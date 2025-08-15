Durante el lanzamiento del Mustang Dark Horse, el líder de la marca en la región repasó los aspectos que le preocupan del sector y qué cosas ve positivas

El autódromo Velocitta, ubicado a 180 km de la ciudad de San Pablo, en Brasil, fue el escenario elegido para poner a prueba el nuevo Mustang Dark Horse que desde el jueves 14 de agosto está en preventa en la Argentina, una versión prácticamente de competición del icónico "muscle car", pero homologado para la calle.

En ese espacio estuvo Martín Galdeano, presidente de Ford para la Argentina y la región, quien se tomó el tiempo para hablar de todo, no solo del nuevo modelo que se suma a la división de Ford Performance, que concentra este tipo de vehículos más deportivos y se creó el año pasado, sino también de temas centrales de la industria y de coyuntura, los problemas que lo preocupan y aquellos que no solo afectan a la marca, sino que son generales del sector, pero que "levanta la bandera".

Incluso recordó que todos los análisis se hacen en medio de una nueva inversión anunciada en la planta de Pacheco, donde aumentarán la producción de la camioneta Ranger para sumar nuevas carrocerías y exportar más unidades.

También, sobre el nuevo Mustang, habló de un año positivo: "Tenemos expectativas de que con el GT Performance, el manual [que se vende en Brasil] y el Dark Horse, este sea el mejor año de Mustang en la historia en la región".

Autos chinos y más competencia

Uno de los temas a tratar fue sobre la llegada de marcas chinas y algunos debates que enfrentan en Brasil.

Por un lado, está cambiando el contexto automotor en Argentina, con más jugadores y nuevos precios. Y qué estrategias tomar para enfrentar este nuevo escenario es una de las cuestiones que tiene en vilo al sector. Sobre este tema fue consultado Galdeano.

Lanzamiento del Mustang Dark Horse en Brasil, para toda la región.

"En nuestro planeamiento siempre asumimos que cuando se normalizaran las condiciones del mercado en Argentina, la competencia iba a aumentar mucho y especialmente de las marcas asiáticas que iban a llegar con fuerza. Quizás 2024 fue un año más tímido de lo que imaginábamos, creímos que iba a ser más rápido, pero de todos modos falta muchísimo respecto a lo que esperamos para Argentina. Todavía hay poca presencia de marcas, pero van a ir creciendo. De todos modos, el mayor importador de autos chinos somos nosotros con Territory.

Territory es el SUV chino más vendido, y es de Ford.

En Brasil, la china BYD pidió reducción de aranceles que pagan todas las automotrices. Sobre este aspecto, Galdeano fue explícito: "Mi visión es que vos llegás a un lugar, te tenés que adaptar a las reglas del lugar. Mientras tengas reglas de juego equivalentes, la competencia para mí está buenísima. Lo que no está bueno es que pongan reglas de juego que no sean las mismas para todos. Eso desarrolla más la industria, el autopartismo, le hace bien a todos.

La mochila argentina que complica la exportación

Un tema que viene repitiendo Martín Galdeano tiene que ver con las desventajas que enfrentan con otros países a la hora de exportar.

"Vos tenés dos negocios del sector automotor paralelos: uno es vender autos en Argentina, dónde podés fabricar autos o importarlos, todos tenemos ahí las mismas reglas de juego. Los mismos aranceles de importación, los mismos ingresos brutos provinciales, municipales. Yo hoy soy fábrica, mañana dijo que no, no fabricó más e importo y es lo mismo.

Pero cuando te vas a la exportación no tenás las mismas reglas de juego. Porque yo compito con una mochila que tiene ingresos brutos, tasas municipales, impuesto a los débitos y créditos, y cuando le compito a la fábrica que hace la Ford Ranger en Tailandia, Sudáfrica no tienen esa mochila. China menos aún, porque no solo no tiene impuestos, sino que tiene incentivos, subvenciona. Eso es competir con reglas de juego que no son iguales. Si vos querés competir, quizás dejas a todos los soldados en el camino, porque las reglas no son parejas. Por eso me la paso hablando de esto, porque hace rato que lo vengo diciendo y veo que no pasa nada. Además, no reclamo porque estamos desinvirtiendo, al contrato, estamos haciendo inversiones. Porque, no importa quién sea, el arco político lo tiene que entender. Nadie la va a comprar a Argentina porque es Argentina. Nos compran porque les conviene.

