristol Myers Squibb Argentina, explicó que la enfermedad puede avanzar sin manifestaciones específicas que permitan reconocerla desde el comienzo.

"El SMD es una enfermedad que suele instalarse de forma silenciosa. Muchas veces el paciente consulta por una anemia que no mejora, por cansancio persistente o por alteraciones en los análisis de sangre que evolucionan lentamente. Debido a que se trata de síntomas poco específicos, la sospecha diagnóstica puede demorarse y eso retrasa la derivación al especialista", señaló.

Frente a estos casos, el seguimiento de los valores sanguíneos y la investigación de las causas de una anemia persistente pueden orientar las decisiones médicas. Si los resultados lo justifican, el profesional puede indicar una evaluación por hematología y otros estudios para confirmar o descartar la enfermedad.

Cómo se diagnostica el síndrome mielodisplásico

El proceso diagnóstico comienza con una evaluación clínica y el análisis de los resultados de laboratorio. El hemograma permite conocer los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, además de aportar información sobre distintas características de las células sanguíneas.

Cuando los resultados muestran alteraciones persistentes, el médico puede solicitar pruebas complementarias para investigar su origen. La evaluación puede incluir el estudio de una muestra de sangre y, si existe sospecha de una enfermedad de la médula ósea, un aspirado o una biopsia de médula ósea.

Estos procedimientos permiten analizar las células que participan en la producción de la sangre y detectar alteraciones que ayuden a establecer el diagnóstico. También pueden requerirse estudios genéticos y otras pruebas especializadas para clasificar la enfermedad y determinar sus características.

La información obtenida permite al equipo médico evaluar la situación de cada paciente y definir los pasos siguientes. No todas las personas con anemia o valores bajos de células sanguíneas necesitan estos procedimientos: la indicación depende de los antecedentes, los síntomas y los resultados de la evaluación inicial.

Una enfermedad asociada al envejecimiento de la población

El síndrome mielodisplásico afecta a entre tres y cinco personas por cada 100.000 habitantes al año en la población general. La incidencia aumenta en los grupos de mayor edad y, entre las personas mayores de 70 años, puede alcanzar entre 20 y 50 casos por cada 100.000 habitantes anuales.

El envejecimiento es uno de los factores asociados al incremento de los diagnósticos. A medida que aumenta la proporción de personas mayores, también crece la población expuesta a enfermedades cuya frecuencia se incrementa con la edad.

Las estimaciones epidemiológicas internacionales indican que el número de diagnósticos de síndrome mielodisplásico prácticamente se duplicó durante las últimas tres décadas. Las proyecciones para 2045 anticipan más de 457.000 nuevos casos por año y más de 82.000 muertes anuales relacionadas con la enfermedad. Estas cifras se vinculan, principalmente, con el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial.

Los datos reflejan la necesidad de mejorar el reconocimiento de la enfermedad y el acceso a evaluaciones especializadas, especialmente en pacientes que presentan alteraciones persistentes en los análisis de sangre.

Transfusiones y calidad de vida de los pacientes

El impacto del síndrome mielodisplásico no se limita a sus consecuencias clínicas. La necesidad de controles frecuentes, los tratamientos y las posibles complicaciones también pueden modificar la vida cotidiana de los pacientes y de las personas que los acompañan.

Se estima que el 42% de quienes tienen esta enfermedad necesita transfusiones de sangre de manera regular para sostener sus valores sanguíneos. Esto puede implicar visitas periódicas al hospital, organización de traslados y modificaciones en las actividades laborales, familiares y personales.

La frecuencia de las transfusiones y los controles depende de la evolución del cuadro y de las necesidades de cada paciente. Además de las consecuencias físicas, el seguimiento continuo puede generar preocupación por el avance de la enfermedad y por la posibilidad de requerir nuevas intervenciones.

Una encuesta realizada a 259 pacientes mostró que el 66% había experimentado ansiedad y el 56% había reportado angustia vinculada a la enfermedad. Estos resultados muestran que la atención también debe contemplar las necesidades emocionales y el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.

La organización de los cuidados puede involucrar a familiares y cuidadores, que participan en los traslados, los controles médicos y las tareas cotidianas. Por eso, el abordaje de la enfermedad requiere considerar tanto la situación clínica como las condiciones de vida de cada persona.

Cuáles son los síntomas del síndrome mielodisplásico que requieren consulta

Ante manifestaciones persistentes o cambios sostenidos en los análisis de sangre, se recomienda consultar con un médico. Según la evaluación inicial, el profesional podrá determinar si corresponde solicitar nuevos estudios o realizar una derivación a hematología.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Anemia que no mejora con el tratamiento habitual: puede requerir una investigación de las causas cuando los valores permanecen bajos

puede requerir una investigación de las causas cuando los valores permanecen bajos Cansancio que persiste pese al descanso: especialmente si interfiere con las actividades cotidianas o aparece junto con otros síntomas

especialmente si interfiere con las actividades cotidianas o aparece junto con otros síntomas Palidez sin causa aparente: puede estar relacionada con una disminución de los glóbulos rojos

Infecciones frecuentes o prolongadas: pueden justificar una evaluación de las defensas y de los valores de glóbulos blancos

Moretones o sangrados ante golpes leves: pueden asociarse con alteraciones en la cantidad de plaquetas

Valores sanguíneos bajos o en descenso sostenido: las modificaciones en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas requieren interpretación médica según cada caso

La oncohematóloga Ludmila Elhelou señaló que la consulta permite iniciar las evaluaciones correspondientes cuando aparecen estas manifestaciones. "La detección oportuna permite iniciar el proceso diagnóstico adecuado y acceder a las opciones de tratamiento disponibles", sostuvo.

Los síntomas aislados no permiten confirmar la presencia de un síndrome mielodisplásico. Sin embargo, cuando persisten, se repiten o se acompañan de alteraciones en el hemograma, su evaluación puede ayudar a identificar la causa y definir la conducta médica.

La campaña para generar conciencia sobre la anemia persistente

En el marco del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos, Bristol Myers Squibb impulsa la iniciativa La Anemia es la Clave, orientada a difundir información sobre la anemia persistente como posible señal de enfermedades de la sangre.

La campaña reúne contenidos para ayudar a reconocer síntomas, identificar cuándo realizar una consulta y preparar preguntas para el médico. También busca promover el seguimiento de las alteraciones en los análisis de sangre, en particular cuando los valores no se normalizan con el tratamiento indicado.

La información puede consultarse en el sitio de la iniciativa: https://bit.ly/sindromemielodisplasico2026.

El objetivo es ampliar el conocimiento sobre una enfermedad que puede comenzar con manifestaciones compartidas con otras condiciones. Ante el cansancio sostenido, la palidez, las infecciones recurrentes o los cambios persistentes en el hemograma, la consulta médica permite investigar las causas y establecer si se necesitan estudios adicionales.