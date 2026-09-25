El feriado del 12 de octubre cae lunes y el Gobierno confirmó un nuevo fin de semana largo

La fecha respetará el calendario habitual y desde el Ejecutivo descartaron modificaciones, mientras crecen expectativas en el sector turístico

El feriado del 12 de octubre ya tiene luz verde oficial del Gobierno. La fecha cae lunes este año, lo que garantiza un fin de semana extendido sin necesidad de ajustes.

Se trata de un feriado trasladable según la Ley 27.399. Pero al coincidir naturalmente con el inicio de la semana laboral, no habrá modificaciones en el calendario.

Los argentinos contarán con tres días consecutivos de descanso: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Un respiro que llega en plena primavera y que el sector turístico espera con expectativa.

Por qué el feriado del 12 de octubre no se traslada

La Ley 27.399 establece un criterio claro para los feriados trasladables. Solo se mueven cuando caen en días de mitad de semana —martes, miércoles o jueves— para formar un fin de semana largo artificial.

Como el 12 de octubre de este año coincide exactamente con un lunes, la norma indica que el feriado debe mantenerse en su fecha original, sin necesidad de corrimiento alguno.

Esta mecánica busca optimizar el descanso sin alterar el calendario cuando la naturaleza ya genera un puente. El resultado es un fin de semana largo natural que no requiere disposiciones especiales.

La medida da previsibilidad a las economías regionales. El turismo interno ya comienza a moverse con reservas anticipadas para aprovechar los tres días de octubre.

Qué expectativas genera este fin de semana largo en el sector turístico

El movimiento primaveral suele activar el turismo de cercanía. Este feriado de octubre abre la temporada de escapadas cortas que motoriza ingresos en destinos cercanos a los grandes centros urbanos.

Las economías regionales y el sector hotelero aguardan estas fechas con particular atención, ya que representan uno de los últimos fines de semana largos del año antes de la temporada estival y brindan un impulso clave en un contexto de reactivación del turismo interno.

Los operadores turísticos ya están preparando paquetes específicos. La combinación de clima primaveral y tres días seguidos de descanso suele traducirse en alta ocupación hotelera.

Destinos de montaña, costa atlántica y ciudades históricas son los favoritos para este tipo de escapadas. El calendario de feriados trasladables está diseñado precisamente para potenciar este efecto económico.

La polémica por el nombre del feriado: Día de la Raza vs. Diversidad Cultural

Más allá de la fecha en el calendario, el 12 de octubre arrastra una discusión de fondo. El Gobierno de Javier Milei recuperó la denominación tradicional de "Día de la Raza" en su comunicación institucional.

Esa nomenclatura había sido reemplazada oficialmente en 2010. El Decreto 1584/10 cambió el nombre a "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El objetivo de aquel cambio era claro: promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural. Se buscaba dejar atrás la idea de "conquista" y reconocer a los pueblos originarios.

La fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hito histórico cuyas interpretaciones han evolucionado con el tiempo y generan debates sobre cómo debe ser recordado institucionalmente en el presente.

Hipólito Yrigoyen instituyó el feriado en 1917 bajo el nombre de Día de la Raza. Más de un siglo después, la administración actual reincorporó esa denominación en calendarios oficiales y discursos públicos.

El cambio no es solo simbólico. Refleja visiones distintas sobre la historia y la identidad nacional. Mientras unos reclaman mantener la perspectiva de diversidad cultural, otros defienden la tradición histórica.

Sea cual sea el nombre que prevalezca en el debate público, el 12 de octubre permanece como feriado nacional. Y este año, con la ventaja de caer lunes, garantiza un fin de semana largo que promete movimiento económico y descanso para millones de trabajadores.