El gasto total durante el sexto fin de semana largo del año alcanzó los $216.649 millones, según un relevamiento difundido por CAME

El fin de semana largo por Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 personas por el país con un gasto total de $216.649 millones, según reflejó el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El reporte detalló que el sexto fin de semana largo del año fue de "muy bajo movimiento", indicando que "fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026".

A pesar de registrar el menor movimiento del año, el relevamiento aportó que "frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente", ya que en aquella oportunidad habían viajado 721.800 turistas por el país.

Sin embargo, recordó que "eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días" y agregó que "sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones)".

Los argentinos gastan menos y viajan menos días: qué reveló el feriado de Güemes

El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado.

Al analizar el comportamiento turístico, desde CAME señalaron que "durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado".

En esa línea, detallaron que "en la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía".

En este marco, el informe puntualizó que "el turismo se concentró en destinos con propuestas vinculadas a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales"; y remarcó que "la cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso".

Los argentinos ajustan las escapadas: cayó 26% la cantidad de turistas en feriados largos

En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $2.838.612 millones.

Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio de 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que en 2026 se festejará un sábado.

Cuántos sueldos tenés que gastar para viajar al Mundial 2026 y ver a la selección Argentina

El sueño de ver a la Selección Argentina en un Mundial vuelve a chocar con la realidad económica. De acuerdo con un informe de Focus Market, viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede costar entre u$s7.700 y u$s7.900 por persona, una cifra que en la Argentina representa más de 11 salarios promedio.

El estudio, elaborado para el blog de educación financiera de Naranja X, pone el foco no solo en el monto total, sino en el esfuerzo económico que implica según el país. Mientras que para un europeo el gasto puede ser elevado pero accesible, en economías emergentes se traduce en meses —e incluso años— de ahorro.

El cálculo contempla todos los gastos básicos para asistir a la fase de grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá:

Entradas: alrededor de u$s840

Alojamiento (10 noches con desayuno): u$s4.100

Comidas y gastos diarios: u$s1.610

Vuelos internos y traslados: entre u$s1.300 y u$s1.450

Más allá del detalle, el dato central es la desigualdad: mientras que para un argentino el viaje equivale a unos 11 sueldos, en países como Argelia supera los 25. En cambio, en economías desarrolladas como Austria representa cerca de 2,5 salarios.