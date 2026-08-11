Agosto tiene un lunes feriado y habrá un fin de semana largo: cuándo es y cuántos quedan en 2026

El descanso extra en el octavo mes del año marca el primer fin de semana extendido, con cuatro oportunidades similares hasta diciembre

Agosto tiene un nuevo fin de semana largo. El calendario oficial estableció que el próximo feriado nacional cae lunes 17 de ese mes, lo que garantiza tres días consecutivos de descanso.

El octavo mes del año trae buenas noticias para quienes buscan escapadas o simplemente un respiro. El 17 de agosto, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cae lunes en 2026, lo que automáticamente genera un fin de semana largo.

La última jornada de descanso largo fue en julio, por el Día de la Independencia. Ahora, el calendario marca una nueva oportunidad.

Según la normativa oficial, el feriado del 17 de agosto es inamovible. No se traslada a otro día, aunque caiga entre semana. En este caso, la coincidencia con el lunes arma el escenario perfecto.

El fin de semana arranca el sábado 15, sigue el domingo 16 y cierra el lunes 17. Son tres días que muchos aprovecharán para planificar viajes cortos o escapadas dentro del país.

Quién fue el General San Martín y por qué se conmemora esta fecha

El 17 de agosto se recuerda la figura de José de San Martín, considerado el Padre de la Patria. Su rol fue clave en los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú.

San Martín falleció ese día de 1850, a las 15:00 horas, en su casa de Boulogne-sur-Mer, en la costa norte de Francia. Tenía 72 años.

La fecha es uno de los feriados nacionales más importantes del calendario argentino. Cada año, escuelas y organismos oficiales realizan actos en su honor.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Después de agosto, el calendario oficial confirma cuatro fines de semana largos más antes de fin de año. La cuenta es clara: cinco en total desde agosto hasta diciembre.

Octubre traerá el segundo descanso largo, con el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural trasladado al lunes 12. Ese fin de semana se extiende desde el 10 al 12.

Noviembre suma otro: el Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 23, armando tres días consecutivos del 21 al 23.

Diciembre cierra el año con dos fines de semana largos. El primero va del 5 al 8, aprovechando el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción.

El último arranca el viernes 25 por Navidad y se estira hasta el domingo 27. Son dos días naturales de descanso.

Calendario completo de feriados que quedan en 2026

El listado oficial incluye todas las fechas de descanso desde agosto hasta diciembre:

Agosto: lunes 17, Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (inamovible)

lunes 17, Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (inamovible) Septiembre: sin feriados nacionales

sin feriados nacionales Octubre: lunes 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

lunes 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) Noviembre: lunes 23, Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

lunes 23, Día de la Soberanía Nacional (trasladado) Diciembre: lunes 7 (día no laborable con fines turísticos), martes 8 por la Inmaculada Concepción (inamovible), viernes 25 por Navidad (inamovible)

Septiembre queda como el único mes sin descansos oficiales. El resto del año mantiene un ritmo constante de feriados.

Días no laborables con fines turísticos: qué son y cómo funcionan

El calendario 2026 incluye dos días no laborables con fines turísticos: el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Ambos buscan potenciar el turismo interno.

Según la ley 27.399, el Gobierno puede establecer hasta tres feriados o días no laborales con fines turísticos cada año, con el objetivo de extender fines de semana y promover el movimiento de personas dentro del país.

La diferencia entre feriado y día no laborable es clave. En un feriado, el descanso es obligatorio. Si un trabajador debe cumplir tareas, cobra el doble de su jornada habitual, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, un día no laborable queda a criterio del empleador. La empresa decide si abre o cierra. Si un empleado trabaja ese día, no recibe pago extra.

Esta distinción impacta tanto en la organización de las empresas como en la planificación de los trabajadores. Conocer el detalle ayuda a evitar confusiones y reclamos.

El resto del año arranca con agosto y su fin de semana largo confirmado del 15 al 17. Quedan cinco oportunidades de descanso antes de que termine 2026.