Llega el Trambus: cuándo arranca, qué barrios une y las avenidas que cambian su sentido

La Ciudad de Buenos Aires vivirá una transformación clave en su sistema de transporte. Los cambios que se vienen y cómo impactarán a los vecinos

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una transformación histórica en su esquema de conectividad urbana. En el marco de un plan integral de movilidad sustentable, el Gobierno porteño confirmó los detalles del desembarco del Trambus, un sistema de transporte de última generación que buscará descomprimir el tránsito y ofrecer una alternativa ágil para miles de pasajeros que diariamente se trasladan por la Capital Federal.

Este innovador corredor, diseñado bajo la premisa de complementar el trazado actual de las líneas de subte, promete modificar de forma rotunda la fisonomía de los desplazamientos diarios. Al no requerir infraestructura ferroviaria tradicional como vías o catenarias elevadas, su implementación resulta mucho más dinámica, aunque obligará a reconfigurar la circulación vehicular en puntos neurálgicos de la geografía porteña para garantizar la fluidez de su trayecto.

Las unidades, que representan una evolución tecnológica en el transporte masivo de pasajeros, se destacan por ser 100% ecológicas. Al funcionar de manera íntegramente eléctrica y trasladarse sobre neumáticos especiales, garantizan un viaje libre de emisiones contaminantes y una reducción drástica de los ruidos molestos en la vía pública, un beneficio directo para los vecinos de los distintos barrios que atravesará el servicio.

Trambus: cuál será el recorrido y qué barrios conectará

La primera traza de este ambicioso proyecto, denominada técnicamente como línea T1, contemplará una extensión total de 20 kilómetros. El objetivo principal de las autoridades es enlazar de forma directa la zona sur con el norte de la Ciudad de Buenos Aires, uniendo puntos críticos que hoy demandan combinaciones complejas. El itinerario comenzará en el barrio de Nueva Pompeya y finalizará en el Aeroparque Jorge Newbery.

En su trayecto hacia el norte del mapa porteño, el Trambús cruzará áreas de gran densidad poblacional y comercial. El mapa oficial de estaciones estipula paradas estratégicas en Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Se estima que, una vez operativo el corredor, los usuarios experimentarán una disminución de hasta un 40% en los tiempos de viaje actuales, apoyados en frecuencias de paso que rondarán los cuatro minutos en las denominadas "horas pico".

Por otra parte, la gran apuesta del proyecto radica en su capacidad de interconexión con los servicios existentes. Las paradas del nuevo sistema permitirán a los pasajeros combinar de forma directa con las líneas de subte A, B, D, E y H. Asimismo, el diseño de la red facilitará el transbordo rápido con las principales terminales ferroviarias porteñas y con los diferentes corredores del Metrobús, centralizando y agilizando la red de transporte público local.

El Trambus promete revolucionar el transporte público en CABA

Trambus: las avenidas y calles que cambian de sentido por las obras

Para asegurar la correcta circulación de estas formaciones eléctricas y evitar cuellos de botella en el entramado urbano, el Ministerio de Infraestructura porteño planificó severas modificaciones en el sentido de las calles. La zona que registrará el mayor impacto por estas obras de adaptación vial será el barrio de Caballito, donde el tránsito habitual se modificará de raíz a partir del próximo mes de octubre.

El cambio principal se centrará sobre la avenida Acoyte, la cual pasará a tener un único sentido de circulación hacia el norte, albergando en su estructura un carril preferencial y exclusivo para el Trambus. Como contrapartida para equilibrar el flujo automotor de la zona, la avenida Honorio Pueyrredón también sufrirá modificaciones y quedará habilitada únicamente en dirección hacia el sur.

Estas variantes estructurales requerirán, además, una adecuación del entorno circundante en las calles secundarias del barrio. Según el cronograma oficial de los trabajos de señalización y pavimentación, arterias muy transitadas como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce alterarán el sentido de sus manos actuales para permitir un flujo periférico ordenado y evitar el colapso de las avenidas principales una vez que las nuevas unidades comiencen a rodar.