Usar lentes de contacto puede resultar más cómodo, pero también implica un gasto fijo para el balance mensual. Una recorrida por ópticas que venden online muestra que las lentes mensuales pueden representar un ahorro considerable para quienes las utilizan todos los días.

Una caja de Biofinity, de CooperVision, cuesta alrededor de $70.400 y contiene seis lentes. Como se reemplazan una vez por mes, alcanza para seis meses de uso en ambos ojos siempre que la graduación sea la misma. Esto representa unos $11.733 mensuales. Otra alternativa es SofLens 59, de Bausch + Lomb, también mensual, con una caja de seis unidades al mismo exacto precio, $70.400.

También hay opciones para quienes buscan cambiar el color de sus ojos. Las lentes cosméticas se venden con y sin graduación, y sus precios varían según la marca y la duración. En el mercado online, por ejemplo:

Las Air Optix Colors mensuales se ofrecen desde $63.800 la caja de dos unidades sin aumento y $67.100 con graduación

se ofrecen desde $63.800 la caja de dos unidades sin aumento y $67.100 con graduación Las Lunare de color parten de $49.000

parten de $49.000 Otras alternativas, como las FreshLook ColorBlends, rondan los $81.400

Cuánto cuestan las lentes descartables diarias

Entre las opciones de reemplazo diario, Clariti 1 Day, de CooperVision, se consigue a $51.700. La caja contiene 30 unidades. Para utilizarlas todos los días en ambos ojos hacen falta dos cajas por mes, lo que lleva el gasto a $103.400 mensuales.

La diferencia es significativa: frente a Biofinity, el costo de las lentes diarias puede superar en más de cuatro veces el de las mensuales, si se comparan las mismas condiciones de uso. Sin embargo, las descartables diarias tienen una ventaja: se utilizan una sola vez y después se desechan, no requieren solución de limpieza ni estuche para guardarlas y son la máxima garantía en higiene y practicidad.

El gasto adicional para tener en cuenta

Quienes eligen lentes reutilizables también deben sumar el costo de los productos de mantenimiento. Una solución multipropósito Renu Fresh de 120 ml, de Bausch + Lomb, se consigue desde aproximadamente $8.900, aunque hay otras presentaciones y marcas con valores diferentes.

¿Cuál conviene elegir?

Para quienes necesitan corrección visual todos los días, las lentes mensuales suelen ser más económicas. En cambio, las diarias pueden resultar prácticas para quienes las usan ocasionalmente o priorizan no tener que limpiarlas y conservarlas.

De todos modos, la decisión no debería tomarse únicamente por el precio. Las lentes de contacto son productos sanitarios que requieren indicación y adaptación profesional. No todas las personas pueden utilizar cualquier modelo.

Además, extender el tiempo de uso de una lente para ahorrar dinero puede resultar contraproducente: dormir con ellas cuando no están diseñadas para ese uso, reutilizar las descartables diarias o no respetar las pautas de higiene aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones oculares. Los oculistas suelen recomendar tiempos de descanso, con anteojos, para proteger la salud ocular. Antes de comprar, conviene siempre consultar con un profesional qué tipo de lente y prácticas diarias se adaptan mejor a cada necesidad.