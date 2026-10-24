Subsidio de luz: cuál es el límite de consumo para el descuento del 75%

La Secretaría de Energía oficializó el bloque de consumo mensual con bonificación de tres cuartos del gasto. Quiénes acceden y cómo se calcula

El Gobierno nacional oficializó los parámetros tarifarios para el servicio eléctrico correspondientes al mes de octubre de 2026, fijando un tope de consumo de 200 kWh mensuales para los hogares que forman parte del esquema de subsidios estatales. La medida establece que los usuarios residenciales beneficiarios recibirán una bonificación del 75% sobre el valor del precio mayorista de la energía consumida dentro de ese bloque estipulado, en tanto que cualquier consumo excedente deberá abonarse a tarifa plena.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación. De esta manera, el Palacio de Hacienda decidió mantener el mismo límite de consumo que se había aplicado durante el mes de septiembre, dejando en pausa la reducción gradual del tope subsidiado que contemplaba bajar el margen a 150 kWh mensuales a partir del presente período.

Esta reglamentación se enmarca dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y alcanza de manera directa a los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la órbita de las distribuidoras Edenor y Edesur.

Cómo se aplica el descuento del 75% y qué pasa si se supera el tope

El mecanismo de bonificación para el bloque de hasta 200 kWh mensuales combina un descuento base general del 50% con una quita extraordinaria adicional del 25%, aplicándose de forma exclusiva sobre el costo directo de la energía. Desde la autoridad energética aclararon que la bonificación no impacta de manera directa con un 75% de rebaja sobre el monto final del comprobante, dado que en la facturación inciden también cargos fijos, costos de distribución e impuestos locales.

Asimismo, sobrepasar el umbral de los 200 kWh no implica la pérdida automática de la cobertura estatal. En el caso de un hogar que registre un consumo mensual de 250 kWh, la bonificación del 75% se mantendrá sobre los primeros 200 kWh, mientras que los 50 kWh restantes que integran el excedente se liquidarán al valor de la tarifa plena sin descuento.

Requisitos socioeconómicos y el canal para verificar la inscripción

El programa de Subsidios Energéticos Focalizados está dirigido a aquellos hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según las mediciones informadas por el Indec. Adicionalmente, el régimen contempla la evaluación de criterios patrimoniales y situaciones especiales para hogares con certificados de discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas o residentes en barrios populares con Certificado de Vivienda Familiar ReNaBaP.

Para consultar el estado del trámite o solicitar la inclusión en el padrón del beneficio, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital oficial argentina.gob.ar/subsidios con su DNI, datos del grupo familiar y el número de cliente o cuenta que figura en la factura de luz. En tanto, desde la Secretaría de Energía remarcaron que el organismo podrá revisar los bloques de consumo subsidiados en los próximos meses.