La vacuna materna contra el VSR alcanzó una cobertura del 80,6% en 2026 y mostró resultados en la reducción de hospitalizaciones de bebés

El éxito depende de la recomendación profesional en controles prenatales para evitar el virus.

Argentina logró un 80,6% de cobertura en la vacunación materna contra el VSR, protegiendo a recién nacidos mediante anticuerpos.

A tres años de la incorporación de la vacuna materna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) al Calendario Nacional de Vacunación, Argentina alcanzó una cobertura del 80,6% de la población objetivo durante la campaña de 2026. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, se aplicaron más de 195.000 dosis, en el marco de una estrategia de acceso gratuito y universal destinada a proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

La campaña comenzó el 12 de enero y finalizó el 31 de agosto. Los resultados permiten observar el alcance de la inmunización materna y seguir su evolución desde que se incorporó al calendario nacional. Además, los datos de las temporadas anteriores aportan información sobre su impacto en las hospitalizaciones y en los cuadros respiratorios que pueden afectar a los recién nacidos.

La vacuna se administra durante el embarazo para que la madre produzca anticuerpos que atraviesen la placenta y lleguen al bebé antes del nacimiento. Así, el recién nacido cuenta con una protección inicial frente al virus en una etapa en la que todavía es vulnerable a las infecciones respiratorias.

Y es que el VSR puede comenzar con síntomas similares a los de un resfrío, pero también provocar complicaciones que requieren atención médica e internación. Por eso, la estrategia busca reducir el riesgo desde el comienzo de la vida, cuando una infección respiratoria puede evolucionar con mayor rapidez.

Cuál fue la cobertura alcanzada en 2026

De acuerdo con los datos del mapa de cobertura y distribución de vacunas del Ministerio de Salud, la campaña de 2026 alcanzó al 80,6% de la población objetivo y registró más de 195.000 dosis aplicadas en todo el país.

El resultado permite dimensionar el alcance de la inmunización materna dentro del sistema público de salud. La vacuna estuvo disponible de manera gratuita en vacunatorios y centros de salud durante el período establecido, con el objetivo de facilitar el acceso a las personas embarazadas que integran la población destinataria.

La cobertura también ofrece una referencia para evaluar la llegada de la campaña a las familias. Cada dosis aplicada durante el embarazo forma parte de una estrategia que apunta a reducir el riesgo de enfermedad grave en los bebés, en particular durante los primeros meses, cuando todavía no cuentan con las mismas herramientas de defensa que un niño de mayor edad.

Sin embargo, alcanzar una cobertura amplia requiere algo más que disponer de las dosis. La recomendación de los profesionales, la información que reciben las pacientes durante los controles prenatales y la posibilidad de acudir a un vacunatorio son factores que intervienen en la decisión de inmunizarse.

Por eso, la continuidad de la estrategia y el seguimiento de los indicadores sanitarios permiten conocer tanto su alcance como los desafíos que todavía pueden presentarse para llegar a toda la población objetivo.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio y por qué es tan peligroso para los bebés

El Virus Sincicial Respiratorio es uno de los principales agentes causales de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños. Puede afectar las vías respiratorias superiores y, en determinados casos, avanzar hacia los bronquiolos y los pulmones.

La mayoría de las infecciones provoca síntomas leves, como congestión nasal, tos y fiebre. Pero no siempre ocurre de esa manera. En algunos bebés, el virus puede desencadenar bronquiolitis o neumonía, enfermedades que pueden dificultar la respiración y requerir asistencia médica.

Se estima que entre el 20% y el 30% de los casos puede presentar compromiso respiratorio y evolucionar hacia formas potencialmente graves. El riesgo de complicaciones explica por qué la prevención durante el embarazo ocupa un lugar relevante en las estrategias sanitarias destinadas a proteger a los recién nacidos.

Los menores de seis meses merecen especial atención. Una infección que en un adulto puede parecer un cuadro respiratorio habitual puede tener consecuencias diferentes en un bebé pequeño, sobre todo si afecta su capacidad para respirar o alimentarse. En las situaciones más graves, puede ser necesario internarlo o brindarle atención en una unidad de cuidados intensivos.

La vacunación materna busca disminuir esa posibilidad mediante la transferencia de anticuerpos durante la gestación. En lugar de esperar a que el bebé entre en contacto con el virus y desarrolle sus propias defensas, la estrategia permite que nazca con anticuerpos maternos que lo protejan durante una etapa de mayor vulnerabilidad.

La vacunación materna redujo dramáticamente las hospitalizaciones por VSR

Los resultados preliminares de la campaña de 2024 informados por el Ministerio de Salud mostraron una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VSR de bebés menores de seis meses. Además, los ingresos a unidades de cuidados intensivos disminuyeron un 70%.

Estas cifras aportan información sobre el impacto de la estrategia en los casos que requieren atención hospitalaria. Las internaciones por bronquiolitis y neumonía representan una parte de la demanda asistencial que se busca reducir mediante la prevención, especialmente durante los períodos de circulación del virus.

El doctor Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra e investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna en Argentina (M.N. 110.813), se refirió a los resultados obtenidos desde la incorporación de la inmunización al calendario nacional.

"La evidencia acumulada a lo largo de estos tres años confirma que la inmunización materna cambió drásticamente el escenario del VSR en los lactantes", señaló el especialista.

La disminución de las hospitalizaciones tiene consecuencias que van más allá de la evolución clínica de cada bebé. Una menor cantidad de cuadros graves también puede reducir la demanda de camas, la necesidad de cuidados intensivos y la presión sobre los equipos sanitarios durante los períodos de mayor circulación del virus.

De todos modos, los porcentajes deben analizarse según el período estudiado y la metodología empleada para obtenerlos. Los datos de hospitalización permiten evaluar la evolución de los casos que requieren atención médica, mientras que los estudios de efectividad aportan otra perspectiva sobre la capacidad de la vacuna para prevenir las formas graves de la enfermedad.

Estudio BERNI: qué efectividad mostró la vacuna contra las formas graves

Otra fuente de información sobre los resultados de la vacunación materna es el Estudio BERNI, elaborado a partir de datos de las campañas de 2024 y 2025.

Según explicó Pérez Marc, los resultados del estudio mostraron que la vacuna alcanzó una efectividad del 82% para prevenir las formas más graves de la enfermedad durante los primeros tres meses de vida.

El dato se refiere a la prevención de los cuadros de mayor gravedad en el período analizado. En términos concretos, la investigación aporta evidencia sobre la capacidad de la inmunización materna para reducir el riesgo de que los bebés desarrollen complicaciones severas a causa del VSR.

El especialista relacionó estos resultados con una menor demanda de atención hospitalaria. Según afirmó, la estrategia produjo "una descompresión directa del sistema de salud, reduciendo las internaciones por bronquiolitis y neumonía".

La efectividad observada complementa los datos de cobertura y hospitalización. Mientras que la cantidad de dosis aplicadas muestra cuántas personas recibieron la vacuna, los estudios permiten evaluar qué resultados se registraron en la población protegida.

En este caso, la atención está puesta en los primeros tres meses de vida, una etapa en la que prevenir una infección grave puede evitar complicaciones que requieren seguimiento médico, internación o asistencia respiratoria.

Los resultados también contribuyen a analizar el papel de la inmunización materna dentro de las medidas de prevención disponibles para reducir la carga de las infecciones respiratorias en los lactantes.

El rol clave de los obstetras en la vacunación durante el embarazo

La cobertura de la vacuna contra el VSR no depende únicamente de su disponibilidad. También interviene la recomendación de los profesionales que acompañan a las personas embarazadas durante los controles prenatales.

El doctor Leonardo Mezzabotta, médico ginecólogo y obstetra (M.N. 70.222), destacó el trabajo de los equipos sanitarios en la implementación de la estrategia.

