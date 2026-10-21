Subsidio de gas: quiénes siguen cobrando el beneficio tras los cambios

La Ley 27.828 modificó el cálculo de la bonificación y endureció los requisitos para acceder al descuento. Qué cambia en la factura

Los usuarios residenciales del servicio de gas natural deberán prestar atención a los próximos esquemas de facturación tras la puesta en marcha de modificaciones profundas en el régimen de beneficios tarifarios. A partir de la sanción y promulgación de la Ley 27.828, el Gobierno Nacional reconfiguró la aplicación de los descuentos correspondientes al régimen de Zona Fría, achicando el alcance efectivo del alivio económico para millones de hogares en todo el país.

La nueva normativa fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde el 13 de octubre de 2026. La modificación central radica en un cambio técnico dentro de la estructura de la boleta: el beneficio deja de aplicarse sobre el monto total liquidado y pasa a calcularse de manera exclusiva sobre el concepto de consumo directo de gas, excluyendo otros componentes fijos y variables del servicio público.

Esta reestructuración implica que, aunque formalmente los porcentajes nominales de bonificación se mantengan sin cambios en las planillas, el impacto real de ahorro en la factura final será considerablemente menor para los consumidores de las áreas alcanzadas.

Cómo se calcula el nuevo descuento en la factura de gas

El cambio sustancial introducido por la normativa establece que la bonificación por Zona Fría se aplicará únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el valor estricto del fluido vendido por las empresas productoras en boca de pozo. Con el esquema anterior, el beneficio incidía sobre una base imponible mucho más amplia dentro del comprobante.

Bajo el nuevo marco legal, quedan totalmente excluidos del descuento los costos vinculados a las etapas de transporte y distribución, así como también los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales que integran el monto final de cada período. Esta delimitación reduce el impacto directo sobre el bolsillo de los usuarios, quienes verán un incremento efectivo en los saldos a pagar.

Requisitos y condiciones para acceder al beneficio adicional

La reforma legal también establece una diferenciación clara entre los municipios considerados como zonas históricas del régimen y las localidades incorporadas durante la ampliación legislativa de 2021. En estas últimas zonas, para mantener o solicitar la bonificación adicional se requerirá la inscripción obligatoria en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y la acreditación de al menos una condición socioeconómica:

Ingresos familiares: hogares cuyo nivel de ingresos de bolsillo conjuntos no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Certificaciones especiales: contar con el Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP o incluir en el grupo familiar a una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Coberturas específicas: ser titular de una pensión vitalicia otorgada a veteranos de la Guerra de Malvinas.

Excepciones regionales: la ley mantiene un régimen de tratamiento diferencial prioritario para la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.

Para realizar el trámite de solicitud en el ReSEF, los titulares deberán contar con los datos del medidor y número de cliente que figuran en la factura de la distribuidora, DNI vigente, CUIL de los convivientes mayores de 18 años y un correo electrónico de contacto. Es importante señalar que los usuarios que ya se encontraban registrados previamente en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a completar la inscripción, y pueden verificar el estado de su trámite desde la aplicación Mi Argentina.