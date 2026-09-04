Subsidios de luz y gas: requisitos para no perder los beneficios

Conocé los topes en los ingresos familiares y las condiciones patrimoniales para conservar el beneficio en las facturas de energía

El Gobierno avanza en la revisión del esquema de asistencia energética y los usuarios deben prestar atención a las condiciones fijadas para conservar las bonificaciones en las facturas de servicios públicos. El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) enfoca la ayuda estatal en los hogares de menores recursos a través del registro oficial de segmentación. Para evitar quedar encuadrados dentro del segmento de mayores ingresos y sufrir la quita total del beneficio, los consumidores deben cumplir con una serie de pautas socioeconómicas y patrimoniales.

La continuidad del subsidio depende del cruce constante de datos entre las declaraciones juradas presentadas por los usuarios y los registros de los organismos oficiales. El parámetro central contempla que el nivel de ingresos netos del conjunto del grupo familiar no supere el tope equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Asimismo, la normativa fija límites estrictos sobre la tenencia de bienes y activos, por lo que cualquier inconsistencia registrada en el patrimonio puede derivar en la cancelación automática de la bonificación en los servicios de luz y gas.

Condiciones patrimoniales e ingresos que excluyen del beneficio

El esquema vigente establece criterios de exclusión que abarcan no solo el nivel salarial del hogar, sino también el patrimonio de todos sus integrantes. Quedarán fuera de la cobertura de subsidios aquellos grupos familiares que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

Ingresos netos totales del hogar superiores a tres Canastas Básicas Totales.

Titularidad de tres o más inmuebles a nombre de los integrantes del hogar.

Posesión de al menos un vehículo con una antigüedad menor o igual a tres años, salvo que el hogar cuente con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Tenencia de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

Datos y trámite para mantener o solicitar la bonificación

Para garantizar que la facturación mantenga el beneficio o para rectificar la información del domicilio, los titulares deben ingresar al formulario digital y completar la declaración jurada correspondiente en la web: argentina.gob.ar/servicio/solicitar-subsidios-para-servicios-de-luz-y-gas. Al momento de realizar la gestión a través de la plataforma oficial, es necesario disponer de la siguiente documentación:

Número de medidor y número de cliente o cuenta que figuran en las facturas de luz y gas.

Último ejemplar del DNI del titular del servicio y número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Dirección de correo electrónico de contacto para recibir las notificaciones del trámite.

Detalle de los ingresos mensuales percibidos por el grupo familiar.

Mantener la información de los suministros y la nómina de convivientes actualizada resulta indispensable para que el cruce de bases de datos refleje la situación real del hogar y evite aumentos considerables en el costo final de los servicios energéticos.

Cuánto subsidio reciben los hogares según el esquema vigente

La estructura de asistencia estatal prevé descuentos específicos aplicados exclusivamente sobre el consumo base definido para cada servicio. En la factura de electricidad, los usuarios que conservan la cobertura acceden a una bonificación de referencia del 50% a lo largo de todo el año, la cual contempla límites de consumo extendidos en aquellas regiones que registran condiciones climáticas más extremas.

Por su parte, el servicio de gas natural por red aplica la bonificación del 50% de forma focalizada durante los meses de mayor demanda estacional, reduciendo el beneficio en los períodos de menor consumo. Asimismo, a lo largo de este año se implementó un esquema de bonificación extraordinaria que inició a principios de año y contempla una reducción gradual de sus porcentajes hasta su finalización en diciembre de 2026.