"El éxito de esta estrategia refleja la confianza de la comunidad, pero fundamentalmente el compromiso cotidiano del equipo de salud", sostuvo.

Mezzabotta señaló, además, que los estudios sobre inmunización durante la gestación identifican la recomendación directa del profesional en el consultorio como un factor determinante para que las pacientes reciban la vacuna. Según el especialista, esa indicación multiplica por más de tres la probabilidad de que una persona embarazada se inmunice.

La consulta prenatal se convierte así en una oportunidad para explicar cómo funciona la vacuna, resolver dudas y verificar si corresponde recibir la dosis.

La conversación con el médico puede ayudar a despejar inquietudes que, de otro modo, podrían demorar la decisión. También permite informar sobre el objetivo de la inmunización: generar anticuerpos durante el embarazo para que el bebé cuente con protección desde el nacimiento.

Obstetras, ginecólogos, pediatras y otros integrantes de los equipos de salud participan en este proceso. Su intervención permite integrar la vacunación a los cuidados habituales del embarazo y acercar información a las familias antes de la llegada del recién nacido.

A esto se suma la disponibilidad gratuita en los centros de salud públicos. El acceso sin costo busca evitar que el precio de la vacuna se convierta en una barrera para las personas que necesitan recibirla.

Qué países de América Latina incorporaron la vacuna materna contra el VSR

La experiencia argentina forma parte de un proceso regional de incorporación de estrategias de inmunización materna contra el Virus Sincicial Respiratorio.

Uruguay, Colombia, Brasil, México, Panamá y Ecuador adoptaron posteriormente iniciativas de vacunación materna contra el VSR e incorporaron la vacuna a sus programas nacionales de inmunización, según la información difundida sobre estas políticas sanitarias.

La incorporación en distintos países refleja el interés de los sistemas de salud de la región por reducir las complicaciones respiratorias en los recién nacidos. La vacunación durante el embarazo permite actuar antes del nacimiento y brindar protección durante los primeros meses, cuando los bebés pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Las condiciones de aplicación, los períodos de vacunación y las recomendaciones específicas dependen de las decisiones sanitarias de cada país. Por eso, las estrategias pueden presentar diferencias en cuanto a su organización y a los criterios establecidos para acceder a las dosis.

En Argentina, la inclusión en el Calendario Nacional de Vacunación estableció un marco para garantizar la disponibilidad gratuita de la vacuna en el sistema público durante el período correspondiente.

Dónde se aplica la vacuna contra el VSR en Argentina

Durante la campaña de 2026, la vacuna materna contra el VSR estuvo disponible de manera gratuita en vacunatorios y centros de salud públicos. El período de aplicación comenzó el 12 de enero y terminó el 31 de agosto.

Las personas embarazadas pueden consultar con el equipo que realiza el seguimiento prenatal para conocer las indicaciones de vacunación y recibir información sobre su aplicación. Los profesionales pueden explicar el objetivo de la inmunización y orientar sobre las condiciones establecidas en el calendario nacional.

La estrategia busca proteger al bebé a través de los anticuerpos que la madre produce después de recibir la vacuna durante la gestación. De esa manera, la prevención comienza antes del nacimiento y apunta a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida.

Los resultados de 2026 muestran que la campaña alcanzó una cobertura del 80,6% de la población objetivo, con más de 195.000 dosis aplicadas. A su vez, los datos preliminares de 2024 y los resultados del Estudio BERNI aportan indicadores sobre las hospitalizaciones y la efectividad de la vacuna frente a las formas graves de la enfermedad.

A tres años de su incorporación al calendario nacional, la inmunización materna contra el VSR continúa dentro de las estrategias de prevención de las infecciones respiratorias en recién nacidos. Su alcance depende de la disponibilidad de las dosis, la recomendación de los profesionales y la participación de las personas embarazadas en los controles de salud.