La mutación de Ómicron ya fue identificada en tres pacientes y se expande por América mientras los especialistas evalúan su impacto

Una nueva variante del Covid-19 comenzó a circular en Argentina y puso en alerta al sistema sanitario. Se trata de PJ.2.1, un linaje descendiente de Ómicron que ya fue detectado en pacientes internados en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La variante está bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los especialistas la observan de cerca porque presenta cambios genéticos que podrían afectar su capacidad de transmisión.

Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente que demuestre si esta cepa provoca cuadros clínicos más graves que sus antecesoras. La incertidumbre mantiene en vilo a los infectólogos mientras analizan cada nuevo caso.

La detección ocurre en un momento donde el coronavirus representa aproximadamente un tercio de todos los virus respiratorios identificados en menores de seis meses, según datos oficiales del sistema de vigilancia epidemiológica.

El Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata identificó la variante mediante análisis genómico de tres muestras. Los casos corresponden a pacientes que requirieron hospitalización en territorio bonaerense.

Dos de los pacientes detectados fueron bebés de uno y dos meses de vida. El tercero es un adulto de 58 años. Los tres casos fueron confirmados a través de secuenciación genética completa.

De dónde viene esta variante del Covid y qué la hace diferente

La variante PJ.2.1 desciende directamente de JN.1, otra cepa de Ómicron que circuló previamente. La nueva mutación presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora, según reveló un estudio publicado en Journal of Infection.

Estas alteraciones no son casuales. Algunas de ellas afectan la proteína spike, la llave que el virus usa para entrar a las células humanas.

La viróloga Paola Resende, quien integra un grupo asesor de la OMS, explicó que varios cambios del virus mejoran su afinidad con las células humanas y por lo tanto aumentan su transmisibilidad en poblaciones susceptibles.

La circulación de PJ.2.1 no se limita a Argentina. La variante también fue registrada en Estados Unidos, Canadá y Brasil, lo que sugiere una expansión regional en América.

A pesar de las modificaciones genéticas, el organismo internacional mantiene cautela. La OMS aclaró en su último reporte: "Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad".

Qué síntomas produce esta variante y cómo identificarla

Los síntomas identificados hasta ahora incluyen fiebre, tos y dolor de garganta. También se reportaron congestión nasal y secreción, manifestaciones similares a las de otras infecciones respiratorias comunes.

Esta similitud dificulta el diagnóstico diferencial. Sin un test específico, resulta prácticamente imposible distinguir PJ.2.1 de un cuadro gripal o de VSR solo por síntomas clínicos.

El pediatra Eduardo López señaló que, por el momento, predominan los cuadros leves entre los chicos. Sin embargo, advirtió que en adultos podrían presentarse casos más severos, especialmente en grupos de riesgo.

El infectólogo Roberto Debbag observó un patrón preocupante. Durante las últimas tres semanas registró un incremento sostenido de casos respiratorios en su práctica diaria.

Debbag mencionó internaciones de bebés con infecciones simultáneas de Covid-19 y virus sincicial respiratorio (VSR). Estas coinfecciones complican el cuadro clínico y pueden requerir cuidados intensivos.

Qué recomiendan hacer los especialistas ante la nueva cepa

El infectólogo Roberto Debbag recomendó mantener actualizada la vacunación contra Covid-19, especialmente durante el embarazo, en mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas que aumentan el riesgo de complicaciones.

La cobertura vacunal actual es preocupante. Entre las embarazadas, la vacunación contra coronavirus se encuentra por debajo del 10%, muy lejos del nivel necesario para proteger a los recién nacidos.

Esta baja tasa de inmunización deja expuesta a una población vulnerable. Los anticuerpos maternos son la única protección que tienen los bebés menores de seis meses contra el virus.

En Formosa, las autoridades sanitarias ya reaccionaron ante el aumento de contagios. Reactivaron los hisopados en centros de salud y recomendaron el uso de barbijo al personal médico y de enfermería.

Mientras tanto, la OMS continúa evaluando el comportamiento de PJ.2.1 en diferentes regiones. También analiza si las vacunas disponibles ofrecen protección adecuada contra esta nueva variante.

Los especialistas coinciden en que la vigilancia genómica resulta fundamental. Solo el monitoreo constante permitirá detectar a tiempo si PJ.2.1 se vuelve dominante o si aparecen mutaciones adicionales que modifiquen su comportamiento clínico.