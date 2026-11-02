Argentina incluye una nueva vacuna al Calendario Nacional para recién nacidos

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación: cuándo se implementará

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó una actualización clave en la estrategia de inmunización infantil del país. A través de la Resolución N° 1567/2026, la cartera sanitaria oficializó la incorporación de la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación (CNV), una medida recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) tras analizar la evidencia científica, el comportamiento de las coberturas y las experiencias internacionales. La implementación oficial de esta formulación combinada está proyectada para iniciarse a partir de enero de 2028.

La principal innovación de esta medida radica en la unificación de dosis. La nueva vacuna combina en un solo pinchazo la protección contra seis enfermedades inmunoprevenibles: difteria, tétanos, tos convulsa (coqueluche), hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b. Hasta el momento, esta formulación acelular se reservaba exclusivamente para niños prematuros (nacidos antes de las 37 semanas y con un peso inferior a 1.500 gramos) a fin de minimizar posibles reacciones adversas.

Vacuna hexavalente: cómo será el nuevo esquema y qué cambia respecto al actual

La transición hacia la hexavalente acelular reducirá significativamente la cantidad de aplicaciones que reciben los bebés durante sus primeros meses de vida, optimizando la adherencia de las familias al esquema oficial.

Esquema de aplicación desde 2028: Los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028 recibirán la vacuna hexavalente acelular en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, sumando un único refuerzo entre los 15 y 18 meses.

Los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028 recibirán la vacuna hexavalente acelular en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, sumando un único refuerzo entre los 15 y 18 meses. Eliminación de la dosis de los 5 años: Al quedar incluida la cobertura contra la poliomielitis dentro del refuerzo de los 15 a 18 meses, ya no será necesaria la dosis adicional de la vacuna antipoliomielítica (IPV) a los 5 años para quienes completen este nuevo esquema.

Al quedar incluida la cobertura contra la poliomielitis dentro del refuerzo de los 15 a 18 meses, ya no será necesaria la dosis adicional de la vacuna antipoliomielítica (IPV) a los 5 años para quienes completen este nuevo esquema. Componente acelular con menos reacciones: La formulación acelular contra la tos convulsa presenta menor reactogenicidad, registrando un número sustancialmente menor de efectos adversos leves o fiebre en comparación con la vacuna de células enteras.

La formulación acelular contra la tos convulsa presenta menor reactogenicidad, registrando un número sustancialmente menor de efectos adversos leves o fiebre en comparación con la vacuna de células enteras. Transición para cohortes anteriores: Los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive continuarán y completarán el esquema tradicional (utilizando las vacunas pentavalente e IPV por separado) según los intervalos y recomendaciones vigentes para su año de nacimiento.

Nueva vacuna obligatoria: ventajas operativas y logística en los vacunatorios

Además del impacto directo en la salud pediátrica y el confort de los lactantes, la unificación del esquema supone un avance sustancial para la gestión del sistema de salud pública en todo el territorio nacional.

Al disminuir el número de frascos y jeringas necesarias para inmunizar a cada bebé, la medida simplifica la cadena de frío, optimizando los procesos de adquisición, transporte, almacenamiento y conservación de los insumos. Asimismo, facilita la tarea del personal sanitario en los centros de vacunación al agilizar la carga de datos nominales en los registros digitales y reducir al mínimo las oportunidades perdidas de vacunación.