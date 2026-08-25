El subte porteño aumentará 4% desde el 1° de septiembre y el boleto llegará a $1.753. Los colectivos de CABA y PBA también tendrán subas

Septiembre comenzará con nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad de Buenos Aires, el subte tendrá una actualización del 4% desde el martes 1°, por lo que el pasaje general pasará de $1.684 a $1.753. La suba quedó establecida a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño. El esquema contempla una actualización mensual calculada sobre la inflación más reciente disponible, correspondiente a julio, que fue del 2,1%, a la que se agregan otros dos puntos porcentuales.

Con este nuevo incremento, el precio del subte acumulará una suba de 45,12% durante 2026, mientras que la inflación acumulada mencionada en la resolución alcanza el 33,8%.

El transporte automotor también tendrá modificaciones. Para septiembre se prevé una actualización del 4,1% en las líneas de colectivos de CABA y del 4,3% en las que circulan por la provincia de Buenos Aires.

Subte: cuánto habrá que pagar desde el 1° de septiembre

El nuevo valor del pasaje general no será el único que cambiará. También se actualizarán las tarifas correspondientes a los distintos beneficios y modalidades de viaje.

A partir del martes 1° de septiembre, los precios serán:

Subte , tarifa general : $1.753.

, : $1.753. Tarifa Social : $613,55.

: $613,55. Tarifa estudiantil: $245,42.

$245,42. Premetro: $613,55.

Quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar deberán afrontar una tarifa superior. En ese caso, el viaje en subte costará $2.541,10, mientras que el premetro tendrá un valor de $975,54.

Además, los pasajeros cuentan con otra alternativa de pago. Todas las estaciones disponen de, al menos, un molinete multipagos, que permite utilizar tarjetas de crédito, débito o medios de pago mediante QR.

Cuánto pagarán los pasajeros frecuentes

La actualización de septiembre no elimina el esquema de descuentos que beneficia a quienes utilizan el subte con mayor frecuencia.

El sistema establece reducciones progresivas a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes: 20% para quienes superan los 20 viajes, 30% después de los 30 y 40% una vez superados los 40.

Con los nuevos valores, el esquema quedará de la siguiente manera:

1 a 20: $1.753

$1.753 21 a 30: $1.402,40

$1.402,40 31 a 40: $1.227,10

$1.227,10 41 o más: $1.051,80

También continuarán los pases gratuitos destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y quienes están en lista de espera.

A esto se suma el boleto estudiantil gratuito y la continuidad de los abonos sociales.

Colectivos: los nuevos precios en CABA

En el caso de los colectivos porteños, el aumento previsto para septiembre es del 4,1%, aunque al momento de la información todavía restaba la correspondiente oficialización por parte de las jurisdicciones.

Las 28 líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán los siguientes valores:

Hasta 3 kilómetros: pasará de $852,90 a $887,87.

pasará de $852,90 a $887,87. De 3 a 6 kilómetros: subirá de $947,71 a $986,57.

De esta manera, el boleto mínimo de los colectivos porteños quedará por debajo de los $900 desde septiembre.

Cuánto costarán los colectivos en la provincia de Buenos Aires

Para las líneas que circulan por el Gran Buenos Aires, el incremento previsto será mayor: 4,3%. En las unidades identificadas con números desde el 200 en adelante, los valores pasarán a ser:

Trayecto de hasta 3 kilómetros: de $1.111,19 a $1.158,97.

de $1.111,19 a $1.158,97. Recorrido de 3 a 6 kilómetros: de $1.250,08 a $1.303,83.

Así, el comienzo de septiembre llegará con una nueva actualización de las tarifas de transporte en el AMBA: el subte porteño tendrá un boleto general de $1.753, mientras que el mínimo de colectivo alcanzará $887,87 en CABA y $1.158,97 en la provincia de Buenos Aires.