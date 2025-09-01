La marca es una de las primeras en actualizar los valores de los 0km y el auto de entrada es un referente del segmento chico. Esto salen las 3 versiones

Septiembre arrancó con aumentos en los precios de los autos, según se observa en los valores de Toyota, la marca que primero actualiza sus listados oficiales y una de las referentes de la industria.

Tomando como referencia al Yaris, el auto más vendido de agosto, el incremento es del 5% promedio, lo que lleva al modelo más accesible de la marca a un precio por encima de los 28 millones de pesos.

El Yaris se vende en tres versiones, solo en silueta hatch, ya que la marca ha discontinuado el sedán. Por otro lado, se ofrece únicamente con caja CVT.

Un dato para destacar, es que la japonesa ratificó la vigencia de este modelo por "largo tiempo"; a pesar de los rumores de su discontinuidad tras la llegada del Yaris Cross, en noviembre.

Cuánto sale el auto Toyota Yaris

De acuerdo con los precios de septiembre, el auto tiene los siguientes valores:

Yaris XS: $28.324.000

Yaris XLS+: $31.624.000

Yaris S: $33.836.000

En agosto, los precios eran desde $26.721.000 hasta $31.921.000.

El Toyota Yaris sale más de 28 millones de pesos en septiembre.

Si bien todavía no se actualizaron los precios de los rivales, los más accesibles cada mes son Renault Kwid, Fiat Mobi y Hyundai HB20, siendo el Yaris uno de los más baratos en el top ten.

Equipamiento del Yaris

El auto más barato de Toyota viene equipado, de entrada de gama, con una pantalla táctil LCD de 6.8" con conectividad Apple Car Play & Android Auto.

Cuenta con ópticas delanteras LED con regulación en altura, disponible en la versión S. Llantas de aleación de 16" para versiones XLS+ y S.

A partir de las versiones XLS+, el Yaris cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros y levanta cristales eléctricos con función "one touch" en las cuatro puertas. Por su parte, la versión S incorpora techo solar eléctrico brindando una mayor sensación de amplitud.

En seguridad, tiene 7 airbags: frontales (x2), laterales (x2), de cortina (x2) y de rodilla (conductor). El equipamiento se completa con control de estabilidad, de tracción y asistente de arranque en pendiente.

En las versiones más equipadas tiene climatizador automático digital, cámara de estacionamiento y control de velocidad crucero, y en la S suma Sistema de Pre-colisión frontal (PCS)* y Sistema de alerta de cambio de carril (LDA). Estos sistemas avanzados de asistencia a la conducción complementan al conductor en diversas situaciones de peligro para mitigar o evitar accidentes de tránsito.

El motor es 1.5 naftero con 107 CV y 140 Nm de torque. La ca es automática CVT de 7 velocidades disponible en todas las versiones.