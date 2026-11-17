El coach Daniel Tangona explica cómo entrenar en verano sin riesgos, qué horarios evitar, qué tomar y cuáles son las señales para frenar

Con la llegada del calor, muchos aprovechan los días largos para salir a correr, andar en bici o entrenar al aire libre. Pero las altas temperaturas cambian las reglas del juego: el mismo esfuerzo que en invierno resulta fácil puede convertirse en un riesgo cuando el termómetro sube.

Cuando hace ejercicio, el cuerpo produce calor y necesita liberarlo, sobre todo a través de la transpiración. Con temperaturas altas y humedad, ese mecanismo pierde eficacia, y el organismo tiene que hacer un esfuerzo extra para mantenerse estable.

Para Daniel Tangona, coach, escritor y entrenador certificado por la NCSF, los errores se repiten cada verano. "El error más común de la gente cuando la ves entrenar con calor es salir con ropa oscura, sin lentes, sin crema protectora, exponerse al mediodía al sol. Eso es gravísimo", advierte. "Y fundamentalmente no se hidratan".

La buena noticia es que no hace falta dejar de entrenar en verano. Alcanza con cambiar algunos hábitos y, sobre todo, aprender a escuchar las señales del cuerpo.

El sol del mediodía, el horario a evitar

El horario es la primera decisión importante. Tangona lo plantea con realismo: la mejor hora para correr es "cuando lamentablemente uno puede". Pero aclara que lo que no se recomienda es salir "cuando el sol está vertical, con toda la fuerza". Por eso, siempre que se pueda, conviene hacerlo temprano a la mañana o a la noche, cuando baja la temperatura.

Elegir el horario no es solo una cuestión de comodidad. Entrenar a pleno sol suma el calor del ambiente al que genera el propio cuerpo, y eso aumenta el riesgo de deshidratación y de un golpe de calor.

No todos tienen que entrenar igual

La intensidad también tiene que adaptarse. "No todo el mundo puede correr los mismos kilómetros ni imprimir los mismos ritmos. Capaz que necesita más pausas, caminar, correr", explica Tangona, que recomienda definir el plan con el médico de cabecera y después con el entrenador.

En verano, bajar el ritmo o alternar caminata y trote no es una señal de debilidad, sino una forma inteligente de seguir entrenando sin exponerse.

¿Qué hay que tomar para entrenar con calor?

La hidratación es clave, y no solo durante el ejercicio. "Depende de la intensidad, el calor, la cantidad de kilómetros. El agua es buena, pero a veces podemos tomar electrolitos o alguna bebida que contenga hidratos de carbono, que recupere las sales minerales que perdemos", explica Tangona, siempre con el consejo del médico.

También recomienda mojar el cuerpo por fuera para ayudar a bajar la temperatura. Un dato a tener en cuenta: la sed suele aparecer tarde, así que conviene tomar líquido antes de salir y en intervalos regulares, aunque no se tenga ganas.

Ropa clara y la discusión sobre correr sin remera

Lo ideal son prendas claras, livianas y que dejen evaporar la transpiración, además de gorra, anteojos y protector solar.

Sobre correr sin remera, Tangona tiene una mirada flexible: puede no ser un problema para quien tiene el cuerpo acostumbrado al sol. Aun así, reconoce que la mayoría de la gente en verano corre con remera, y lo importante, insiste, es hidratarse bien.

Las señales que indican que hay que frenar

"El cuerpo es muy inteligente", dice Tangona. Taquicardia, mucha transpiración, temblores por una baja del azúcar en sangre o cualquier síntoma "que no condice con lo natural y normal del cuerpo" son, según explica, una señal para parar.

Ante esas señales, lo indicado es frenar, buscar un lugar fresco e hidratarse. El cuadro más grave es el golpe de calor, que puede provocar confusión o pérdida de conciencia y requiere atención médica inmediata.

Para quienes deciden empezar a correr en verano, Tangona es claro: primero, el chequeo médico. "El chequeo clínico, el electrocardiograma de esfuerzo y todo lo que el médico cardiólogo o deportólogo indique, para tener la seguridad de que estamos bien". Recién después, con el entrenador, se definen las cargas.

"Hay gente que se acuerda en diciembre, lo cual es peligrosísimo", advierte. El apuro por llegar al verano, sumado a entrenamientos intensos y a comer menos de lo que el cuerpo necesita, puede terminar afectando al corazón.

El verano, la temporada de los apurados

Cada año se repite el mismo fenómeno: con la llegada del calor, plazas, parques y costaneras se llenan de personas que vuelven a moverse después de meses de inactividad. Las ganas de llegar "en forma" a las vacaciones empujan a muchos a entrenar más, más rápido y en las peores condiciones, justo cuando el cuerpo tiene más exigencias para regular su temperatura.

La paradoja es que el verano, que parece la mejor época para empezar, es también la más riesgosa para hacerlo sin preparación. Por eso, la clave no es recuperar en semanas lo que no se hizo en el año, sino empezar despacio y sostener el hábito en el tiempo.

"Recomiendo aumentar progresivamente la duración y la intensidad, sin querer recuperar de golpe el rendimiento que teníamos en invierno", explica Tangona. Y lo resume en una frase: "El cuerpo necesita tiempo, paciencia y respeto".

De todos modos, estas recomendaciones son generales y sirven para entrenar de forma más informada y empezar de a poco. Antes de arrancar o de aumentar la intensidad, la consulta con el médico siempre es la prioridad, sobre todo para quienes tienen problemas cardíacos, hipertensión, diabetes o hace tiempo que no hacen actividad física.