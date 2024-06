A evolução dos cripto cassinos - Quais são os melhores cassinos descentralizados?

Os cassinos possuem uma longa história no mercado. Com o passar do tempo, estão inovando cada vez mais. Com os cassinos descentralizados, é possível participar dos jogos e apostas online. Ou seja, diretamente da própria casa, de maneira prática e segura.

Plataformas de cripto-cassinos perceberam o potencial de casas de apostas em meio digital. Os jogadores podem participar usando um computador ou qualquer outro dispositivo móvel.

São várias as plataformas de cassinos descentralizados disponíveis. Mas projetos como CoinPoker têm se destacado. Saiba o porquê.

O que são cassinos descentralizados?

Diferentemente dos cassinos tradicionais, os cassinos descentralizados podem ser acessados de forma digital. Ou seja, por um computador ou smartphone. Com isso, não há necessidade de ir até uma casa de apostas.

Esse novo modelo foi construído utilizando a tecnologia blockchain e contratos inteligentes. Isso protege as informações e operações dos usuários nas plataformas.

Os jogadores de cassinos descentralizados possuem maior autonomia e transparência. Além disso, geralmente não precisam se preocupar com manipulações de resultados ou de pagamentos.

Os cassinos online também oferecem aos seus participantes diversas formas de pagamentos. Tais como PIX, cartão bancário e até mesmo criptomoedas.

Sites de apostas descentralizadas dão prioridade a privacidade do usuário. Os jogadores participam sem precisar de verificação KYC (Know Your Customer).

Os casinos descentralizados online tem uma grande variedade de jogos. Em alguns casos, o site se especializa em um tipo de jogo específico. Por isso, cada plataforma pode atender a preferências variadas.

O que é DeFi e como essa solução tem modificado o mercado de jogos online

DeFi significa finanças descentralizadas. Oferece aos usuários diversos serviços financeiros. Os serviços são iguais aos disponíveis em bancos tradicionais. Mas são disponibilizados de forma rápida e sem necessidade de outras pessoas.

Não há a necessidade de instituições financeiras intermediárias. As transações podem ser processadas mais rapidamente. Isso possibilita que os jogadores acessem seus ganhos rapidamente.

Esse sistema possui um grande impacto em diversos setores. Principalmente para o mercado de cassinos descentralizados e plataformas de apostas baseadas na tecnologia blockchain.

A DeFi torna as plataformas mais transparentes. Com isso, os usuários se sentem mais seguros para participar dos projetos que utilizam esse sistema. Isso porque todas as transações e operações realizadas na plataforma são registradas de forma permanente.

Por ser um sistema que não precisa de terceiros, fazer operações na plataforma não possui custos muito elevados. Em consequência disso, os custos de transações são menores e os jogadores pagam taxas mais baixas. Isso aumenta até mesmo os ganhos adquiridos pelos usuários.

Em plataformas DeFi, os usuários podem usar diversos tipos de criptomoedas para fazer operações na plataforma. Isso traz aos usuários uma variedade de opções. Com o DeFi também é possível participar dos jogos em qualquer lugar. Isso porque o sistema é global, permitindo o acesso livre dos usuários.

Como identificar um Cassino DeFi seguro

Para participar de um cassino online é preciso ter cuidado. Isso porque existem diversas plataformas que podem acabar trazendo riscos financeiros para os usuários. Com isso, é necessária muita atenção aos detalhes que cada projeto apresenta.

Busque saber qual a forma que o cassino opera. Preste atenção em como os jogos são executados. Confira se os seus dados estão protegidos. Também é muito importante avaliar a reputação da plataforma. Isso pode ser feito em redes sociais, comunidades, ou até mesmo pelo feedback de outros jogadores.

Outro fator importante é ver se o cassino possui transparência financeira. Tais como informações sobre taxas, limites de saques e políticas de depósito. É importante avaliar se a plataforma possui suporte ao cliente. Isso é essencial caso você precise de ajuda ou tenha dúvidas durante os processos.

A tecnologia blockchain fornece um maior nível de segurança aos jogadores. As transações são criptografadas e distribuídas em vários nós na rede. Por isso, são menos propensos a ataques de hackers ou adulterações.

Ao ficar atento a esses passos, você pode evitar frustrações e garantir a participação de um cassino seguro para ter uma experiência positiva. Confira nossa lista abaixo com alguns dos melhores cassinos descentralizados.

CoinPoker se destaca como o melhor cassino descentralizado

O CoinPoker tem recebido grande apoio dos jogadores desde a sua criação. A plataforma é muito popular por ser um site de cassino de Bitcoin. Oferece jogos ao vivo de poker.

Além disso, a plataforma possui licença eGaming de Curaçao. É aceito pagamento apenas em forma de criptomoedas. Se você gosta de jogos competitivos, o CoinPoker se destaca como a melhor opção.

Este cassino descentralizado tem diversas tabelas de classificações disponíveis. É possível acompanhar o seu desempenho ao mesmo tempo em que participa dos jogos.

As apostas podem ser feitas com Bitcoin. Também aceita outras criptomoedas populares como pagamento. Diversas carteiras de criptomoedas são compatíveis com a plataforma. Os jogadores possuem várias opções para receber seus pagamentos.

CoinPoker tem uma das salas de poker online mais populares

CoinPoker é um cassino com uma das salas de pôquer online mais populares. Oferece aos jogadores jogos a dinheiro. Tem também torneios, tabelas de classificação e muito mais.

Os bônus do CoinPoker não são apenas para novos jogadores. Quem optar por jogar pôquer online com o CoinPoker, será recompensado. São oportunidades diárias para ganhar grandes prêmios. Isso é possível graças ao fluxo contínuo de promoções do CoinPoker.

Existem inúmeros jogos a dinheiro disponíveis no CoinPoker. Jogos a dinheiro são aqueles que você recebe fichas de pôquer que equivalem a dinheiro. Os jogadores podem participar de cash games. Podem deixar a mesa com dinheiro na mão a qualquer momento.

Este cassino aceita apenas criptomoedas. No momento de redação deste artigo, o CoinPoker aceita Bitcoin, Ethereum, Tether e seu próprio token, o CHP. Mas, é provável que essa lista se expanda em breve.

Principais bônus e promoções do cassino CoinPoker

O bônus de boas-vindas do CoinPoker é um bônus de depósito de 150%. É até US$ 2.000. Após fazer seu primeiro depósito de US$ 10, você será automaticamente elegível para o bônus.

Há também o rakeback do CoinPoker. Toda segunda-feira, eles dão aos jogadores 33% de rakeback para o jogo da semana anterior. Isso ajuda a compensar o rake geral do CoinPoker a que você está sujeito durante o jogo semanal.

Outra grande promoção no CoinPoker é a Hold’Em Daily Leaderboard. Os jogadores podem competir por sua participação. É de US$ 1.000 todos os dias. Os 15 melhores jogadores recebem prêmios.

Os 50 melhores jogadores que ganharem mais pontos coletivamente entre segunda e sexta-feira também receberão bônus. É uma entrada na Swordfish Challenge Leaderboard Freeroll.

O aplicativo CoinPoker também é conhecido por suas promoções mensais. E, por último, a lista de promoções do CoinPoker tem o Bad Beat Jackpot. Aqui, o jackpot é acionado quando uma mão ótima é batida por uma melhor.

O pagamento do jackpot pode variar, mas é dividido entre o perdedor da mão, o vencedor, outros jogadores da mesa e uma taxa administrativa.

