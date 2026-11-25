Un amplio estudio de Harvard determinó la cantidad ideal de minutos semanales de rutinas de fuerza asociada a una mayor esperanza de vida

Caminar, correr o pedalear suelen llevarse todos los premios cuando se habla de aumentar la expectativa de vida. Pero levantar peso también cuenta, y ahora hay una cifra concreta: entre 90 y 119 minutos por semana de entrenamiento de fuerza contribuyen a bajar el riesgo de muerte considerablemente.

Es la conclusión de un equipo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, publicada en la revista British Journal of Sports Medicine. Los investigadores analizaron los hábitos de ejercicio de unos 147.000 adultos, seguidos durante hasta tres décadas, según el comunicado de la propia universidad.

Quienes entrenaban fuerza dentro de ese rango tuvieron un 13% menos de riesgo de morir por cualquier causa que quienes no lo hacían. La reducción fue del 19% para las muertes por enfermedades cardiovasculares y del 27% para las neurológicas. Según el comunicado de BMJ Group, editora de la revista, superar los 120 minutos semanales no mostró ningún beneficio adicional. También hubo ventajas con cantidades menores, aunque más modestas. Para el cáncer, la asociación más fuerte apareció con dosis bajas.

La combinación que más rinde para alargar la vida

La fuerza no reemplaza al cardio: lo complementa. Quienes hacían un nivel moderado-alto de aeróbico (30 a 44 "MET-horas" semanales, una unidad que mide el gasto energético) y entre 60 y 119 minutos de fuerza redujeron su riesgo de muerte un 45%. Entre quienes hacían aeróbico muy intenso o muy frecuente, la reducción fue de entre 53% y 58%, sin importar cuánta fuerza sumaran. La actividad aeróbica sola, por encima de 7,5 MET-horas semanales, ya se asociaba con entre 26% y 43% menos riesgo.

Cómo distribuir esos minutos en la semana

Dos sesiones de 45 minutos o tres de 30 llegan a la franja de 90 minutos, pero el estudio no registró la duración de cada sesión ni la intensidad, así que no se puede concluir cuál esquema funciona mejor.

Para quienes recién empiezan, el autor sénior, Edward Giovannucci, planteó en el comunicado que las cantidades pequeñas también pueden importar y que armar la rutina de a poco puede servir más que intentar mucho de golpe. Como piso, las recomendaciones oficiales de Estados Unidos sugieren al menos dos días por semana de fortalecimiento muscular, además de 150 minutos de actividad aeróbica moderada.

Las limitaciones del estudio de Harvard

Es un estudio observacional, de modo que no demuestra causa y efecto. Los datos de ejercicio los informaron los propios participantes y, como en cualquier trabajo de este tipo, otros hábitos saludables de quienes entrenan pueden influir en el resultado. Se trata de riesgo de muerte, no de años de vida ganados: el título habla de "expectativa de vida", pero el trabajo no calcula cuántos años se suman.