Arancel para autos electrificados: qué pasa con los precios y el cupo

El gobierno decidió, hace unos meses, que quedan exentos del arancel de importación del 35% los autos electrificados que tengan un precio FOB de u$s16.000. Se completó el primer cupo, y algunas marcas ya confirmaron sus ingresos al país. ¿Cómo ve Ford la medida?

"Creo que la idea era que la gente tenga autos electrificados, eléctricos e híbridos, y voy a dejar los Mild-Hybrid intencionalmente afuera, con precios equivalentes con los autos de combustión. Y eso creo que es lo que está pasando y va a pasar. Los Mild-Hybrid los dejo afuera porque para mí no son electrificados. Pero este decreto tiene estás reglas de juego, y cuando vos entrás a licitar tenás dos variables que determinan la cuota que te dan: el timing para traer los vehículos y el precio de venta al público en dólares. Si vos traes un auto con un precio ridículamente alto para ganar un montón de dinero, el sistema automáticamente te va a dejar afuera del cupo. El gobierno ya sabe con qué precio va a sentar cada auto que entró con una cuota del cupo".

Aumentos de precios de los 0km

El último mes se dio un gran salto en el precio de los autos. Ford lo hizo con un 3% promedio, y otras marcas más, todo por la suba del dólar. La pregunta que todos se hacen es qué pasará a futuro. Y Galdeano también habló del tema.

Los precios de la marca aumentaron un 3% promedio en agosto.

"Los autos que no están en dólares los aumentamos un 3%. Y fue por esa situación de la flotación del dólar que subió y ahora bajó un poco. Y lo mismo había pasado cuando salimos del cepo, que no aumentamos los autos en dos meses, porque creímos que había que ver cómo se movía el dólar. Está vez hubo un ajuste del tipo de cambio más importante, que quizás justifique que en un periodo de tiempo más prolongado quizás tengas que seguir ajustando tus precios, pero no nos pareció que hubiera que aumentar tanto de golpe", dijo Galdeano.

"Devaluación del 15%, aumento el 15%. Pero si después el dólar se queda dónde está, por ahí si va a faltar precio en la industria. Después veremos con la lista de precios de septiembre si el dólar se queda ahí, o si bajó, nosotros que aumentamos el 3%, si la devaluación fue finalmente del 8%, que hacemos con los precios", agregó.

Aumento de las tasas de interés y créditos para autos

Con el incremento de las tasas de interés, hay preocupación por los financiamientos de los autos 0km que fueron protagonistas del mercado este año, para lograr un crecimiento por encima de las 600.000 unidades.

"Preocupa que las tasas de interés sigan altas porque nosotros estamos subsidiando con un nivel altísimo las ventas financiadas. Y eso, en el largo plazo, no es tan sostenible. Antes de diciembre de 2023, el mercado tenía 30% de financiación y hoy eso está arriba del 50%. Con una tasa del 40%, es una inversión muy alta para las terminales. Y no solo nos preocupa como dinámica para la industria, sino por cómo mirás proyectos de inversión, porque también necesitas financiación vos como empresa para encararlos. Con una inflación bajando, las tasas tienen que bajar.

El tema de los precios, si nosotros seguimos viendo baja de impuestos que venimos hablando tanto, deberían bajar para los autos más accesibles. Pero no lo estamos viendo. Porque venimos hablando del tema hace bastante, lo que se hizo a nivel nacional estuvo buenísimo, pero a nivel provincial y municipal no se hizo nada. Las charlas con el Gobierno son respecto al impuesto al cheque, y eso podría tener impacto en precios. Pero ese es otro tema.