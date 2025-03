Tanto en ocasiones de cortes eléctricos como en el día a día existen derechos para los usuarios que es probable que no conozcas

Si bien en el último tiempo los problemas eléctricos, como cortes generales de luz, son menores, aún siguen siendo un inconveniente, en especial en los días de calor.

No obstante, ya sea en el caso de un corte de luz o en el uso del servicio, existen varios derechos para los usuarios, por lo que, de no cumplirse, se puede iniciar el respectivo reclamo.

Cinco reclamos que se pueden hacer si se vulneran los derechos como consumidores en el servicio de luz

La compañía de electricidad no puede hacer más de una lectura bimestral estimada por año

Esto significa que, cuando no controlan con el medidor cuanto fue la lectura real de tu consumo eléctrico, hacen una lectura estimada que, se supone, se basa en los consumos previos. No obstante, esto muchas veces puede perjudicar al usuario, sobre todo si se disminuyó el consumo promedio, ya que se terminará abonando por electricidad que no se utilizó.

Por lo tanto, este recurso puede utilizarse una sola vez al año. En el caso de incumplir, es decir, de utilizar este recurso más de una vez, la empresa debe abonar una indemnización del 30% de la factura.

La demora máxima en una sucursal de la distribuidora eléctrica no puede ser superior a la media hora

Según el experto, si esto se incumple, la sanción es de 30.000 KWH, lo que equivale a $3.300.000. No obstante, aclara que ese monto no es para cada usuario, sino que se divide entre todas las personas que fueron afectadas.

Los cortes de luz están limitados

Los usuarios solo pueden tener entre 1 y 1,4 cortes de luz por usuario y trimestre. Además, el tiempo está limitado entre 2,5 y 3,3 horas.

De incumplirse, la distribuidora debe otorgarle al usuario un crédito por toda la energía no suministrada o la suministrada en mala condición.

Reclamo en el caso de daños por cortes de luz

Si un electrodoméstico resultó dañado por un corte de luz, se puede pedir un resarcimiento. Para esto, primero se debe hacer el reclamo en la distribuidora y luego en el ENRE. Se debe contar con el comprobante de la reparación del servicio técnico.

Reclamo por cargos mal facturados

En el caso de tener errores de facturación, es decir, si cobraron más de lo que se consumió, la empresa debe pagar una multa del 50% de lo que fue la facturación.

Se oficializaron los aumentos en el servicio de luz

Las empresas distribuidoras de luz establecieron que los costos que se cobrarán a los usuarios que se encuentren dentro del nivel 1 de altos ingresos sufrirán una suba correspondiente al 1,7% respecto a lo abonado en febrero. De esta manera, también se fijó que el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) subirá un 2,5%, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) no presentará cambios.

En la zona abastecida por Edenor, los hogares de altos ingresos deberán abonar un precio base de $1,037.840, sumado a un cargo variable de $99.730, los usuarios de nivel 2, es decir, aquellos que tienen bajos ingresos tendrán un cargo variable de $39.839 por cada kWh consumido. Para el nivel 3 de ingresos medios, el cargo variable será de $53.231.

De igual modo, los usuarios de Edesur que se correspondan al nivel 1 de altos ingresos abonarán un costo mínimo de $1,027.560, en conjunto a un variable de $99.755. Los hogares de ingresos medios enfrentarán un cargo variable de $53.344 y los de ingresos bajos será de $39.978.

Tanto Edesur como Edenor argumentaron que el costo de la energía en Argentina sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región.