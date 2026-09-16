Cursos universitarios gratis para jubilados y pensionados

Los afiliados a la obra social de los jubilados y pensionados ya disponen de una oportunidad renovada para capacitarse sin costo en el ámbito universitario. PAMI reabrió la nómina de vacantes en su programa de formación académica y sociopreventiva, que se desarrolla en conjunto con instituciones de educación superior de distintos puntos de la Argentina.

Esta iniciativa busca promover la incorporación de saberes, el entrenamiento cognitivo y la integración comunitaria en la tercera edad. Para participar de estas trayectorias educativas no se exige ningún tipo de nivel de instrucción previo ni trayectoria académica anterior en los temas seleccionados.

Las modalidades adaptadas permiten cursar tanto de forma física en las aulas como a través de entornos virtuales, lo que habilita la asistencia de personas que residan lejos de los centros de enseñanza tradicionales.

Cursos de PAMI para jubilados: la lista de alternativas disponibles

La grilla pedagógica integra áreas orientadas al desarrollo personal, la actualización tecnológica y la salud integral. Entre los ejes conceptuales con mayor nivel de participación se destacan:

Idiomas extranjeros en diversos niveles

Uso de celulares, tablets y alfabetización digital

Computación e informática básica y avanzada

Tareas de ejercitación de la memoria y agilidad mental

Expresión artística, artes plásticas y literatura

Talleres de movimiento como yoga, gimnasia adaptada y caminatas

Cada afiliado cuenta con la posibilidad de anotarse en hasta un límite máximo de 5 cursos universitarios y 3 talleres sociopreventivos de manera simultánea

Pasos para completar el registro en las propuestas universitaria

El trámite de inscripción es completamente gratuito y se gestiona a través de la plataforma web de la obra social o bien desde la aplicación móvil Mi PAMI.

Ingresar en el portal oficial de talleres y cursos del organismo (pami.org.ar/talleresycursos/inicio) Seleccionar la temática deseada o la universidad de preferencia Elegir la actividad adecuada según los días y horarios que mejor se adapten a la rutina diaria Completar el formulario digital con la credencial de afiliación y los datos personales de contacto

Las vacantes se asignan por orden de llegada hasta agotar la capacidad de cada aula, por lo que resulta conveniente gestionar la solicitud con la mayor antelación posible. Una vez confirmado el cupo, el equipo docente o los coordinadores pedagógicos se contactan directamente por vía telefónica o correo electrónico para coordinar el inicio de las clases.