Los usuarios de trenes y colectivos tendrán nuevos valores, ampliación de saldo y adaptaciones importantes en beneficios sociales desde junio

A partir de junio de 2026 entran en vigencia una serie de modificaciones vinculadas al sistema SUBE y al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluyen aumentos tarifarios, actualizaciones en los límites de saldo de la tarjeta y nuevos mecanismos para acceder a beneficios destinados a sectores específicos de la población.

Las medidas fueron impulsadas por la Secretaría de Transporte de la Nación mediante distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y forman parte del esquema de actualización periódica de tarifas y prestaciones vinculadas al transporte público de pasajeros.

Nuevos valores para viajar en colectivo y tren

Desde el 15 de junio comenzó a regir una nueva actualización tarifaria para las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y para los servicios ferroviarios metropolitanos.

En el caso de las 104 líneas nacionales de colectivos que operan en el AMBA, el incremento fue del 2%. Para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $728,28

De 3 a 6 kilómetros: $811,38

De 6 a 12 kilómetros: $874,46

De 12 a 27 kilómetros: $937,54

Más de 27 kilómetros: $999,62

Los usuarios que viajan con una tarjeta SUBE sin registrar deben afrontar tarifas más elevadas, de acuerdo con el esquema vigente.

Por su parte, los servicios ferroviarios metropolitanos registraron una actualización del 12,9%. Las tarifas para quienes poseen una SUBE registrada quedaron fijadas en:

Primera sección: $350

Segunda sección: $470

Tercera sección: $590

En tanto, quienes adquieren el boleto en efectivo en las estaciones deben pagar una tarifa única de $1.100 por viaje.

Cómo funciona el saldo negativo de la SUBE

Junto con los cambios tarifarios también se actualizaron los límites del denominado saldo negativo o saldo de emergencia, una herramienta que permite continuar viajando cuando la tarjeta no cuenta con crédito suficiente.

Según informó la Secretaría de Transporte, durante junio de 2026 el saldo negativo máximo para colectivos y subtes es de $1.200, equivalente a aproximadamente dos viajes mínimos en el sistema metropolitano. El monto utilizado se descuenta automáticamente en la próxima recarga que realice el usuario.

Los topes varían según el medio de transporte:

Colectivos y subtes: hasta -$1.200

Trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur: hasta -$650

Tren Urquiza: hasta -$480

Una vez superado el límite permitido, no es posible seguir utilizando el saldo de emergencia hasta regularizar la situación mediante una nueva carga.

Las autoridades señalaron que estos valores son revisados periódicamente para acompañar la evolución de las tarifas y garantizar que el mecanismo continúe cubriendo al menos dos viajes mínimos.

Cuál es el saldo máximo que puede tener una tarjeta SUBE

Además del saldo negativo, la normativa vigente establece un límite máximo de crédito para cada tarjeta.

Durante junio de 2026, el saldo máximo permitido en la SUBE es de $40.000. Este monto puede alcanzarse mediante cargas electrónicas, terminales automáticas o puntos de recarga presenciales habilitados.

Las acreditaciones pueden realizarse a través de la aplicación SUBE para dispositivos Android con tecnología NFC, mediante la modalidad Carga a Bordo en colectivos o en terminales automáticas distribuidas en distintos puntos del país.

Beneficios de registrar la tarjeta

La registración de la tarjeta SUBE permite acceder a distintos beneficios, entre ellos la recuperación del saldo en caso de robo, pérdida o rotura de la tarjeta y el acceso a la Tarifa Social Federal.

El trámite puede realizarse a través del sitio web oficial de SUBE o en los centros de atención habilitados.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal

La Tarifa Social Federal otorga un descuento del 55% sobre el valor del boleto y alcanza a distintos grupos de beneficiarios definidos por la normativa nacional.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

Personal de trabajo doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Estudiantes del programa Progresar

Personas incluidas en programas de empleo y capacitación

Titulares de Pensiones No Contributivas

Monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social

El beneficio se aplica automáticamente sobre una única tarjeta registrada por persona y tiene alcance nacional en todas las localidades donde funciona el sistema SUBE.

Nuevo sistema para personas con discapacidad

Otra de las novedades anunciadas para junio es la incorporación de la tarjeta SUBE como medio para acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público destinado a personas con discapacidad.

A partir del 19 de junio, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y en trenes mediante una tarjeta SUBE registrada a su nombre, sin necesidad de presentar el certificado físico durante cada viaje.

Para acceder al beneficio será necesario asociar el número de CUD a una SUBE registrada. La funcionalidad estará disponible desde el 16 de junio en la plataforma oficial del sistema.

El procedimiento contempla ingresar a la cuenta personal de SUBE, dirigirse a la sección de beneficios, cargar el número de CUD y luego activar la prestación mediante una terminal automática, la aplicación SUBE o las validadoras instaladas en los colectivos.

Las autoridades informaron que este nuevo esquema convivirá con el sistema tradicional, por lo que seguirá siendo válida la utilización del Certificado Único de Discapacidad en formato físico para acceder al beneficio.

La implementación comenzará en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios metropolitanos, con el objetivo de extender gradualmente esta modalidad a otras jurisdicciones del país.

Actualización permanente del sistema

La Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte indicaron que tanto los cuadros tarifarios como los topes de saldo negativo y otros parámetros del sistema SUBE continuarán siendo revisados de manera periódica, en función de la evolución de los costos operativos y de las condiciones de funcionamiento del transporte público.