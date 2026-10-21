15 barrios afectados por cortes de agua: cuándo vuelve el servicio

AySA realiza obras clave en la red de distribución. Las zonas afectadas por baja presión o interrupción y las recomendaciones de la empresa

Un operativo de mantenimiento de gran escala llevado adelante por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) afecta el suministro normal de agua potable en quince barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Las maniobras operativas comenzaron durante la noche del martes y se extienden a lo largo de este miércoles, provocando interrupciones temporales e importantes bajas de presión en amplios sectores porteños.

La intervención técnica comprende el reemplazo de dos válvulas históricas instaladas en 1917 que forman parte de la columna vertebral del sistema de agua potable de la Capital Federal. De acuerdo con lo informado por la prestadora estatal, los trabajos se concentran en un tramo estratégico que conecta la planta potabilizadora General San Martín, ubicada en el barrio de Palermo, con la estación elevadora de Villa Devoto.

Debido a la magnitud del despliegue operativo sobre cañerías maestras de más de 1.100 milímetros de diámetro, la restitución del caudal habitual no será inmediata y se irá normalizando de manera escalonada a medida que se vuelva a llenar el circuito.

Los barrios porteños alcanzados y los detalles de la obra técnica

Las tareas de renovación afectan de forma directa o indirecta a zonas de:

Agronomía

Belgrano

Chacarita

Coghlan

Colegiales

Núñez

Palermo

Parque Chas

La Paternal

Villa Crespo

Villa del Parque

Villa Devoto

Villa Ortúzar

Villa Pueyrredón

Villa Urquiza

Desde la compañía aclararon que el nivel de afectación variará según la altura del terreno, la cercanía a la red principal y las características edilicias de cada propiedad.

El trabajo específico consiste en sustituir dos antiguas válvulas esclusas centenarias por modernas válvulas mariposa diseñadas a medida. Esta actualización tecnológica resulta indispensable para garantizar la estabilidad de la presión que abastece a la franja oeste y norte de la ciudad, evitando futuras interrupciones imprevistas.

Cuándo vuelve el agua y cuáles son las recomendaciones oficiales

Según comunicó AySA, la finalización de los trabajos principales permitirá iniciar el proceso de presurización progresiva durante las primeras horas de la tarde. No obstante, en edificios que carecen de tanques elevados o en viviendas situadas en los extremos de la red, la recuperación total de la fuerza de agua podría demorar un tiempo adicional.

Ante esta coyuntura, la empresa recomendó a los vecinos hacer un uso extremadamente racional del recurso almacenado en los tanques domiciliarios, postergando tareas de alto consumo de agua como el lavado de ropa, el uso de lavavajillas o el riego de jardines. Asimismo, se aconsejó que, en caso de detectar turbiedad al momento del restablecimiento definitivo del servicio, se deje correr el líquido durante unos minutos hasta que recupere su claridad e higiene habitual antes de ser consumida.