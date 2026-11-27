La Escuela de Medicina de Harvard advirtió por nuevos brotes tras la pérdida del estatus sanitario en noviembre y detalló cómo protegerse

La Escuela de Medicina de Harvard emitió una advertencia sanitaria luego de que Estados Unidos perdiera oficialmente su estatus de país libre de sarampión el pasado 17 de noviembre de 2026. El informe alerta sobre el resurgimiento de brotes en territorio norteamericano y cobra especial relevancia para los argentinos que planean viajar a destinos como Miami, Orlando o Nueva York durante las próximas vacaciones de verano.

El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo: se transmite por el aire al toser o estornudar y el virus puede permanecer activo en superficies o ambientes cerrados hasta dos horas después de que una persona infectada haya salido del lugar. Según los especialistas de Harvard, el retroceso sanitario responde directamente a la caída en las tasas de inmunización infantil y juvenil en distintos estados norteamericanos durante los últimos años.

Brote de sarampión en EEUU: qué síntomas advierte Harvard y por qué preocupa el contagio en viajes

El principal problema del sarampión en el turismo internacional es que una persona puede contagiar el virus desde cuatro días antes de que aparezcan las manchas características en la piel. Esto facilita la propagación silenciosa en aeropuertos, aviones y parques temáticos de alta concurrencia.

De acuerdo con la guía clínica de la institución estadounidense, los signos de alerta a vigilar tras haber estado en zonas con circulación viral son:

Fiebre alta (que puede superar los 40 °C en los primeros días).

Tos seca, secreción nasal y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Manchas de Koplik: pequeños puntos blancos con centro azulado dentro de la boca, previos al sarpullido.

Erupción cutánea: manchas rojas que comienzan en el rostro y la línea del cabello y luego se extienden hacia el cuello, el tronco y las extremidades.

Sarampión: cómo chequear tu inmunidad gratis en Argentina antes de viajar

Para los residentes en Argentina, la prevención no requiere gastos en dólares ni trámites complejos, ya que la vacuna Triple Viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de forma gratuita en hospitales públicos y centros de salud de todo el país.

Antes de embarcar hacia el exterior, el Ministerio de Salud recomienda verificar el esquema completo según el año de nacimiento:

Niños de 12 meses a 4 años: deben acreditar al menos una dosis de vacuna Triple Viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: necesitan contar con dos dosis aplicadas después del primer año de vida (o demostrar inmunidad mediante un análisis de sangre de anticuerpos IgG).

Nacidos antes de 1965: se consideran inmunes por haber estado expuestos al virus de forma natural y no requieren vacunación.

Si tenés dudas sobre tus aplicaciones previas o perdiste el carnet de papel, podés consultar tu historial digital en la aplicación Mi Argentina dentro de la sección de salud. En caso de no tener registro de las dos dosis, los infectólogos sugieren aplicarse el refuerzo al menos 15 días antes de la fecha de vuelo para garantizar que el organismo desarrolle anticuerpos suficientes antes de llegar a destino.