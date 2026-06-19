Además, informaron que, a partir de este viernes, podrán asociar de manera optativa el Certificado Único de Discapacidad a una tarjeta SUBE registrada

La Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por Mariano Plencovich, ratificó que las personas con discapacidad continuará viajando sin abonar el pasaje mediante la presentación física del Certificado Único de Discapacidad (CUD) siempre y cuando permanezca en "plena vigencia".

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Desde un comunicado oficial, informaron que, a partir de este viernes, podrán asociar el CUD de manera optativa a una tarjeta SUBE registrada y así gozar del beneficio directo en colectivos y trenes a nivel nacional.

En la misma línea, indicaron que todas las empresas de transporte "deberán aceptar" tanto el certificado en mano como la acreditación del beneficio a través de la SUBE y que, ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos "no previstos en la normativa", se podrán realizar las denuncias correspondientes.

Los canales oficiales para que los usuarios puedan registrar sus reclamos son:

La línea telefónica gratuita (0800-333-0300)

La web de Transporte

La atención presencial en la sede central de Maipú 88 , en la Ciudad de Buenos Aires

, en la Ciudad de Buenos Aires O en cualquiera de las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

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"La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos. En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes", concluyeron.

Paso a paso: cómo vincular el beneficio de personas con CUD a la tarjeta SUBE

El instructivo oficial para dar de alta el sistema contempla el siguiente orden de pasos: