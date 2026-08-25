El crédito de emergencia de la SUBE llega hasta $1.200 según el transporte, pero las nuevas tarifas redujeron la cantidad de viajes que permite cubrir

El saldo negativo de la tarjeta SUBE sigue funcionando como una alternativa para quienes necesitan viajar y se quedan sin crédito. Sin embargo, la actualización de las tarifas de transporte hizo que el monto disponible pierda capacidad de compra y alcance para cada vez menos viajes.

El sistema permite utilizar la tarjeta aunque no tenga dinero cargado, hasta llegar al límite de descubierto establecido para cada servicio. Una vez consumido ese crédito, es necesario volver a cargar saldo para poder utilizarla.

El límite de emergencia llega actualmente a $1.200 negativos para los colectivos de todo el país, el Subte porteño y el transporte fluvial del Delta bonaerense.

En los trenes metropolitanos, el monto es diferente. Las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren del Valle cuentan con un saldo de emergencia de $650. La Línea Urquiza, en tanto, tiene establecido un límite de $480.

Cuántos viajes permite hacer el saldo negativo de la Sube

El problema para los pasajeros es que el crédito disponible no se actualizó al mismo ritmo que las tarifas. Por eso, un monto que antes podía servir para realizar más de un viaje ahora tiene un alcance mucho menor.

En los colectivos nacionales, por ejemplo, el boleto mínimo se ubica en $742,81. Con una tarjeta sin saldo, los $1.200 disponibles permiten cubrir un solo pasaje y dejan un remanente que no alcanza para otro viaje completo.

La situación es todavía más ajustada para quienes utilizan las líneas provinciales del conurbano bonaerense. Allí, el boleto mínimo es de $1.111,19, por lo que el crédito de emergencia prácticamente se consume con un único viaje.

En el Subte de la Ciudad de Buenos Aires, el margen es insuficiente incluso para pagar el boleto mínimo. Con una tarifa inicial de $1.684, los $1.200 de saldo negativo no alcanzan para completar el viaje cuando la tarjeta parte de cero.

Qué ocurre cuando se utiliza el saldo de emergencia

El mecanismo funciona como un pequeño crédito automático que la tarjeta habilita cuando el usuario no dispone de fondos suficientes.

Una vez que se alcanza el límite negativo correspondiente al medio de transporte, SUBE deja de permitir nuevos viajes hasta que se incorpore dinero mediante una recarga.

Cuando el usuario vuelve a cargar la tarjeta, el sistema descuenta automáticamente el monto utilizado del saldo de emergencia. Recién después de cancelar ese descubierto vuelve a quedar disponible el crédito para utilizar el transporte.

Cómo consultar y recargar la tarjeta SUBE

Los pasajeros también pueden controlar cuánto dinero tienen disponible y realizar recargas de manera electrónica a través de la App SUBE Oficial, siempre que utilicen un teléfono compatible con tecnología NFC.

De esta manera, no es necesario depender exclusivamente de una terminal física para consultar el estado de la tarjeta o incorporar fondos. Por otra parte, el límite máximo de carga de la tarjeta SUBE continúa en $40.000.

En la práctica, mientras ese tope de carga se mantiene, los aumentos de las tarifas reducen progresivamente el poder de compra del saldo negativo: el monto de emergencia sigue disponible, pero permite cubrir una cantidad cada vez menor de viajes.